نظام ساهر للمخالفات المرورية والاعتراض على المخالفات في السعودية

كيفية استخدام نظام ساهر للمخالفات المرورية، نظام الكتروني ابتكرته المملكة العربية السعودية ليعمل على ضبط حركة المرور ورصد مخالفات المرور السعودي الكترونياً، حيث تستخدم خدمات ساهر الكاميرات الرقمية لإمكانية التحكم داخل المرور من حيث رصد الحوادث المرورية، سرعة السيارات الزائدة، إمكانية متابعة السيارات وبالتالي معرفة المخالفات المرورية الخاصة بكل سيارة في المملكة.

بعد أن يتم توثيق المخالفة عن طريق نظام مخالفات ساهر، يقوم بطلب معلومات مالك السيارة من مركز المعلومات الوطني، وتصدر بعد ذلك المخالفات التي تتعلق بمخالفات السرعة ومخالفات قطع الإشارة للحفاظ على الأمن وتنظيم حركة المرور، كما أن هذا النظام يتضمن حق كل من المواطن والمقيم في استخدام الطرق بالمملكة بأحسن صورة تمكن من سلامة المرور وتوفير الأمان في الطرق، كما أن لا يتم تسجيل أية مخالفة لم يرتكبها صاحبها.

شرح نظام ساهر المخالفات المرورية

يستخدم النظام بغاية الدقة كونه يعمل على التقاط لوحة السيارة بكل وضوح حتى وإن كانت تتحرك بأقصى سرعة، كما أن يلتقط السيارات التي ارتكبت مخالفة في مختلف المسارات في وقت ، وعند ارتكاب مخالفة سوف يقوم النظام بضبط المخالفة ثم ترسل صورة واضحة للوحة المركبة إلى مركز المخالفات، للحصول على بيانات مالك السيارة من خلال اللجوء لقاعدة البيانات الوطنية بالسعودية.

بعد أن تصدر مخالفة المرور يتم تسجيل المخالفة إلكترونيا على مالك السيارة، وعنوانه الإلكتروني بمركز المعلومات الوطني الخاص بوزارة الداخلية، لذا تطلب المملكة من المواطنين تحديث بياناتهم بصفة دورية لدى قطاع المرور، قطاع الأحوال، قطاع الجوازات حتى لا تتضاعف قيمة المخالفة.

أما عن كيفية الاعتراض على نظام مخالفات ساهر للمرور فقد تم إيقاف خدمة تقديم اعتراض المخالفات من خلاله، ليتم الاعتراض فقط عن طريق الحساب الرسمي بنظام أبشر كما أعلنت وزارة الداخلية، ويتم بمراجعة إدارة المرور السعودي.

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