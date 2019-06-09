نظام جدارة 1440 هنا رابط التقديم على الوظائف التعليمية الشروط والتخصصات المطلوبة

نظام جدارة 1440 أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب الترشح للوظائف التعليمية الحكومية، والتي كشفت عن حاجتها لشغل عدد 10456 وظيفة تعليمية للذكور والاناث من حاملي شهادة البكالوريوس، حيث أن تشمل الجدولة الزمنية نوع الوظائف المطلوبة، ومواعيد تلقي الوظائف، هيا بنا لنتعرف على الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المعلمين والمعلمات للقبول في الوظائف المعروضة, يتساءل المعلمين والمعلمات الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف عن أهم الشروط والضوابط اللازمة للوظائف التعليمية.

نظام جدارة 1440 شروط التقديم في وظائف التعليم.

هناك بعض الشروط التي أطلقتها وزارة التعليم لمن يرغب في التقدم للوظائف الخاصة بها تتمثل فيما يلي:

أن يحمل المتقدم للوظائف التعليمية شهادة البكالوريوس

يجب على المتقدم اجتياز اختبار كفايات المعلمين.

ألا يكون شاغل لوظيفة مستوى دخولها يوازي درجته العلمية.

توافر تناسب بين التخصص والدرجة العلمية الحاصل عليها المتقدم.

أن تكون معادلة المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية.

التخصصات المطلوبة وهي كالتالي:

تخصص مادة التربية الإسلامية؛ مطلوب معلم فصل والصفوف الأولية.

مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات والعلوم.

مادة اللغة العربية، مطلوب معلم لغة عربية، تربية أساسي عربي، معلم الصفوف الأولى.

مادة التربية الفنية، والحاسب الآلي.

مادة التربية الوطنية والاجتماعية، مادة المكتبات.

الدراسات النفسية والاجتماعية.

مادة الفيزياء، والكيمياء والأحياء.

مادة التربية البدنية، العلوم الإدارية، والتربية الخاصة.

كيفية الوصول إلى موقع جدارة 1440 للتوظيف.

يجب اتباع بعض الخطوات السهلة التي نتمكن منها لمعرفة الوظائف المتاحة والتسجيل بها

يجب الدخول على رابط جدارة من خلال الضغط ———- من هنا.

طلب التسجيل لمتقدم جديد.

ثم ملء البيانات الخاصة بالشخص المتقدم وكذلك ذكر الدرجة العلمية التي يحملها، ويراعى كتابة البيانات بدقة.

ملء البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

إذا كان المتقدم للوظيفة حامل مؤهل علمي شامل عليه اختيار التقديم على المفضلات.

ثم بعد ذلك يتم استخراج نتائج ترشيح جدارة.

نتائج جدارة الوظائف الخدمة المدنية 1440.

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن حاجتها لشغل عدد 57 وظيفة، ولقد بلغ عدد المتقدمين نحو 145 فرد، سيتم التواصل مع المتقدمين إما عبر الهاتف الجوال أو البريد الالكتروني لتحديد الموعد.

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