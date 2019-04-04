ننشر لكم الآن كافة التفاصيل التي تخص موقع أبشر في المملكة العربية السعودية أي أن سوف نقدم لكم اليوم على موقعنا رابط موقع أبشر المديرية العامة للجوازات الخاص بالوافدين والمواطنين، حيث أن المملكة العربية السعودية قد حرصت على أن تطبق نظام الحكومة الإلكترونية، حتى توفر الكثير من الوقت والمجهود وحتى تضمن أن تتم المهام بكل سرعة ودقة وكفاءة عالية، قد أعلنت المديرية العامة للجوازات وهي تابعة لوزارة الداخلية عن إطلاق بوابة إلكترونية للنظام الجديد أبشر، والذي به سوف يتم تحويل جميع التعاملات بين المديرية العامة للجوازات وبين الجهات الأخرى الحكومية إليها، وهذا تمهيد لتحويل كل هذه المعاملات إلى أن تكون آلية حتى تكون الإجراءات سهلة على مواطنين السعودية والمقيمين فيها.

رابط موقع أبشر المديرية العامة للجوازات الخاص بالوافدين والمواطنين

ومن الجدير بالذكر أن الموقع تم إعداده بشكل خاص من الحكومة السعودية هدفًا منها تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين بها أيضًا، فضلا على توفير الكثير من الخدمات الخاصة بهم وتتمثل تلك الخدمات في :-

استعلام المواطن عن صلاحية الإقامة.

حجز مواعيد وتجديد هوية المواطنين.

صدور تصريحات السفر أو إلغاء السفر.

تجديد الإقامة إو إصدارها.

إصدار تأشيرات الخروج والعودة أو إلغاءها.

إصدار تأشيرات الخروج بشكل نهائي أو إلغاءه.

معلومات عن صلاحية الإقامة، الاستعلام عن وصول العمال.

وللدخول لموقع أبشر بشكل مباشر اضغط هنا.

الخدمات الحالية : وعن طريق رابط نظام أبشر الإلكتروني فهو يتيح لك الكثير والكثير من الخدمات المقدمة إلكترونيًا داخل المملكة العربية السعودية للمواطنين أو المقيمين بها، فجميعها يُقدم بشكل إلكتروني وتتمثل في الخدمات التالية:- 1.إصدار تصرح سفر .

2.إلغاء تصرح سفر .

3.إصدار الإقامة

4.تجديد الإقامة .

5.إصدار تأشيرة خروج وعوده .

6.إلغاء تأشيرة خروج وعوده .

7.إصدار تأشيرة خروج نهائي .

8.إلغاء تأشيرة خروج نهائي .

9. الاطلاع على البيانات الشخصية .

10.الاطلاع على بيانات التابعين .

11. الاطلاع على بيانات العاملين .

12. الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج .

13. الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط .

14. الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين .

15. الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة .

16. الاستفسار العام عن البصمة .

17. الاستعلام عن صلاحية الإقامة .

18. الاستفسار عن وصول العمالة .

خطوات التسجيل في موقع أبشر للجوازات

وفي حالة رغبتك في التسجيل والدخول المباشر لموقع الجوزات أبشر يمكنك اتباع الخطوات التالية، جميع الخطوات موضحة بالتفصيل من أجل الدخول والتسجيل المباشر لجميع الراغبين في الدخول إلي موقع أبشر للخدمات السعودية.

حتى تسجل في رابط موقع أبشر للجوازات، يجب أن يتوفر رقم هوية أو رقم إقامة، وعنوان بريد إلكتروني، ورقم هاتف، أن توافق على جميع شروط التسجيل.

سيرسل إليك الموقع رمز تفعيل على رقم هاتفك الذي قمت بوضعه داخل البيانات حتى تستكمل التسجيل وتستطيع أن تدخل الموقع.

على من يرغب في أن يسجل دخوله لموقع أبشر أن يؤكد طلب التسجيل وهو يتمثل في إدخالك لرمز التفعيل الذي تم إرساله إليك، إدخالك لرقم هويتك أو رقم إقامتك.

بعدها سوف يتم إنشاء اسم مستخدم خاص بك ويشترط أن يكون الاسم به أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية مع أي رمز أيضاً، كما أنه سوف يتعين عليك وضع كلمة السر بعدها وهي يجب أن تكون 8 رموز على الأقل، رقم، لا تكرر الرموز في كلمة السر لتصل لأكثر من نصف كلمة السر، وتأكد من تطابق كلمة السر الذي قمت بإدخاله في الخانة الخاصة بتأكيد كلمة السر في موقع أبشر للجوازات.

بالفيديو كيفية تسجيل مستخدم جديد في أبشر

أما عن التسجيل لأول مرة في خدمات أبشر يمكن الاستعانة بتلك الفيديو من أجل التسجيل فهو فيديو يوضح لكم كيفية التسجيل في موقع أبشر لأول مرة وكيفية عمل مستخدم جديد، فقط كل ما عليك فعله هو اتباع الفيديو التالي كما يلي:-

وجدير بالذكر أن الخدمات المقدمة من موقع أبشر للجوزارت الإلكتروني، يمكن من خلالها تفعيل خدمات عديدة مثل تجديد هوية المقيمين، تصريح وإلغاء السفر، أو تجديد جواز السفر السعودي، “والكثير من الخدمات الأخرى.

كيفية تحديث رقم الجوال في أبشر

ومن خلال الفيديو التالي نوضح لكم كيفية تحديث رقم الهاتف عبر الموقع الرسمي أبشر الموقع المخصص من وزارة الداخلية السعودية من أجل تيسير الخدمات للمواطنين.

ويمكن الآن الدخول إلى الرابط المباشر “ابشر الجوازات السعودية” حتى تتمكن من الحوصل على خدمات كثيرة يتم التواصل إليها من خلال موقع ابشر، والذي يضم خدمات كثيرة للمقيمين في السعودية لذلك قمنا بإرفاق الرابط الرسمي للدخول إلى موقع ابشر جوازات السعودية.

تعرف على الخدمات الإلكترونية من وزارة الداخلية (أبشر)

وقد أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أنها تسعى دائمًا لراحة المواطنين، حيث قد أطلقت الخدمات الإلكترونية تسهيلًا للمواطنين الذهب إلى المصالح الحكومية، حيث يتم تقديم خدمة سهلة ومُريحة من خلال الهاتف المحمول، حيث يتيح بنك الرياض بضبط إعداداتك حسابك من خلال موقع “ابشر”، من خلال رقم المحمول الخاص بك المسجل في البنك، حتى تستفيد من جميع الخدمات الإلكترونية في لحظات.

هذا وبالإضافة إلى نقل المعلومات الخاصة بالمواطنين في حالة احتياج صاحب العمل في تحديث تلك البيانات المتعلقة بجوازات السفر الخاصة بالمقيم التابع له، وأيضًا يمكن لرب الأسرة الذي يقيم في المملكة بتحديث تلك البيانات عبر الرابط وتلك الفئة تتواجد بشكل كبير في إدارة الجوازات في الوقت الراهن، وتتمثل خدمات أبشر الإلكترونية الجديدة في نقل خدمات الأفراد، نقل المعلومات للأفراد المقيمين، خدمة تفويض شامل للأفراد، خدمة بياناتي للأشخاص المقيمين، بالإضافة إلى خدمة منصة ذكاء الأعمال.

إصدار وتجديد جواز السفر السعودي

ومن الخدمات المقدمة من أبشر تجديد جواز السفر السعودي لذلك عزيزي المواطن احرص على استلام جواز السفر خلال 90 يوم من تاريخ إصداره وذلك من أجل تجديده حرصًا على تفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

رابط التعرف على المقبولين في الوظائف المعلن عنها

وقد صرح الموقع رابط مباشر من أجل الاستعلام عن المقبولين للدخول أضغط على “نتيجة القبول“.

وكما هو موضح بالصور يجب الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الشخصية، وتاريخ الميلاد، والجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب، ورقم الوظيفة ومن ثم الضغط على عرض وسوف يتم ظهور لك النتيجة.

بعض مزايا نظام أبشر الإلكتروني

ويعد تلك النظام من الأنظمة التي جاءت لتساعد المجتمع السعودي ومن أفضل الأنظمة الإلكترونية على الإطلاق وذلك لأنه يوفر الآتي:

يعمل النظام على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن في المملكة وأيضًا المقيم بشكل مجاني، ويتم استثناء قطاع الأعمال الخاصة في المؤسسات والشركات. النظام متاح على مدار الـ24 ساعة ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات بشكل مباشر عبر النظام.

النظام متاح بشكل مستمر علي مدار الأربعة وعشرون ساعة طوال أيام الأسبوع من أجل تقديم الخدمات ويمكن الاستفادة منه لجميع المستفيدين في كافة الأماكن والأزمنة فضلا علي الحصول علي جميع الخدمات التي يوفِّرها النظام.

تحديث.. أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة عن بداية عملية الاستقطاب عن العام الحالي 1440 هجريًا، وذلك عن الوظائف للأفراد العسكرين للرتب التالي ذكرها (جندي – جندي أول -عريف)، وذلك من الطلبة خريجي معهد الإدارة العامة، معهد التدريب المهني العسكري، الكلية التقنية، وكذلك للشهادة الثانوية العامة (العلوم الطبيعية)، ويبدأ التقديم يوم 27 محرم 1440 الموافق يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 2-2-1440 هجريًا في تمام العاشرة صباحا.

شروط القبول في الوظائف المتاحة

أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل، ومن الفئات المستثناة الذي نشأ مع والده في توقيت خدمته للدولة.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

لا يكون الشخص المتقدم مطرود من أي الكليات أو المعاهد سواء العسكرية أو المدنية.

يجب أن لا يكون موظف في الحكومة سواء عسكري أو مدي، أو سبق له التوظيف.

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