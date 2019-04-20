رابط نظام نور للاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات- موعد اعتماد النتيجة

رابط الاستعلام عن حركة النقل الدخلي 1440 للمعلمين والمعلمات هو من أكثر الروابط بحثاً حول محركات البحث في المملكة العربية السعودية،لاسيما عقب أن أعلنت وزارة التعليم السعودية يوم الخميس الماضي 18 أبريل الجاري عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 – 2019 للمعلمين والمعلمات للعام الحالي، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سنقوم بإرفاق رابط نظام نور وهو الرابط الإلكتروني المنوط له بعرض النتيجة.

رابط نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440

وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فاليوم هو الموعد الرسمي لإعلان نتيجة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات، حيث يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الوصول إلى نتائج حركة النقل الداخلي، والتي من خلالها سيتم استكمال الخطة الزمنية الخاصة للخدمات التربية، فضلاً عن تحقيق لم الشمل بجانب توفير البيئة المناسبة للمعلم حتى يتمكن من تقديم أفضل وأحسن خدمة تعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1440

من خلال الدخول إلى موقع نظام نور اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والدخول عبر حساب المعلم

كتابة الرقم السري.

تدوين اسم المستخدم.

ملحوظة: يجب النقر على أيقونة شؤون المعلمين، ثم الضغط على أيقونة نتيجة حركة النقل الداخلي.

نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات

أفادت وزارة التعليم السعودية بأنه عقب الإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 عبر موقع نور، سيتم فتح باب التظلم أو الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي، مشددة بأنه لن يتم اعتماد النتيجة بشكل نهائي إلى أن تنتهي الوزارة المعنية من جميع طلبات الاعتراض المقدمة من قبل المعلمين والمعلمات.

موعد اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي 1440

وفقا لما صرحت به وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فإن الموعد الرسمي والمحدد لإعلان اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي هو 25 شعبان الجاري.

ينتظر معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر إعلان اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي لهم، والتي لم يتبقى على اعتمادها سوى 10 أيام وفقاً لما صرحت به وزارة التعليم، حيث أكدت على أن الموعد الرسمي والمحدد لاعتماد النتيجة هو 25 شعبان 1440هــــــــــ.

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