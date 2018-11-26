نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 : “لطيفة الدليهان” .. موقع نظام نور التعليمي .. الاعتراض على حركة النقل

نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 فقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة من خلال الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وزارة التعليم السعودية عن صدور نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور المركزي، حيث حددت من قبل وزارة التعليم الموعد النهائي لاعتماد حركة النقل الخارجي، وذلك للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1440، وبعد انتهاء النقل الخارجي، ينتظر المعلمين والمعلمات الآن نتيجة حركة النقل الخارجي.

وصرحت وزارة التعليم السعودية: أنه سيتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440، وذلك عن إرسال رسائل قصيرة على الهواتف الجوالة الخاصة بالمعلمين والمعلمات، الذين تقدموا للحركة، حيث ستشمل حركة النقل الداخلي أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم الاستجابة لطالباتهم بالنقل في الحركة لهذا العام، هذا بالإضافة إلى أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن حركة الظروف الخاصة وكذلك ضمن برنامج لم الشمل.

للمزيذ من التفاصيل من خلال رابط صفحة لطيفة الدليهان على تويتر

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كما صرحت الوزارة أيضاً: أنه سيتم استبعاد كل من حالته “ليس على رأس العمل” بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعاث، وأوضحت الوزارة بأنه سيتم فتح باب التظلمات والاعتراض على النقل الخارجي من خلال حسابات المعلمين في “نظام نور” التابع للوزارة، حيث ستتاح للمعلمين والمعلمات فترة للاعتراض على نتيجة الحركة لمدة 10 أيام ومن ثم ستتم دراسة الاعتراضات وإبلاغ المتقدمين بنتيجة اعتراضاتهم برسائل

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 عبر موقع نور عبر الخطوات التالية:

الضغط على الرابط التالي رابط نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الخارجي

تسجيل الدخول لنظام نور.

الضغط على خدمات شؤون المعلمين.

الضغط على نتيجة حركة النقل الخارجي، وذلك عبر رابط استعلام نظام نور من هنا.

نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 وفيديو يشرح طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور

سنسلط الضوء في هذا الموضوع على طريقة تحديث البيانات في برنامج نور بخطوات سهلة ومبسطة تساعد طالبي النقل الخارجي في سرعة تحديث بياناتهم وصحتها، علما أن تحديث البيانات في نور هو المرحلة الأولى من مراحل حركة النقل الخارجي التي بدأت، وسيتم بعدها الإعلان عن المرحلة الثانية والخاصة بتنظيمات الحركة و قانونها و آلية المفاضلة المعتمدة في الحركة، تتم عملية تحديث البيانات عبر ثلاث مراحل أساسية.

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