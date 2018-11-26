نتائج قياس qiyas sa برقم الهوية الوطنية فقط.. استعلام درجات القدرات العامة

نوفر رابط استعلام نتائج قياس qiyas sa الإلكتروني برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني، من أجل الحصول على قياس النتائج الورقية أو المحوسبة أو نتيجة قياس اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات التي تأتي ضمن الاختبارات المهنية المقدمة من المركز، أو الاستعلام عن نتائج القدرات العامة، نتائج اختبارات التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية، اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، نتائج اختبار القدرات للجامعيين، الاختبارات الوطنية، حيث تعد هذه الاختبارات التعليمية التي يقدمها المركز الوطني للقياس مستعيناً بمجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

فبعد قيام المُسجلين بالمركز الوطني للقياس بإجراء الاختبار، يبحثون عن نتائج قياس qiyas sa للتعرف على النتيجة، حيث يحتاج المسجلين في قياس ممن قاموا بأداء الاختبارات إلى النتائج من أجل أعمال الانتقاء والمفاضلة على إعلانات وزارة التعليم السعودية أو وزارة الخدمة المدنية الوظيفية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام نتائج قياس القدرات العامة للجامعيين المعلن عنها اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 الموافق لتاريخ 18 ربيع الأول 1440هـ.

رابط استعلام نتائج قياس qiyas sa

تتيح خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبارات قياس للمستفيدين، إمكانية الحصول على نتائج قياس بعد القيام بأداء الاختبارات التي تقدموا لإجرائها في المركز الوطني للقياس (أحد مراكز هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية) وفقاً لفترات التسجيل المبكر ومواعيد أداء الاختبارات، وتعتمد الاختبارات في المؤسسات المتخصصة على عدد من القواعد العلمية والعملية.

ويتيح المركز حالياً إمكانية تسجيل قياس كفايات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من 50 عند استعلام نتائج قياس qiyas sa إلكترونياً، ووفقاً لمواعيد التسجيل في قياس المعلن عنها رسمياً، فقد تم فتح باب تسجيل قياس المعلمين الفترة الأولى ورقي اعتباراً من تاريخ 25 سبتمبر 2018 ويستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2018، وسوف تكون فترة الاختبار للمعلمين اعتباراً من 23 نوفمبر 2018 حتى 1 ديسمبر 2018.

ويتم التسجيل في قياس إلكترونياً، ومن ثم إنشاء ملف شخصي على الموقع للحصول على رقم المشترك الخاص بكل متقدم، وقد بدأت فترة تسجيل الإناث المبكر الفترة الأولى ورقي اعتباراً من 1 أكتوبر 2018 الجاري، ويستمر حتى 27 أكتوبر 2018، لتكون فترة الاختبار وفقاً لما ورد بجدول مواعيد تسجيل قياس المرفق عبر الموقع اعتباراً من 23 نوفمبر 2018 حتى 1 ديسمبر 2018م، ويتم دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية من أجل الاستعلام عن نتائج قياس qiyas sa القدرات العامة للجامعيين ونتائج الاختبارات الأخرى إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي المباشر التالي:

طريقة تسجيل قياس ورقي- محوسب- خطوات تسديد المقابل المالي بالفيديو

نرفق لحضراتكم بالفيديو (خطوات التسجيل في اختبارات قياس الورقية، خطوات تسجيل قياس محوسب، طريقة تسديد المقابل المالي) من خلال الفيديوهات التالية:

تسجيل قياس كفايات المعلمات

يُعد قياس كفايات المعلمين والمعلمات هو أحد المقاييس الهامة في قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين/المتقدمات للعمل في مهنة التدريس بالمملكة العربية السعودية، ويجب العلم بأن نتائج قياس يتم استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة على الوظائف التعليمية التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة في وزارة التعليم، ومن خلا موقع نجوم مصرية يُمكنكم اتباع رابط تسجيل قياس 1440 للتسجيل في اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات الآن، كما يمكنكم من خلال الموقع استعلام نتائج قياس qiyas sa فور إتاحتها عبر موقع المركز الوطني للقياس.

وفي ظل حرص موقع نجوم مصرية على توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها طالب الخدمة أو العناية بزائرها الكريم، فقد قمنا بتوفير فيديو شرح خطوات تسجيل قياس ورقي ومحوسب، وفيديو أخر للتعرف على طرق سداد المقابل المالي، وتتيح بوابة المركز الوطني للقياس حالياً إمكانية التسجيل في قياس كفايات المعلمات والمعلمين، فم يرغب في دخول الموقع الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال الروابط المرفقة بالمقال، كما يتابع الموقع نتائج قياس qiyas sa لتوفيرها حال الإعلان عنها رسمياً.

تحديث 21 أكتوبر 2018: أعلن المركز الوطني للقياس من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “قياس خدمات المستفيدين” في رده على أحد المستفسرين عن موعد إعلان قياس للنتائج 1440، حيث يستغرق إعلان نتائج الاختبارات الورقية في الغالب مدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء فترة الاختبارات، كما يستغرق الإعلان عن نتائج الاختبارات المحوسبة غالباً يومي عمل وبحد أقصى أسبوعان من تاريخ الانتهاء من الاختبار، ولا يزال التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للفترة الثانية متاحاً حسب المقاعد الشاغرة، ويجب العلم بأن التسجيل في الاختبارات المحوسبة مستمراً على مدار العام، وسيتم إشعاركم عند تحديد موعد الإعلان عن نتائج قياس qiyas sa عبر موقع نجوم مصرية.

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موعد إعلان قياس نتائج القدرات العامة

أعلن المركز الوطني للقياس رسمياً من خلال حساب قياس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد إعلان وإتاحة نتائج قياس القدرات العامة الورقية، حيث سيتم إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى يوم الإثنين القادم 5 نوفمبر 2018م الموافق لتاريخ 27 صفر 1440هـ، ويجرى العمل حالياً على تصحيح وتدقيق الإجابات، أما عن عدد فرص دخول اختبار القدرات العامة، فيتيح المركز دخول الاختبار لـ 5 مرات، ويمكن دخول الاختبار مرة سادسة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخول أول اختبار، وسيتم إتاحة رابط استعلام نتائج قياس qiyas sa عبر موقعنا موقع نجوم مصرية فور إتاحته رسمياً.

تحديث 4 نوفمبر 2018: يعطي مركز قياس الوطني 5 فرص لدخول اختبارات القدرات العامة، كما يتيح إمكانية الدخول للمرة السادسة بعد مرور مدة زمنية قد قدرها بثلاث سنوات من تاريخ دخول أول اختبار، ويتيح المركز الوطني للقياس هذه الفرص من أجل تحسين درجة المستفيد عند عدم رضاه عن درجات قياس التي حصل عليها بعد التدقيق وإعلان النتائج، وفي اختبار التحصيل الدراسي فإنه يعطي للمستفيد إمكانية دخول المستفيد للاختبار 4 مرات خلال ثلاث سنوات، ويتم عقد الاختبار مرتين في العام للطلاب/الطالبات في الصف الثالث الثانوي والمتخرجين، ومن المقرر أن يتم إتاحة نتائج القدرات العامة ورقي الفترة الأولى يوم غدٍ الموافق (5 نوفمبر 2018م)، ومن خلال رابط دخول موقع المركز الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، يمكنكم استعلام نتائج قياس qiyas sa برقم الهوية الوطنية فقط.

نتائج القدرات برقم الهوية

أعلن المركز الوطني للقياس الآن عن إتاحة نتائج القدرات العامة برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني، حيث قام بالإعلان عن ذلك من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب قياس Qiyas الرسمي، ويرجى العلم بأن صفحة قياس النتائج قد يتعذر تحميلها عدة مرات نظراً للضغط الكبير على الموقع الإلكتروني، لذلك عليكم المحاولة عدة مرات في حال لم يتم التحميل مباشرةً، ويمكنكم الآن دخول موقع المركز الوطني للقياس صفحة النتائج للاستعلام عن نتائج القدرات العامة الورقي الفترة الأولى برقم السجل من خلال رابط استعلام نتائج قياس qiyas sa برقم الهوية الوطنية الرسمي المرفق أعلى المقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث: يتم تصحيح الإجابات عن طريق استخدام المصحح الآلي، ومن خلاله أيضاً يتم تحليل النتائج، وتتم مراجعة معلومات المستفيدين المختبرين ويتم تصحيحها وتدقيقها قي مقر المركز الوطني للقياس بالعاصمة الرياض، ولا يوجد في هذا الاختبار نجاحاً أو رسوباً، إنما يتم حصول الطالب الذي تم اختباره على درجة بحد أقصى (100 درجة)، ويكون للدرجة الحاصل عليها الطالب المختبر في اختبارات قياس القدرات العامة وزن معين عند القطاع أو الجهة التي يتقدم إليها، ويرجى العلم بأنه لا سبيل لمقارنة درجات قياس بنسبة الطالب في الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية، يمكنكم استعلام نتائج قياس qiyas sa القدرات العامة الورقي “الفترة الأولى”.

تحديث 7 نوفمبر 2018: أعلن الحساب الرسمي لقياس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أهمية اختبار مقياس الموهبة والإبداع الذي يعد من أهم المقاييس التي يتم تقديمها من قبل المركز الوطني للقياس من أجل الكشف عن الطلاب والطالبات والموهوبين والموهوبات، كما دعا حساب موهبة الطلاب المسجلين في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين عبر بوابة موهبة 2019 بضرورة التسجيل في قياس 1440 قبل موعد 21 ربيع الثاني 1440هـ، ويتم دخول موقع قياس الرسمي من خلال الرابط المرفق للاستعلام عن نتائج قياس qiyas sa قدرات.

درجات قياس التفصيلية 1440

أعلن مركز قياس الوطني رسمياً عن إتاحة درجات المُختبر التفصيلية في اختبار القدرات العامة نظري، حيث تستطيع الآن الدخول إلى موقع قياس للإطلاع على تقرير نتيجة القدرات العامة التفصيلي من خلال ملف المستفيد في قياس، ويحتوى التقرير على الدرجة الكلية الحاصل عليها المستفيد، ومستوى الأداء العام ومستوى الأداء التفصيلي، كما يحتوي على ترتيب المستفيد بين المُختبرين في منطقته وترتيبه بين كافة المُختبرين، وللإطلاع على تقرير درجات قياس qiyas القدرات العامة الورقي، يمكنكم اتباع رابط نتائج قياس qiyas sa المباشر المرفق بالمقال.

تحديث 24 نوفمبر 2018: صرح مدير الاتصال والعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس الأستاذ إبراهيم الرشيد بأنه لا تأجيل لمواعيد عقد اختبارات قياس مع مراعاة المركز الوطني للقياس لكافة الحالات، ومن يتعذر عليه حضور الاختبار بسبب سوء الأحوال الجوية فيمكنه التواصل مع المركز من خلال وسائل الاتصال المختلفة، وسوف يقوم المركز بتقديم الدعم والمساعدة، ويمكنكم اتباع رابط (رقم قياس الموحد) المرفق بالمقال للتعرف على وسائل اتصال قياس Qiyas، كما يمكنكم دخول موقع قياس عن طريق رابط نتائج قياس qiyas sa المباشر المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 26 نوفمبر 2018: تم الإعلان رسمياً من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية من خلال حساب قياس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قياس تويتر، عن إطلاق درجات قياس القدرات العامة للجامعيين الورقي اليوم الاثنين 18 ربيع الأول 1440هـ، ويتم الاستعلام عن قياس النتائج برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني عن طريق الدخول إلى موقع قياس الخدمات الإلكترونية، ذلك باتباع رابط ستعلام نتائج قياس qiyas sa المباشر المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنيات موقعنا للجميع بالنجاح والتوفيق بمشيئة الله تعالى.