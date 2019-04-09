نتائج قياس برقم الهوية والسجل المدني .. هنا رابط استعلام كفايات المعلمين والمعلمات 1440 عبر رابط الخدمة الإلكترونية الاستعلام عن درجة قياس “فتح ملف طالب جديد

نتائج قياس برقم الهوية والسجل المدني “كفايات المعلمين والمعلمات” يمكن الاستعلام عنها من خلال الخدمة الإلكترونية عبر مركز قياس الوطني للنتائج نتائج درجات قياس برقم الهوية والتسجيل في اختبار كفايات المعلمات فقد أعلن مركز قياس الوطني للتقويم “قياس” عن عودة فتح أبواب التسجيل في قياس كفايات المعلمات 1440، ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني قياس كان قد أعلن سابقا في 25 سبتمبر 2018 عن بداية تسجيل كفايات المعلمين 1440 عبر موقع الخدمات الإلكترونية الرسمي، حيث نشر على الحساب الرسمي للمركز “توتير” والذي تم تخصيصه لخدمات المستفيدين علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “توتير” كما نشر الشروط اللازمة للتسجيل وهي أن تكون المتقدمة علي وشك الخروج أو تخرجت من الجامعة.

نتائج قياس برقم الهوية والسجل المدني كفايات المعلمين والمعلمات

رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط ، كما يمكن الدخول لمركز قياس النتائج برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات

كما أن موقع قياس الإلكتروني يمكن من خلاله التسجيل في الاختبارات الورقية (المهنية، التعليمية، اللغوية) وذلك تبعً للمواعيد المحددة سلفاً من قبل المركز الوطني للقياس

تم إتاحة عبر Qiyas إمكانية التسجيل في قياس محوسب طوال العام، لذلك سيتضمن هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، أو تسجيل دخول قياس بالسجل المدني وكلمة المرور لمن لديهم حساب مُسبق في موقع قياس الإلكتروني، وذلك للإطلاع على نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ.

كما صرح أيضا المركز الوطني للقياس: أن وزارة التعليم السعودية فقط هي المنوط بها وحدها تحديد درجات النجاح في اختبارات قياس كفايات المعلمات وكذلك ينطبق الحال على مدى صلاحية الاختبار حسبما تراه مناسباً سواء كانت صلاحية الاختبار عاماً أو أكثر.

نتائج قياس برقم الهوية والسجل المدني شرح التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440

إعلان هام: لاختبارات المعلمين والقدرة المعرفية

نظراً للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في اختبار المعلمين والقدرة المعرفية فسيتم حصر التسجيل لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين أو أقل من (70) في اختبار القدرة المعرفية وسيتاح لاحقاً لبقية المتقدمين حسب المواعيد التالية:

إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 1440/1/15هـ

إتاحة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (70) في 1440/1/15هـ

إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 1440/1/21هـ

إتاحة اختبارات المعلمين والمعلمات والقدرة المعرفية لبقية المتقدمين في 1440/2/12هـ

وسيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات التالية:

(العلوم، الإعاقة البصرية ، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) هذا العام على الحاسب الآلي، ويمكن التسجيل من خلال شاشة “الاختبارات المتاحة للتسجيل” بعد تسجيل الدخول على ملفك من خلال هذه الصفحة، وتم فتح باب التسجيل لهذه التخصصات بتاريخ 1440/1/17هـ

كتاب الكفايات العامه للمعلمين والمعلمات جميع التخصصات الان بجميع مكتبات المملكه pic.twitter.com/I1E4p7Kzj9 — خبيرة اختبارات قياس د .أمل القحطاني (@AmalQhtani) August 1, 2014

معاير النسبة المئوية لقياس كفايات المعلمين

معيار قياس كفاية المعلمين النسب المحددة في اختبار المعلمين القدرة على معرفة الطالب وتعليمه 11 % المهارات اللغوية والكمية 16 % الإلمام بمهارات و طرق التدريس 15 % قدرة ومعرفة المعلم على إعداد برامج التعلم 7 % خلق فرصة تعليم الطالب 11 % تعليم الطالب والمراجعة لذاكرة تعلمهم 13 % خلق بيئة تعليم ناجحه للطالب 8 % فاعلية الطالب مع الغير، والعلاقة بين المجتمع وأولياء الأمور 5 % تطوير المعارف 3 % المتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5 %

التسجيل في قياس كفايات المعلمين بالفيديو

نتائج قياس برقم الهوية والسجل المدني وشرح خطوات تسديد المقابل المالي

ما هو اختبار كفايات المعلمات 1440 المقدم من (قياس)

اختبار كفايات المعلمات الذي يقدمه “قياس”, والذي يُعد أحد الاختبارات المقدمة من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم بالسعودية، حيث يعتبر هو المقياس الأساسي لمعرفة وقياس مدي تحقق الحد الأدنى من المعايير التي يجب أتوافرها في المتقدمات المعلمات للتدريس، أما عن الاختبار فهو ينقسم إلي قسمين سنوجزهم في التالي

الاختبار الأول لكفايات التعليم السعودي 1440



ويعد هذا الاختبار في جميع المجالات التربوية العامة بكافة التخصصات بالتعليم السعودي, ويتضمن الآتي

المسؤولية المهنية

المعرفة المهنية

دعم التعلم

تعزيز التعلم

الاختبار الثاني لكفايات التعليم السعودي 1440

وهو بمثابة الاختبار التخصصي للمعلمين والمعلمات، ويشتمل هذا الاختبار على كافة المجالات الرئيسية لكل تخصص لجميع المتقدمين بالمهنة التعليمية إذ يتضمن الآتي:

الرياضيات، اللغة العربية، وغيرها من باقي التخصصات المختلفة.

خطوات التسجيل في اختبارات قياس المحوسبة

مواعيد التسجيل في اختبار المعلمات كفايات 1440

أعلن مركز قياس عن موعد التسجيل في الاختبارات للعام 1440 للنساء بأن يتم فتح باب التسجيل في 21 محرم 1440 هجرياً.

موعد الاختبار

حدد المركز الوطني قياس عن موعد الاختبار، وتقرر أن يبدأ من 15 ربيع الأول 1440، وينتهي في 23 ربيع الأول 1440 هجرياً.

رقم مركز قياس كفايات المعلمين qiyas sa وعنوان المركز

للتواصل المباشر مع مركز قياس من خلال الرابط التواصل مع مركز قياس وكذلك الجدول التالي: