رقم مركز قياس الوطني للنتائج بالسجل المدني الآن رابط الاستعلام عن نتائج نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات برقم الهوية عبر الخدمة الإلكترونية qiyas sa عبر رابط موقع قياس

رقم مركز قياس الوطني للنتائج للاستعلام عن نتائج قياس نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات برقم الهوية عبر مركز قياس الوطني للنتاج من خلال قياس الخدمة الإلكترونية ومواعيد تسجيل كفايات المعلمات 1440 ورقم مركز قياس كفايات المعلمين qiyas sa التي أصبحت محل بحث للكثيرين بعدما أعلن المركز الوطني للتقويم قياس عن موعد التسجيل وكذلك موعد الاختبارات حسب ما أعلنه المركز الوطني للقياس عبر الموقع الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”.

لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير حتى نيسر لكم ونوضح جميع المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر، وسنوضح موعد التقديم والتسجيل والاختبارات لكفايات المعلمات والمعلمين وفق الجدول الزمني المعان من قبل وزارة التعليم السعودية، ويعتبر اختبار قياس كفايات المعلمات والمعلمين هم أهم معيار يتطلبه الالتحاق بالوظائف التعليمية بالمملكة، حيث لابد من اجتياز الحد الأدنى المقرر لقبول المعلمين والمعلمات في وظائف التعليم التي تعلن عنها وزارة التعليم السعودية، ومن خلال الفيديوهات والروابط والجداول بهذا التقرير سيتمكن الجميع بمعرفة كل ما يتعلق بهذا الشأن.

رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط ، كما يمكن الدخول لمركز قياس النتائج برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات، حيث من المقرر الإعلان عنها يوم غدٍ الخميس 3 يناير 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1440هـ، كما أن موقع قياس الإلكتروني يمكن من خلاله التسجيل في الاختبارات الورقية (المهنية، التعليمية، اللغوية) وذلك تبعً للمواعيد المحددة سلفاً من قبل المركز الوطني للقياس، كما تم إتاحة عبر Qiyas إمكانية التسجيل في قياس محوسب طوال العام، لذلك سيتضمن هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، أو تسجيل دخول قياس بالسجل المدني وكلمة المرور لمن لديهم حساب مُسبق في موقع قياس الإلكتروني، وذلك للإطلاع على نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ.

الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات

فيديو يشرح كيفية التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440

← آخر خبر: