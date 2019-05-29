نتائج قياس برقم الهوية فقط أو السجل استعلام كفايات المعلمين والمعلمات والقدرات العامة 1440

استعلام نتائج قياس برقم الهوية فقط أو السجل المدني للمختبر، أحد طرق الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 والمنتظر ظهورها نهاية الاسبوع المقبل، عبر رابط قياس النتائج للخدمات الإلكترونية التي يوفرها المركز الوظني للقسا والتقويم في التعليم العالي، الى جانب استعلام نتائج القدرات العامة واختبار التحصيلي، ونتائج قياس كفايات اللغة الإنجليزية والقدرة المعرفية وقدرات الجامعيين، بجانب مجموعة من المقاييس التي يوفرها المركز للراغبين في شغل الوظائف مثل مقياس النيابة العامة من ضمن الاختبارات المهنية والتعليمية العديدة.

نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات يعد احد العناصر العامة التي تدخل ضمن عناصر المفاضلة على شغل الوظائف التعليمية لوزارة التعليم، وتكون درجات قياس الكفايات من العوامل التي ترجح كفة مرشح أو مرشحة عن آخر، ودائماً ما يكون المقياس قبيل الإعلان عن طلب شغل وظائف للمعلمين والمعلمات، يتم التقديم عليها من بوابة جدارة الخدمة المدنية كما هو متبع، أو عن طريق التوظيف المباشر من قبل وزارة التعليم، وسنتعرف من خلال هذا العرض على كيفية استعلام نتائج قياس برقم الهوية فقط أو السجل المدني.

استعلام نتائج قياس برقم الهوية فقط أو السجل المدني فقط

الحديث حول أهمية نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات لا ينتهي خاصة بين شريحة الخريجين والخريجات من أصحاب التخصصات التربوية، وسنوضح لمن يستعلم منهم عن نتائج قياس برقم الهوية أو رقم السجل المدني، كيفية الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440، وهي نفس الطريقة لمن يقوم بالاستعلام عن نتائج الاختبارات الورقية أو المحوسبة في اختبار القدرات العامة والقدرة المعرفية واختبار التحصيل الدراسي وغيرها من الاختبارات.

رابط نتائج قياس 1440

الدخول على بوابة قياس للخدمات الإلكترونية ومنها رابط نتائج قياس سيجد عدة طرق لتسجيل الدخول على ملف المشترك، وهو الملف الذي تم فتحه خلال التسجيل على احد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ويمكن من خلاله الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية أو رقم السجل المدني، التحديث المقبل سنوضح طرق استعلام نتائج قياس الأخرى.

تحديث: نترقب إعلان نتائج اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات من رابط نتائج قياس بالهوية فقط أو السجل المدني يوم الخميس 3 يناير 2019 القادم، والتفاصيل حول كيفية تقييم درجات لكفايات سنوضحها.

تحديث: تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية من بوابة قياس للنتائج اليوم الإثنين، حيث اعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، عن فترح الاستعلام عن نتيجة اختبار قياس القدرات بالسجل المدني يوم 18-3-2019.

تحديث: اعلن قياس نتائج الفترة الثانية من اختبار التحصيلي 1440 عبر بوابة قياس الإلكترونية للنتائج بعد تسجيل الدخول على موقع قياس بالسجل المدني وكلمة المرور،

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