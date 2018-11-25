نتائج قياس برقم السجل Qiyas| درجات القدرات العامة الورقي 1440

تم إطلاق نتائج قياس برقم السجل المدني للاستعلام عن الدرجات الحاصل المستفيدين والمستفيدات في اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، حيث تم الإعلان عن إتاحة نتائج قياس القدرات العامة الورقي “الفترة الأولى اليوم الاثنين 27 صفر 1440هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2018م من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عن قياس النتائج من خلال دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي، ومن ثم إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بكل مستفيد، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط التسجيل في اختبارات قياس 1440، ورابط استعلام نتائج قياس القدرات الورقي المُعلنة، كما يتم من خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق استعلام كافة نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التي يجب التعرف عليها لتسهيل الحصول على خدمات قياس الإلكترونية.

نتائج قياس برقم السجل

أعلن المركز الوطني للقياس عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس قدرات اليوم الاثنين من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قياس Qiyas، وقد تم الإعلان عن نشر النتائج عبر الموقع الرسمي للمركز بعد أن تم تصحيح وتحليل النتائج وتدقيقها بشكل سليم من أجل التهيئة للإعلان عنها، ويستقبل موقع قياس الإلكتروني حالياً كمية كبيرة من طلبات الاستعلام عن النتائج والتسجيل في الاختبارات المتاحة، لذلك من المحتمل وجود الموقع معلقاً ولا يستجيب بالفتح من أول مرة، لذلك يرجى محاولة تحميل الصفحة الرسمية عدة مرات حتى تتمكن من عرض صفحة نتائج قياس برقم السجل Qiyas.

ويتم تسجيل دخول موقع المركز الوطني للقياس/قياس الخدمات الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، وبعد تحميل صفحة نتائج قياس برقم الهوية يتم تسجيل الدخول بإدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به، وفي حال نسيان الرقم السري، قم بالضغط على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور؟” ليقوم بنقلك لصفحة استرجاع كلمة المرور، حيث يتم إدخال رقم السجل المدني كخطوة أولى وبعد ذلك إتمام كافة الخطوات الأخرى للحصول على كلمة المرور مرة أخرى لكي تتمكن من استعلام نتائج قياس برقم السجل المدني.

وبعد تسجيل الدخول إلى ملفك الخاص على موقع قياس النتائج، سوف يظهر أمامك العديد من الخيارات مثل الاختبارات المسجلة، الاختبارات المتاحة للتسجيل، الاختبارات السابقة، الاختبارات الملغاة، ثم النتائج، قم بالضغط على أيقونة النتائج، ليتم تحويلك بعد ذلك على صفحة نتائج قياس الإلكترونية، قم باختيار نوع الاختبار من القائمة المنسدلة الموجودة أمامك “قياس القدرات العامة“، ثم الضغط على زر “بحث”، ويمكنكم دخول الموقع الرسمي من أجل نتائج قياس برقم السجل من خلال الرابط المباشر التالي:

نتائج قياس القدرات العامة الورقي “الفترة الأولى” 1440

هناك عدد من الملاحظات يجب على كل مستفيد/مستفيدة التعرف عليها لتسهيل الاستفادة من خدمات قياس الإلكترونية.

يتم استرجاع كلمة المرور بعد القيام بالخطوات المذكورة بالمقال عالية.

عند دخول موقع قياس من المحتمل وجود الموقع معلقاً، لذلك يجب محاولة التحميل عدة مرات لحين الوصول لصفحة نتائج القدرات العامة قياس.

يعطى المركز الوطني للقياس 5 فرص لدخول اختبار القدرات العامة، ويمكن الحصول على الفرصة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ أول اختبار.

يتم التواصل مع مركز الاتصال الموحد من خلال (رقم قياس الموحد).

يتم التسجيل في اختبارات قياس المتعددة من خلال (رابط تسجيل قياس 1440)

يعطى المركز هذه الفرص من أجل تحسين درجات قياس لمن يرغب في التحسين.

لا يشترط أخذ كافة الفرص لدخول الاختبار، وإنما يتم ذلك عند عند عدم رضاء المستفيد عن نتائج قياس القدرات 1440 لديه.

يستغرق الإعلان عن نتائج قياس الورقية غالباً شهر من تاريخ انتهاء فترة الاختبار، ومن خلال رابط الدخول الرسمي المرفق، يمكنكم نتائج قياس برقم السجل أو برقم الهوية وكلمة المرور.

تحديث 6 نوفمبر 2018: بعد استعلام نتائج قياس القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، والتعرف على درجة قياس الحاصل عليها المستفيد المختبر، يمكنه التسجيل في الاختبار مرة أخرى، وذلك في حال عدم رضاه عن النتيجة الحاصل عليها، حيث يتيح المركز 5 فرص لدخول اختبار القدرات العامة، والفرصة السادسة تتاح بعد مرور 3 سنوات من تاريخ أول اختبار، ويرغب المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية في التعرف على مدى رضاء المستفيدين عن الخدمات المقدمة من جانب المركز، وذلك من خلال استبانة يرغب مشاركتكم بها، ويتم الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل مباشرةً باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

تقرير درجات قياس التفصيلي (القدرات العامة الورقي)

تم الإعلان عن إتاحة التقرير التفصيلي الخاص بالمستفيد المُختبر في اختبارات قياس القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، فمن خلال الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بالمستفيد يمكن الإطلاع على تقرير نتائج قياس القدرات العامة التفصيلي المُتضمن للدرجة الكلية وترتيب المُختبر بين جميع المُختبرين المتواجدين في منطقته، وترتيبه كذلك بين كافة المُختبرين بكافة المناطق، كما يتضمن التقرير قياس مستوى الأداء العام ومستوى الأداء التفصيلي، ويتم الإطلاع على التقرير من خلال موقع قياس الإلكتروني، وذلك باتباع رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المباشر المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 25 نوفمبر 2018: أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للقياس “إبراهيم الرشيد” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تأجيل اختبارات قياس كفايات المعلمات بمدينة الدمام، حيث كان من المقرر أن تُقام هذه الاختبارات اليوم الأحد الموافق لتاريخ 17 ربيع الأول 1440هـ، ومن خلال الصورة التالية يمكنكم التعرف على المناطق والتصريح الرسمي، ومن يرغب في استعلام نتائج قياس برقم السجل Qiyas يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المباشر المرفق.