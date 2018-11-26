نتائج قياس برقم الهوية .. رابط قياس الخدمة الإلكترونية عبر مركز قياس الوطني للنتائج الاستعلام عن درجة قياس “فتح ملف طالب قياس تسجيل”

قياس الخدمة الإلكترونية عبر مركز قياس الوطني للنتائج نتائج درجات قياس برقم الهوية والتسجيل في اختبار كفايات المعلمات فقد أعلن مركز قياس الوطني للتقويم “قياس” عن عودة فتح أبواب التسجيل في قياس كفايات المعلمات 1440، ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني قياس كان قد أعلن سابقا في 25 سبتمبر 2018 عن بداية تسجيل كفايات المعلمين 1440 عبر موقع الخدمات الإلكترونية الرسمي، حيث نشر على الحساب الرسمي للمركز “توتير” والذي تم تخصيصه لخدمات المستفيدين علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “توتير” كما نشر الشروط اللازمة للتسجيل وهي أن تكون المتقدمة علي وشك الخروج أو تخرجت من الجامعة.
كما صرح أيضا المركز الوطني للقياس: أن وزارة التعليم السعودية فقط هي المنوط بها وحدها تحديد درجات النجاح في اختبارات قياس كفايات المعلمات وكذلك ينطبق الحال على مدى صلاحية الاختبار حسبما تراه مناسباً سواء كانت صلاحية الاختبار عاماً أو أكثر.
شرح التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440
إعلان هام: لاختبارات المعلمين والقدرة المعرفية
نظراً للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في اختبار المعلمين والقدرة المعرفية فسيتم حصر التسجيل لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين أو أقل من (70) في اختبار القدرة المعرفية وسيتاح لاحقاً لبقية المتقدمين حسب المواعيد التالية:
إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 1440/1/15هـ
إتاحة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (70) في 1440/1/15هـ
إتاحة التسجيل لاختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 1440/1/21هـ
إتاحة اختبارات المعلمين والمعلمات والقدرة المعرفية لبقية المتقدمين في 1440/2/12هـ
وسيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات التالية:
(العلوم، الإعاقة البصرية ، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) هذا العام على الحاسب الآلي، ويمكن التسجيل من خلال شاشة “الاختبارات المتاحة للتسجيل” بعد تسجيل الدخول على ملفك من خلال هذه الصفحة، وتم فتح باب التسجيل لهذه التخصصات بتاريخ 1440/1/17هـ
فاعلية الطالب مع الغير، والعلاقة بين المجتمع وأولياء الأمور
5 %
تطوير المعارف
3 %
المتطلبات المهنية للمعلم السعودي
5 %
التسجيل في قياس كفايات المعلمين بالفيديو
شرح خطوات تسديد المقابل المالي
ما هو اختبار كفايات المعلمات 1440 المقدم من (قياس)
اختبار كفايات المعلمات الذي يقدمه “قياس”, والذي يُعد أحد الاختبارات المقدمة من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم بالسعودية، حيث يعتبر هو المقياس الأساسي لمعرفة وقياس مدي تحقق الحد الأدنى من المعايير التي يجب أتوافرها في المتقدمات المعلمات للتدريس، أما عن الاختبار فهو ينقسم إلي قسمين سنوجزهم في التالي
الاختبار الأول لكفايات التعليم السعودي 1440
ويعد هذا الاختبار في جميع المجالات التربوية العامة بكافة التخصصات بالتعليم السعودي, ويتضمن الآتي
المسؤولية المهنية
المعرفة المهنية
دعم التعلم
تعزيز التعلم
الاختبار الثاني لكفايات التعليم السعودي 1440
وهو بمثابة الاختبار التخصصي للمعلمين والمعلمات، ويشتمل هذا الاختبار على كافة المجالات الرئيسية لكل تخصص لجميع المتقدمين بالمهنة التعليمية إذ يتضمن الآتي:
الرياضيات، اللغة العربية، وغيرها من باقي التخصصات المختلفة.
خطوات التسجيل في اختبارات قياس المحوسبة
مواعيد التسجيل في اختبار المعلمات كفايات 1440
أعلن مركز قياس عن موعد التسجيل في الاختبارات للعام 1440 للنساء بأن يتم فتح باب التسجيل في 21 محرم 1440 هجرياً.
موعد الاختبار
حدد المركز الوطني قياس عن موعد الاختبار، وتقرر أن يبدأ من 15 ربيع الأول 1440، وينتهي في 23 ربيع الأول 1440 هجرياً.
جدول مواعيد التسجيل والاختبار التفصيلية للفترة الأولي والتي حددها مركز قياس
رقم مركز قياس كفايات المعلمين qiyas sa وعنوان المركز
المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغربي – طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 الرمز البريدي 11537
رابط قياس للتسجيل في اختبار كفايات المعلمات 1440
وتسهيلاً علي جميع الراغبين بالتقدم والتسجيل في اختبار كفايات 1440 للمعلمات والمعلمين بالمملكة العربية السعودية, قام المركز بإتاحة التسجيل من خلال رابط الموقع الرسمي لـقياس من هنا.
وبذلك نكون قد عرضنا كل ما يتعلق بالتالي:
كفايات المعلمات
التسجيل في اختبار كفايات المعلمات
قياس المعلمات
تسجيل قياس كفايات المعلمات
فتح ملف طالب قياس
هذا يتماشى مع التوجه والرؤية الطموحة بأن تكون الاختبارات التي يقدمها مركز “قياس” تتم عبر الحاسب الآلي وبشكل إلكتروني أو رقمي، كما أن هناك فوائد غير منظورة، منها تحليل البيانات والوصول إلى معارف غير منظورة لدعم اتخاذ القرار أو باستخدام عمليات الذكاء الاصطناعي.
ويعتبر مقياس التحصيل الدراسي من الاختبارات التعليمية التي طورها المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، مستعينًا بمجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
التعليقات