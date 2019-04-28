استعلام نتائج قياس القدرات وتحصيلي 1440 لطلاب الثانوية العامة من موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، لاختبارات الورقية والمحوسبة، وفق طريقة الاستعلام عن درجات اختبارات القياس، والتي سنبينها لكم من خلال توضيح طرق الاستعلام ومعرفة النتائج بعدة طرق، وتم الإعلان عن ظهور نتائج قياس التحصيلي 1440 الفترة الأولى يوم الأربعاء الأول من مايو 2019، الموافق 26 شعبان 1440 من خلال بوابة قياس الإلكترونية للنتائج بالسجل المدني.

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي وفر عدة طرق يتم من خلالها استعلام نتائج قياس ورقي ومحوسب ، على رأسها خدمة الاستعلام من نتائج قياس إلكترونياً من خلال حساب المشترك، بجانب طرق الاستعلام عبر الرسائل النصية لمن اشترك في هذه الخدمة، ورابط نتائج قياس القدرات وتحصيلي 1439 للمفترة الأولي أو الثانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ستجدونها بنهاية عرض البيانات.

استعلام نتائج قياس التحصيلي

خدمة استعلام عن نتائج قياس قدرات وتحصيلي 1440 لطلاب الثانوية، متوفرة من خلال رابط نتائج اختبارات قياس، والتي تتاح للأفراد والجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال، وتتم بسلسلة مبسطة من الخطوات عرضها المركز على موقعة الإلكتروني لتسهيل طرق الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس المختلفة.

الدخول على موقع نتائج قياس المرفق أدناة.

تحديد اسم الاختبار المراد الاستعلام عنه وليكن اختبار القدرات العامة أو نتائج التحصيلي 1439.

إدخال رقم الهوية ونوعها، أو رقم السجل المدني أو رقم المشترك.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على زر البحث .

رابط نتائج قياس 1440

الحصول على نتائج قياس إلكترونياً من خلال رابط النتائج أدناة نتائج اختبارات قياس وأيضا من نتائج القياس من ملف المشترك حيث يترقب الطلاب والطالبات الاستعلام قريبا عن نتائج قياس التحصيلي 1440 بعد التعرف على نتائج قياس القدرات العامة وهو ما سنوه لكم عنه في حينه، واستعلام نتائج التحصيلي من خلال خدمات موقع قياس للنتائج عبر الطرق الرسمية الموضحة على الرابط الإلكتروني المبين بعالية.

تحديث: أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى لطلاب الثانوية العامة والنتائج من خلال رقم السجل المدني أو رقم المشترك على موقع نتائج قياس، او عبر رقم قياس الموحد او عن طريق خدمات الرسائل النصية لمن اشترك في تلك الخدمة وسدد رسومها، وفور ظهور النتائج سيتم الاستعلام ببيانات الدخول عن نتيجة اختبار التحصيل الدراسي .

← إقرأ أيضاً: