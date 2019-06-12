نتائج قبول كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1440، قامت المديرية العامة لحرس الحدود بالإعلان عن اسماء المقبولين فى الوظائف العسكرية الخاصة بقوات الأمن والحماية، ومن خلال بوابة القبول الالكترونى يمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين، ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الطلب، ويمكن الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1440 من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية رابط الاستعلام عن النتائج، وذلك عبر بوابة ابشر بإستخدام رقم الهوية، وأوضحت وكالة الشئون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية، انه سيتم إعلان نتائج القبول المبدئي أولا، ثم إعلان النتائج النهائية لقوات الأمن الخاصة، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة نتائج قبول كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1440، والأوراق المطلوبة من المقبولين بقوات الأمن.

طلبات الإدارة من المقبولين

الحضور بالزي الرياضي (قميص راياضي أبيض سادة، وبنطلون كحلي أو أسود).

يجب الدخول من البوابة رقم خمسة الشرفية حسب الوقت والتاريخ المحدد لكل طالب.

يُمنع إحضار الهاتف الجوال، ويجب على الطالب إحضار المستندات التالية:

إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار عشر صور شخصية حديثة مقاس 4*6، وعلى خلفية بيضاء مع كتابة الاسم خلف كل صورة.

إحضار نسخة من شهادة التخرج موقعة ومختومة من الجامعة.

إحضار نسخة من نموذج المراجعة للمتقدم.

شروط وظائف قوات الأمن الخاصة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو المنشأ.

ألا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عام، ولا يزيد عن ثلاثين عام، وألا يقل طوله عن 170 سم.

أن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي مناسب.

أن تكون لياقته البدنية والنفسية والجسدية جيده.

ألا يكون متزوج من أجنبية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

تقديره الجامعي لا يقل عن جيد.

ألا يكون له خدمات مسبقة بأي جهة حكومية.

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