نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1440 ورابط الموقع الرسمي

يمكنك أن تعرف نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1440 سواء كنت من المتقدمين الحاصلين على الشهادة الثانوية 1440 هجريًا أو كنت من المتقدمين لـ كلية الملك خالد العسكرية 1440 من حملة الشهادة الجامعية وذلك لأنه تم اعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بالكلية ولهذا السبب سنقوم بذكر خطوة خطوة كيفية معرفة استفسار نتائج كلية الملك خالد العسكرية الجامعية وكذلك الاستعلام عن كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 فتابعونا تجدون معلومات شيقة ولا تبخلوا علينا بالتعليق حتى نستطيع أن نجيب عن جميع استفساراتكم.

رابط موقع كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

أولًا- ادخل على الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية للثانوية 2019 لجنة القبول والتسجيل https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx وبعد ذلك ستجد الشاشة كما يلي في الصورة التالية كل ما عليك فعله ثانيًا- أن تقوم في خانة رقم الطلب المندرجة تحت نتائج القبول الأولى لحملة الثانوية بكتابة رقم طلبك المسجل لديك، وبعد ذلك تقوم ( ثالثًا)- تكتب رقم الهوية الخاصة بك. (ورابعًا) قم بكتابة رقم الحروف الإنجليزية التي امامك سواء كانت حروف صغيرة SMALL LETTER أو كانت حروف كبيرة CAPITAL LITTER (وخامسًا) انقر على عرض وستظهر لك النتيجة الخاصة بك، وبذلك ستحصل على نتيجة كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 بكل سهولة ويسر، وسنشر لكم في بقية المقال كيفية الحصول على نتيجة كلية الملك خالد العسكرية الجامعيين لعام 1440.

طريقة الحصول على نتيجة كلية الملك خالد العسكرية الجامعيين لعام 1440

أولًا- قم بالدخول إلى رابط نتيجة كلية الملك خالد العسكرية الجامعيين للسنة 1440 هجريا التالي https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx وبعد ذلك احرص على تسجيل رقم الطلب في القسم الخاص بنتائج القبول الأولى للجامعيين، وبعد ذلك اكتب رقم هويتك الوطنية وبعد ذلك انقر على عرض ستظهر لك، ولا تنس حينما يتم قبولك أن تقوم بطباعة استمارة طلب الالتحاق الجامعيين فقط من أجل مواصلة عملية التقديم.

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مميزات كلية الملك خالد العسكرية بعد التخرج

تعطيك كلية الملك خالد العسكرية بعد التخرج سكن تسكن فيه بعد التخرج بالإضافة إلى التأمين الصحي والمميزات الخاصة بالعلاج، وكذلك الخصومات المتوافرة على تذاكر السفر، وتحصل على رتبة ملازم بعد الدراسة لمدة 9 شهور، وفي حال الحرب يكون التخصص المتواجد بعيدًا عن القتال على الجبهة، ومن مهام كلية الملك خالد العسكرية تخريج الظباط من حملة الشهادة الثانوية والجامعية والدراسات العليا للحصول على درجة البكالوريس في العلوم العسكرية , والرتب العسكرية للظباط الجامعيين.

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