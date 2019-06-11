نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1440، أعلنت المديرية العامة، لحرس الحدود اليوم أسماء المقبولين نهائيا في الوظائف العسكرية الخاصة بقوات الأمن والحماية، ويمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال بوابة القبول الإلكتروني ندخل منها، علىالقبول الإلكتروني للعسكريين والاستعلام يتم برقم الهوية أو رقم الطلب، يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال، الدخول لموقع وزارة الداخلية السعودية، قامت بوابة التوظيف الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية، Jobs.moi.gov.sa بإغلاق أبواب التسجيل في وظائف الأمن العام 1439 ومن المقرر إعلان نتائج القبول المبدئي، يليه النتائج النهائية في الأمن العام، عقب الانتهاء مباشرة من فحص الطلبات، عبر بوابة ابشر الإلكترونية سيتم توفير رابط استعلام نتائج الأمن العام 1439 باستخدام رقم الهوية لمعرفة أسماء المقبولين، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1440.

نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1440

على المقبولين إحضار الأوراق التالية عن المطابقة

نسخة من شهادة التخرج مع توثيقها رسميا.

نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من نموذج لطلب التقديم والذي تم طباعته عند التقديم.

وسيتم إحضاره عند الاستعلام عن نتائج قوات الأمن الخاصة عبر البوابة الإلكتروني للتوظيف.

عبر البوابة الإلكتروني للتوظيف. عدد ست صور شخصية حديثة واضحة.

شروط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الأصل وأيضا سعودي المنشأ ويتم استثناء من نشأ مع أبواه أثناء فترة الخدمة خارج المملكة.

يجب ألا يكون متزوج من أجنبية.

يجب ألا يكن له خدمات سابقة بأي جهة حكومية.

ألا يقل تقديره الجامعي عن جيد.

لابد من لياقته بدنيا وجسديا ونفسيا.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للتسجيل عن سبعة عشر عاما ولا يزيد على ثلاثين عاما.

يجب أن يكن المتقدم للتسجيل لديه حسن السير والسلوك وأن يكن غير محكوم عليه في أي جرائم مخلة بالشرف.

يجب أن يكن حاصلا حصوله مؤهل دراسي مناسب ومطلوب.

يجب ألا يقل طوله عن 170 سم.

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