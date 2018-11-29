نتائج قبول قوات الأمن الخاصة برئاسة امن الدولة | استعلام أسماء المرشحين مبدئياً من بوابة أبشر التوظيف برقم الهوية

ظهرت نتائج قبول قوات الأمن الخاصة التابعة لـقوات رئاسة امن الدولة عبر موقع استعلام نتائج قبول وظائف وزارة الداخلية السعودية من بوابة أبشر التوظيف، بعد انتهاء مرحلة القبول التي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويمكن لجميع المتقدمين على شغل وظائف قوات الأمن الخاصة استعلام نتائج الفرز المبدئي للتعرف على من يحق لهم استكمال باقي إجراءات الترشيح والقبول، وما هي المستندات المطلوبة ومواعيد المقابلات وفق ما نص علية من شروط التقديم على تلك الوظائف العسكرية، والتفاصيل من خلال بيانات التسجيل المطلوبة على رابط استعلام نتيجة القبول برقم الهوية الوطنية.

استعلام نتائج قبول قوات الأمن الخاصة برئاسة امن الدولة متاح الآن، حيث يتوجب على من تقدم لشغل الوظائف العسكرية برتبة جندي امن وفق تفاصيل إعلان التوظيف، ومن بين التعليمات التي تم التشديد عليها حضور المرشحين مبدئيا لكامل المستندات التي أرفق بيانها ضمن نتائج الفرز المبدئي لأسماء المرشحين بصفة مبدئية، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة باستكمال إجراءات القبول والاختبارات المنصوص عليها، وسنرفق رابط استعلام نتائج قبول قوات الأمن الخاصة من بوابة أبشر التوظيف .

استعلام نتائج قبول قوات الآن الخاصة برئاسة أمن الدولة

الدخول على نتائج التوظيف من خلال موقع وظائف وزارة الداخلية رابط نتائج أبشر التوظيف للقوات الخاصة، وإدخال بيانات رقم الهوية وتاريخ الميلاد وجنس المستعلم، والرمز المرئي وغيرها من البيانات المطلوبة لعملية استعلام نتائج القبول المبدئي، وفيما تحدد بيان المستندات المطلوبة لتكون وفق المرفقات.

نسخة من الشهادات الدراسية والدورات والخبرات مصدقة من الجهة المصدرة للشهادة.

نسخة تخص الشهادات الدراسية بجميع مراحل التعليم.

صورة بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

صورة بلاغ فقدان بطاقة الهوية من أبشر إن لمت تكن بطاقة الهوية متوفرة.

عدد 6 صور شخصة بمقاسات 4*6

إحضار برنت أحوال مدنية في حالة تعذر وجود دفتر اسم الأم في دفتر العائلة.

نسخة من دفتر العائلة.

صورة من طلب التسجيل على الإنترنت

أوضحت بوابة أبشر التوظيف انه يجب الالتزام بالتعليمات التالية في حضور المقابلة الشخصية لمن هم ضمن أسماء المرشحين لشغل الوظائف العسكرية بقوات الأمن الخاصة لرئاسة امن الدولة ومنها: