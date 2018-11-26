نتائج القدرات برقم الهوية 1440| استعلام درجات قياس برقم السجل المدني

أعلن المركز الوطني للقياس رسمياً عن إتاحة نتائج القدرات برقم الهوية اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2018م، وسط ترقب كبير من المُسجلين بالاختبارات للإعلان عن نتائج قياس القدرات العامة 1440، حيث لم يتم تحديد ساعة الإعلان، ولكن صرح المركز الوطني للقياس من خلال الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أنه سيتم إشعار المستفيدين حال إتاحة النتائج عبر الموقع الرسمي للمركز، ووفقاً للمواعيد المقررة لـ تسجيل قياس 1440 لأداء اختبارات مقياس موهبة، فمن المقرر أن يبدأ التسجيل في الاختبارات اليوم أيضاً، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتائج المركز الوطني للقياس أو نتائج قياس القدرات العامة فور تفعيله من قبل المركز بعد أن يتم تصحيح وتدقيق الإجابات.

تحديث: تم إتاحة الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية للجامعين اليوم، حيث أعلن المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 الموافق لتاريخ 18 ربيع الأول 1440 عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات للجامعيين الورقي للعام الهجري الجاري، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج قياس للجامعيين برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام قياس النتائج المباشر عبر موقع قياس الإلكتروني، كما يمكنكم أيضاً من خلال الرابط الرسمي استعلام نتائج قياس القدرات العامة الفرة الأولى الورقي المعلنة منذ أيام قليلة.

نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية 1440

يتم الحصول على قياس النتائج برقم الهوية الوطنية فقط بعد أن يتم التسجيل في الاختبار المحدد الذي يرغب المستفيد في أدائه ومن ثم ثم تأدية الاختبار بالمركز الوطني للقياس طبقاً للمواعيد المقررة للتسجيل والاختبار، وبعد ذلك يأتي الدور على إعلان نتائج القياس 1440هـ، حيث يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز إمكانية الاستعلام عن نتائج Qiyas برقم الهوية، ومن المقرر أن يتم إطلاق رابط الاستعلام عن نتائج القدرات العامة للمستفيدين/المستفيدات اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 27 صفر 1440 وفقاً لما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل المركز وعبر حساب قياس تويتر، ويترقب كافة المستفيدين الإعلان عن إتاحة نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية 1440.

ولكن؛ متى تُعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي “الفترة الأولى؟ وهنا أجاب المركز الوطني بأنه يُجري حالياً القيام بتصحيح الإجابات وتحليلها ومن ثم تدقيقها، وبعد ذلك سيتم الإعلان عنها في تاريخ 27-2-1440هـ، حيث يستغرق الإعلان عن نتائج القياس الورقي غالباً مدة شهر من تاريخ الانتهاء من الاختبارات، ويجب العلم بأنه يتم إعطاء المستفيدين 5 فرص لدخول اختبار القدرات العامة، ويمكن الحصول على الفرصة السادسة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخول أول اختبار، ويتيح المركز الوطني للقياس صفحة قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي ليتم من خلاله الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية أو السجل المدني.

ويرجى العلم بأنه يتم منح المستفيدة/المستفيدة 5 فرص في اختبارات قياس القدرات العامة من أجل تحسين درجة المستفيد، وذلك في حال كان غير راضٍ عن درجات قياس الحاصل عليها في الاختبار، وينتظر كافة المستفيدين والمستفيدات إعلان نتائج قياس القدرات العامة اليوم، وفي حال الرغبة في التعرف على رقم الفاتورة، عليك الدخول إلى الملف الخاص بك على موقع قياس الإلكتروني، ثم اختيار الاختبارات المُسجلة، ثم اضغط على أيقونة “عرض”، وسيتم عرض رقم الفاتورة أمامك، وللاطلاع على قياس للنتائج برقم الهوية، عليك الدخول إلى ملفك واختيار النتائج وتحديد نوع الاختبار المراد عرض درجاته، ثم الضغط على زر “بحث”، ومن خلال الرابط الرسمي التالي، يمكنكم دخول بوابة المركز الوطني للقياس الإلكترونية للاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية فقط (العامة- الجامعيين).

اقرأ أيضاً وتعرف على:

التسجيل في قياس 1440

طبقاً للمواعيد المحددة من المركز رسمياً، فمن المقرر أن يتم البدء في تسجيل مقياس الموهبة والإبداع اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2018م، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م، وسوف تبدأ فترة الاختبار اعتباراً من تاريخ 18 يناير 2019، ويستمر الاختبار لليوم التالي له وهو 19 يناير 2019م، ويتابع موقعنا موقع نجوم مصرية بشكل مستمر تصريحات المركز الوطني للقياس، لكي يوفر لمتابعيه الكرام روابط التسجيل في الاختبارات ومواعيدها، ورابط استعلام عن نتائج قياس 1440 للاطلاع على نتائج القدرات برقم الهوية المقرر إعلانها اليوم بمشيئة الله تعالى.

تحديث: تم الإعلان الآن عن إتاحة الإطلاع على نتائج القدرات قياس الورقي الفترة الأولى من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال حساب قياس Qiyas على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويجب العلم بأن الموقع قد لا يفتح من أول محاولة، نظراً للضغط الكبير من قبل المُستعلمين عن نتائج قياس قدرات 1440 برقم السجل، لذلك عليكم القيام بتكرار المحاولة عدة مرات عند عدم التحميل مباشرةً، وللاستعلام عن نتائج قياس، قم باتباع رابط استعلام نتائج القدرات برقم الهوية المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث: يتم تحديد فترة الاختبار من قبل المركز الوطني للقياس، ومن ثم تبدأ الاختبارات وتنتهي، لتبدأ مرحلة تصحيح الإجابات من خلال المصحح الآلي وتحليل النتائج بما لا يدع مجالاً للخطأ في نتائج الاختبارات، وذلك لاعتماد المركز على مبدأ تحقيق العدالة والمساواة بين المختبرين، ويتم مراجعة معلومات المستفيدين وتصحيح وتدقيق الإجابات بمقر المركز في الرياض، ومن يرغب في تحسين درجة قياس القدرات العامة الورقي الحاصل عليها، يمكنه ذلك من خلال دخول الاختبار مرة أخرى، ويتم الاستعلام عن درجات قياس نتائج القدرات برقم الهوية أو برقم السجل من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تسجيل مقياس موهبة 1440

أعلن المركز الوطني للقياس من خلال حساب قياس Qiyas تويتر عن بدء فترة تسجيل مقياس الموهبة والابداع للمسجلين في المشروع الوطني للموهبة والابداع عبر بوابة موهبة 2019 موقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويعد اختبار قياس الموهبة من أهم المقاييس المقدمة من المركز للكشف عن الموهوبين والموهوبات من أجل تطوير وتنمية الإبداع لديهم، ومن يرغب في دخول موقع المركز الوطني للقياس يمكنه اتباع رابط استعلام نتائج القدرات برقم الهوية الرسمي المرفق.

تحديث 8 نوفمبر 2018: عندما تكتمل مقاعد الاختبار لدى المركز الوطني للقياس، ففي هذه الحالة يتم قبول طلبات التسجيل في الاختبارات، ولكن يتم وضع المُسجلين في قوائم الانتظار، وتتيح هذه القائمة للمتقدم الفرصة في دخول الاختبار فور شغور أحد المقاعد لدى قياس، ويتم الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس من خلال رابط نتائج القدرات برقم الهوية الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

تحديث 18 نوفمبر 2018: تم الإعلان بشكل رسمي من جانب المركز الوطني للقياس من خلال حساب قياس تويتر عن إتاحة خاصية التعرف والإطلاع على التقرير التفصيلي لنتائج قياس القدرات العامة الورقي، حيث يتم دخول موقع قياس باتباع رابط الموقع المباشر المرفق بالمقال، ومن ثم الدخول على الملف الشخصي للمستفيد للاستعلام عن تقرير نتائج القدرات برقم الهوية التفصيلي.

اختبارات قياس 1440

تم الإعلان من قبل المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس “إبراهيم الرشيد” منذ قليل من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تأجيل اختبارات كفايات المعلمات التي كان من المقرر لها أن تُقام يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 بمدينة الدمام في المواقع التالية (كلية العلوم للبنات مجمع الريان، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع “الراكة”)، وقد قام المركز بإرسال رسالة نصية على هواتف المستفيدات المُسجلة في ملف قياس، ويتم استعلام نتائج القدرات برقم الهوية عبر موقع قياس الإلكتروني.

تحديث 26 نوفمبر 2018: تم الإعلان بشكل رسمي من جانب المركز الوطني للقياس اليوم عن إتاحة الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس للجامعيين الورقي 1440 من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”، كما يتيح المركز إمكانية التسجيل في قياس القدرات العامة للجامعيين محوسب طوال العام لمن يريد دخول الاختبار، ومن خلال الرابط الرسمي المباشر لدخول موقع قياس، يمكنكم استعلام نتائج قياس القدرات العامة الورقي الفترة الأولى، كما يمكنكم استعراض نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية للجامعيين المعلن عنها اليوم.