نتائج القدرات العامة للجامعيين Qiyas الورقي برقم الهوية 1440| المركز الوطني للقياس

تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القدرات العامة للجامعيين Qiyas الورقي برقم الهوية اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018، ويتم استعلام نتائج قياس القدرات العامة للجامعيين من خلال الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني الرسمي قسم الخدمات الإلكترونية، كما تم الإعلان منذ أيام قليلة عن نتائج القدرات العامة الفترة الأولى الورقي، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج القدرات العامة يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم التسجيل في قياس القدرات العامة للجامعيين “محوسب” في أي وقت من العام، حيث يتيح المركز إمكانية التسجيل في الاختبارات المحوسبة طوال العام، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رقم قياس الموحد للتواصل مع المركز والحصول على الاستفسارات وتقديم المساعدة من خلال مركز الدعم الفني، كما نتيح رابط استعلام قياس النتائج qiyas برقم الهوية الوطنية الإلكتروني.

نتائج القدرات العامة للجامعيين Qiyas برقم الهوية

يقيس اختبار القدرات العامة للجامعين مدى الاستعداد للدراسة الجامعية والبحث الأكاديمي، حيث تتطلب الدراسات العليا بعد انتهاء المرحلة الجامعية، قدرات ذهنية تجعل الطالب يستطيع اجتياز متطلبات المسارات الدراسية بصرف النظر عن التخصص الحاصل عليه المستفيد، فهو مقياس موحد لكافة الطلاب/الطالبات الجامعيين/الجامعيات حتى يكون معياراً عادلاً ودقيقاً للكافة، ويساعد ذلك على التسهيل والتيسير على الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا عند اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنية على تلبية متطلبات الدراسة في هذه الجهات التعليمية، ويتم الاستعلام عن قياس نتائج القدرات للجامعيين برقم الهوية من خلال رابط استعراض نتائج القدرات العامة للجامعيين Qiyas الورقي 1440 المرفق.

ويتقدم المستفيد الراغب في تأدية اختبارات قياس للتسجيل في الاختبارات وفقاً للمواعيد الرسمية المقررة للاختبارات الورقية، ثم يقوم بالحضور لأداء الاختبار في موعده المحدد، وبعد الانتهاء من اختبارات قياس qiyas يتم تصحيح الإجابات عن طريق المُصحح الآلي وتحليل نتائج قياس الحاصل عليها كل مستفيد من المستفيدين، ومن ثم تتم مراجعة معلومات المُختبرين ويتم التصحيح والتدقيق في مقر المركز الوطني للقياس بالعاصمة الرياض، وتستغرق هذه العملية بشكل تقريبي حوالي ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ انتهاء اختبارات قياس، وفي النهاية يتم عرض النتائج على موقع قياس الخدمات الإلكترونية، لكي يتمكن المستفيدين/المستفيدات من الاستعلام عن نتائج القدرات العامة للجامعيين Qiyas إلكترونياً.

ويجب العلم بأنه لا يوجد نجاحاً أو رسوباً في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وإنما يتم حصول المُختبر على درجة يكون حدها الأقصى مائة درجة، ويكون لـ درجات قياس الحاصل عليها وزن محدد ومعين عند الجهة التي يقوم المستفيد بالتقديم إليها، ويرجى عدم مقارنة درجة قياس الحاصل عليها في الاختبار بنسبة الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى، حيث لكلٍ من هذه الاختبارات الهدف الخاص به والمحدد، ولكن؛ كم عدد فرص دخول اختبار القدرات للجامعيين؟ وهنا أجاب المركز الوطني للقياس بأنه يُتيح الدخول للاختبار خمس مرات خلال ثلاث سنوات، ويُمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد أن يمر ثلاث سنوات من تاريخ أول اختبار، ومن خلال الرابط الرسمي التالي () بإمكانكم استعلام نتائج القدرات العامة للجامعيين Qiyas عبر موقع قياس برقم السجل الرسمي.

رابط استعلام نتائج اختبارات قياس المباشر (e-services.qiyas.sa)

استعلام نتائج قياس برقم الهوية الوطنية

بعد أن تم الإعلان اليوم رسمياً من خلال حساب قياس تويتر عن إتاحة قياس النتائج للجامعيين الورقي 1440، فمن يرغب في الاستعلام عن درجات قياس للجامعيين الحاصل عليها المستفيد، يمكنه اتباع رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية، لتظهر أمامك صفحة الاستعلامات الإلكترونية عن كافة نتائج اختبارات قياس 1440، قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك للاستعلام عن نتائج القدرات العامة الفترة الأولى الورقي والاستعلام أيضاً عن نتائج القدرات العامة للجامعيين Qiyas المُعلنة اليوم.