نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور 1440 وكيفية التسجيل للطلاب

نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور 1440 هو يشغل بال الكثير من أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، بشكل خاص مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني يرغب الكثير من الأباء في الاطمئنان ومعرفة نتائج ذويهم، حيث بمجرد انتهاء المدارس من رصد كافة نتائج الطلاب سيتم رفعها على نظام نور، في هذا الوقت يمكن معرفة نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور

نظام نور هو أول موقع تعليمي بالمملكة العربية السعودية، يقدم خدمات الكترونية للعديد من الطلاب، المعلمين، الإداريين، حيث يتم من خلاله ربط منسوبي التعليم بعضهم ببعض للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب، كما يتيح هذا النظام إمكانية تسجيل الأبناء بالصف الأول في نظام نور، مع إمكانية مراجعة المدرسة التي يرغب ولي الأمر التسجيل عليها من قِبل ولي الأمر.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور

تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية ———— من هنا.

ثم الضغط على رابط التسجيل لولي الأمر.

يجب ادخال رقم الهوية الوطنية، مع ذكر صلة القرابة للطالب، وتحديد الجنسية.

يتم إدخال البيانات في رابط تسجيل ولي أمر جديد، مع اختيار جنس ولي الأمر وإدخال رقم الجوال الخاص بولي الأمر.

يرسل نظام نور 1440 رسالة على الهاتف الجوال تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور لتتمكن من الدخول للموقع.

قم بعد ذلك بتسجيل الدخول إلى نظام نور لولي الأمر عبر التسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

سوف تظهر صفحة باسم مستخدم ولي الأمر 1440.

قم باختيار تسجيل البناء، ستظهر صفحة تحتاج إلى ادخال رقم الهوية أو رخصة إقامة الطالب، وصلة القرابة للطالب.

المستندات المطلوبة لاستكمال ملف الطالب عند التسجيل بنظام نور

شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها.

كارت العائلة وصورة منه.

شهادة التطعيم وصورة منها.

صورة شخصية للطالب، مع ملف أخضر.

الخدمات التي يقدمها نظام نور

يقوم نظام نور بتقديم الكثير من الخدمات لجميع أطراف العملية التعليمية فمثلاً:

المديرين: يمكن من خلال نظام نور التواصل مع المعلمين وباقي أطراف العملية التعليمية عبر هذا النظام.

المعلمين: يمكن الحصول على الكثير من الخدمات الالكترونية الخاصة بطلبات الإجازات التي يقدمها المعلمين بالسعودية والكثير من

الخدمات الأخرى.

ولي الأمر: بإمكان ولي الأمر الاستعلام ومتابعة مستوى الأبناء، بالإضافة إلى التقديم للطلاب عبر موقع نظام نور.

الطالب: يتمكن الطالب من خلال نظام نور متابعة أخبار الدراسة ودروسه، وكذلك الاستعلام عن مواعيد، وجداول الاختبارات الشهرية والنصف نهائية وأيضاً النهائية.

حرصت وزارة التعليم أيضا على إتاحة إمكانية قيام كلاً من الطالب أو ولي الأمر بـ الاستعلام عن النتائج الفصلية أولا بأول عبر تسجيل دخول نظام نور ، ولكن لن يستطيع القيام بذلك إلا الطلاب أو أولياء الأمور الذين قاموا بإتمام تسجيلهم في نور وإتباع الخطوات الموضحه أدناه:

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