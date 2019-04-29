نظام نور : نتائج الطلاب برقم الهوية 1440هـ للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة noor.moe.gov.sa

نظام نور، حالة من القلق والتوتر بدئت في الظهور في منازل الطلبة والطالبات، وذلك نظراً لبداية موسم الامتحانات النهائية والخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/ 2019، في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت أولى أيام الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية يوم الثلاثاء الماضي الموافق ال 16 من ديسمبر من عام 2018.

نظام نور

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة لخط سير أيام الامتحانات، وسيتم السير عليه كما هو مخطط له، وقد أوضحت الوزارة أنه فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات سيتم رفع كافة النتائج على الموقع الإلكتروني موقع نظام نور التعليمي. ومن الجدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني يعمل على خدمة ولي الأمر بشكل كبير، حيث يقوم المعلمين والمعلمات برفع كافة التقارير الخاصة بمستوى الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي من مهارات فنية ونقاط القوة والضعف لكل طالب.

رابط نظام نور نتائج الطلاب بالسجل المدني

كما يتم رفع كافة درجات الامتحانات الشهرية والامتحانات النهائية ويمكن لولي الأمر معرفة كافة التفاصيل ويكون في تواصل مستمر مع المدرسة من خلال نظام نور الإلكتروني، كل ما عليك هو تسجيل الدخول للرابط الإلكتروني لنظام نور الإلكتروني وإنشاء حساب في حالة عدم وجود حساب على نظام نور، وإدخال رقم الهوية ورقم السجل المدني للطالب.

تحديث:يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال الدخول لرابط نظام نور المرفق بعاليه ومن ثم كتابة رقم الهوية ورمز التحقق،مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق للجميع.

← إقرأ أيضاً: