الاستعلام عن نتائج قياس .. رابط قياس الخدمة الإلكترونية qiyas sa .. للنتائج برقم الهوية الآن تعرف على نتائج التحصيلي .. استعلام الدرجات عبر رابط موقع نظام قياس

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الاستعلام عن نتائج قياس .. رابط قياس الخدمة الإلكترونية qiyas sa .. للنتائج برقم الهوية الآن تعرف على نتائج التحصيلي .. استعلام الدرجات عبر رابط موقع نظام قياس
الاستعلام عن نتائج قياس
الاستعلام عن نتائج قياس قياس الخدمة الإلكترونية بلاك بورد التقنية قياس النتائج برقم الهوية عبر مركز قياس والاختبار التحصيلي يعد الاختبار التحصيلي أحد أفضل  أدوات البحث العلمي، الآن الاستعلام عن نتيجة القدرات العامة ويستخدم مركز قياس لتقويم وقياس مستوى العينات من الطلاب، والتي تشير إلى القياس بدقة درجة امتلاك الفرد لصفات وسمات وقدرات معينة، ويتم ذلك من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة، ومن الجدير بالذكر تعدد التعريفات التي تصف ماهيه الاختبار التحصيلي، وذلك بشكل متكامل وشامل، ومن أهم التعريفات هذه: أن الاختبار التحصيلي عبارة عن اختبار تم تصميمه لقياس مدى قدرة ومعرفة الطالب في مجال معرفي أو مهاري معين، وهناك تعريف أخر للاختبار التحصيلي وهو الأداة التي يمكن استخدامها لقياس مدى الفهم والتمكن والتحصيل في دراسة مادة دراسية معينة ومحددة، فالاختبار التحصيلي يرتبط بمادة دراسية محددة ومعينة تم تدريسها بالفعل.
مركز قياس والاختبار التحصيلي

رقم مركز قياس كفايات المعلمين qiyas sa  وعنوان المركز

للتواصل المباشر مع مركز قياس من خلال الرابط  التواصل مع مركز قياس  وكذلك الجدول التالي:

الهاتف مركز المكالمات: 920033555
البريد الإلكتروني [email protected]
موقع المركز المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغرب​ي – طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 الرمز البريدي 11537

 

شرح التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440 مواعيد تسجيل الاختبارات

الاستعلام عن نتائج قياس 

يتصف الاختبار التحصيلي الجيد بأنه يحقق أهداف الدراسة المطلوبة وكذلك نتائجها المرجوة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخصائص المتنوعة، التي تتمثل في الموضوعية المطلقة قدر الإمكان، كما أنها بالإضافة لما سبق تهتم باستبعاد الآراء الشخصية للمصحح في حكمه الشخصي من عملية التصحيح، بحيث نضمن أنه ليس هناك تأثير للرأي الشخصي على نتائج الاختبار التحصيلي، وهو يعطي الكثير من المصداقية على نتائج  الاختبار التحصيلي الذي يقيس الموضوع الذي أُعِدّ من أجل قياسه، فالاختبار التحصيلي يقيس المتغيرات بشكل دقيق وصحيح، هو يعطي نفس النتائج إذا تم إعادة الاختبار مرات عديدة على نفس الطلاب في نفس الظروف، وهذا يزيد من القيمة العلمية للنتائج التي يتم الحصول عليها من خلاله، وأخيرًا يتصف الاختبار التحصيلي بالتمييز وهو أن يتمكن الاختبار التحصيلي من تسليط الضوء على الفروق بين العينات ويميز بين مستوياتهم.

تتعدد أهمية الاختبار التحصيلي وتتنوع في العديد من الأمور المختلفة والتي تعود على الدراسة بفوائد جمة، وهي التعرف إلى مواطن القوة والضعف لدى الطلبة، وقياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم، وإثارة دافعية الطلبة للتعلم، وتقييم طرق التدريس، وتقييم المناهج الدراسية، ومدى ملاءمتها لحاجة الطلبة، وتزويد الطالب وولي الأمر وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة عن مستوى تحصيل الطلبة، وتقييم البرنامج التعليمي.

مركز قياس والاختبار التحصيلي
مركز قياس والاختبار التحصيلي

مركز قياس والاختبار التحصيلي الطلاب الذي يشملهم الاختبار:

يشمل الاختبار خريجي الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة بما فيها الكليات الصحية، أما عن طبيعـة الاخـتبار فيتم التركيز على أسئلة أقسام التحصيل الدراسي على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي :

  • الأحياء
  • الكيمياء
  • الفيزياء
  • الرياضيات
ملحوظة: تشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثانوية الثلاثة.

مركز قياس والاختبار التحصيلي طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية. فهناك عدد من الأسئلة يتطلب الإجابة عنها الفهم، وآخر يتطلب التطبيق، وثالث يتطلب الاستنتاج … وهكذا.
تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:
  • 20% للصف الأول
  • 30% للصف الثاني
  • 50% للصف الثالث
وتتوزع الأسـئلة بنسب متساوية على مواد : الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.

مركز قياس والاختبار التحصيلي طريقة الإجابة عن الأسئلة

جميع أسئلة الاختبار من نوع الاختيار المتعدد ( أ، ب، ج، د)، وينبغي على الطالب أن يظلِّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2. وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر الطالب معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة.
ملحوظة: بما أن الأسئلة تتضمن أرقاما سهلة، فإنه لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة، أو أي آلة تعمل عمل الآلة الحاسبة.

مدة الاختبار

يتوقع أن يستغرق الاختبار حوالى ثلاث (3) ساعات منها حوالى ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، وهذا كله قبل بدء الاختبار. ويتبقى للاختبار حوالي (2) ساعتين مقسمة على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة. وعلى الطالب أن يلتزم التزاما دقيقا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.

الاستعلام عن نتائج قياس

بعد انتهاء الاخـتبار في جـميع المـدن سَتُصـحّح الإجـابـات وتُحلَّل، وكذلك يُنَفّذ تصحيح معلومات الطلاب وتُدقّق مركزيًّا بمقر المركز بالرياض. ويتوقع أن تستغرق عملية التصحيح حوالي ثلاثة أسابيع من يوم انتهاء الاختبار. وتعلن النتائج حال انتهاء عملية التصحيح.
• ستزود الجامعات والكليات التي تشترط الاختبار بالنتائج إلكترونيا، ولن يشترط تقديم نتيجة الاختبار في شهادة ورقية لتلك الجهات.
• يمكن الاستفسار عن النتيجة من خلال :
الهاتف الموحد ( 920033555)

أمثلة على أسئلة الاختبار

يمكن الرجوع للنشرة الخاصة بالاختبار في صفحة  النشرات والإصدارات  أو صفحة  الاختبارات التجريبية.
وتعلن مواعيد الاختبارات​​ على الموقع الإلكتروني​ لمزيد من المعلومات.

معاير النسبة المئوية لقياس كفايات المعلمين

معيار قياس كفاية المعلمين النسب المحددة في اختبار المعلمين
القدرة على معرفة الطالب وتعليمه 11 %
المهارات اللغوية والكمية 16 %
الإلمام بمهارات و طرق التدريس 15 %
قدرة ومعرفة المعلم على إعداد برامج التعلم 7 %
خلق فرصة تعليم الطالب 11 %
تعليم الطالب والمراجعة لذاكرة تعلمهم 13 %
خلق بيئة تعليم ناجحه للطالب 8 %
فاعلية الطالب مع الغير، والعلاقة بين المجتمع وأولياء الأمور 5 %
تطوير المعارف 3 %
المتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5 %

التسجيل في قياس كفايات المعلمين بالفيديو

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ويذلك نكون قد قمنا بواجبنا في الإجابة على جميع التساؤلات التي يبحث عنها الجميع، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليق وسنجيب على جميع التعليقات بالمعلومات الصحيحة والمدققة، كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

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