الاستعلام عن نتائج قياس .. رابط قياس الخدمة الإلكترونية qiyas sa .. للنتائج برقم الهوية الآن تعرف على نتائج التحصيلي .. استعلام الدرجات عبر رابط موقع نظام قياس

رقم مركز قياس كفايات المعلمين qiyas sa وعنوان المركز
للتواصل المباشر مع مركز قياس من خلال الرابط التواصل مع مركز قياس وكذلك الجدول التالي:
|الهاتف
|مركز المكالمات: 920033555
|البريد الإلكتروني
|[email protected]
|موقع المركز
|المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغربي – طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 الرمز البريدي 11537
شرح التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440 مواعيد تسجيل الاختبارات
الاستعلام عن نتائج قياس
تتعدد أهمية الاختبار التحصيلي وتتنوع في العديد من الأمور المختلفة والتي تعود على الدراسة بفوائد جمة، وهي التعرف إلى مواطن القوة والضعف لدى الطلبة، وقياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم، وإثارة دافعية الطلبة للتعلم، وتقييم طرق التدريس، وتقييم المناهج الدراسية، ومدى ملاءمتها لحاجة الطلبة، وتزويد الطالب وولي الأمر وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة عن مستوى تحصيل الطلبة، وتقييم البرنامج التعليمي.
مركز قياس والاختبار التحصيلي الطلاب الذي يشملهم الاختبار:
يشمل الاختبار خريجي الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة بما فيها الكليات الصحية، أما عن طبيعـة الاخـتبار فيتم التركيز على أسئلة أقسام التحصيل الدراسي على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي :
- الأحياء
- الكيمياء
- الفيزياء
- الرياضيات
مركز قياس والاختبار التحصيلي طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي
- 20% للصف الأول
- 30% للصف الثاني
- 50% للصف الثالث
مركز قياس والاختبار التحصيلي طريقة الإجابة عن الأسئلة
مدة الاختبار
يتوقع أن يستغرق الاختبار حوالى ثلاث (3) ساعات منها حوالى ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، وهذا كله قبل بدء الاختبار. ويتبقى للاختبار حوالي (2) ساعتين مقسمة على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة. وعلى الطالب أن يلتزم التزاما دقيقا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.
الاستعلام عن نتائج قياس
أمثلة على أسئلة الاختبار
معاير النسبة المئوية لقياس كفايات المعلمين
|معيار قياس كفاية المعلمين
|النسب المحددة في اختبار المعلمين
|القدرة على معرفة الطالب وتعليمه
|11 %
|المهارات اللغوية والكمية
|16 %
|الإلمام بمهارات و طرق التدريس
|15 %
|قدرة ومعرفة المعلم على إعداد برامج التعلم
|7 %
|خلق فرصة تعليم الطالب
|11 %
|تعليم الطالب والمراجعة لذاكرة تعلمهم
|13 %
|خلق بيئة تعليم ناجحه للطالب
|8 %
|فاعلية الطالب مع الغير، والعلاقة بين المجتمع وأولياء الأمور
|5 %
|تطوير المعارف
|3 %
|المتطلبات المهنية للمعلم السعودي
|5 %
التسجيل في قياس كفايات المعلمين بالفيديو
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ويذلك نكون قد قمنا بواجبنا في الإجابة على جميع التساؤلات التي يبحث عنها الجميع، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليق وسنجيب على جميع التعليقات بالمعلومات الصحيحة والمدققة، كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
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