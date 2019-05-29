نتائج التحصيلي، نظام قياس هو أحد اشهر الأنظمة التعليمية، الموجودة داخل المملكة العربية السعودية. ويقوم الطلاب بعمل اختبارات القدرات سواء كانت الاختبارات (ورقية أو إلكترونية). كما يتم أضافه نتائج قياس إلي نتائج الثانوية العامة. عن طريق أضافه الدرجة الاعلى في اختبارات القدرات إلي نتائج الثانوية العامة. وكل هذا من اجل تطوير عملية التعليم والمنظومة التعليمية داخل المملكة من اجل المستقبل. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل عن ظهور نتائج القدرات وهنئت جميع الطلاب الحاصلين علي اعلي الدرجات في اختبارات.



نتائج التحصيلي

نتائج التحصيلي، أعلن المركز الوطني للقياس، أن نتائج اختبارات القدرات سوف تكون موجودة عبر الموقع الرسمي لمركز القياس الوطني والتعليم العالي وعن طريق الدخول موقع قياس برقم الهوية الوطنية يمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة. وسوف نقوم بتوضيح خطوات الاستعلام في ثلاث خطوات.

1- أولا الدخول إلي موقع المركز الوطني للقياس 2- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني . 3- الضغط علي عرض نتائج القدرات أو نتائج التحصيلي . اختبار قياس نظام قياس أو اختبار قياس النتائج برقم الهوية هو احد اختبارات القدرة على الفهم والتحليل والاستنتاج لدي الطلاب عن طريق قياس الفهم والتحليل والتدقيق ووفقا للمواصفات العالمية المتبعة في الدول المتقدمة. وتشمل اختبارات نظام قياس جميع طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية والشعبة الأدبية بالنسبة القسم العلمي يتم اختبار الطلاب في مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء وعلوم الأرض، أما القسم الأدبي أو الشعبة الأدبية و يتم اختبار الطلاب في مواد التاريخ والأدب والنقد والعلوم الشرعية والجغرافيا وجميع المواد الأدبية. حيث يكون الاعتماد الأساسي في اختبارات هذه المواد قائم علي التحليل والتدقيق والاستنتاج ومدي الفهم والتفاعل.

← إقرأ أيضاً: