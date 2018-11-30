استعلام نتائج اختبار القدرات العامة 1440 عبر موقع قياس النتائج برقم السجل المدني

أعلن موقع قياس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن يوم الاثنين الموافق الخامس من نوفمبر 2018، سوف يكون موعد استعلام نتائج قياس حيث يمكنكم معرفة نتائج اختبار القدرات 1440 التي تخص الفترة الأولى والتي تكون الاختبارات فيها ورقية، كل ما عليكم هو زيارة موقع قياس النتائج الذي سوف نضع رابطه في تلك المقالة، ويأتي ذلك الإعلان بعد تصدر أسئلة المواطنين عن موعد نتائج قياس القدرات خلال الأسبوع الماضي، على حساب تويتر الخاص بمركز قياس وكان الإعلان عن موعد ظهور نتائج قياس أمراً مهماً انتظره الكثيرون.

يذكر أن مركز قياس الوطني، هو الوحيد المخول بالكشف عن نتائج اختبار القدرات العامة في المملكة العربية السعودية، وهو تابع لوزارة التعليم العالي السعودية، ويعطي لكل طالب رقم اشتراك خاص به عند بداية كل دورة تدريبية، وهذا يساعد الطالب فيما يخص استعلام عن نتائج قياس فور ظهورها، في حالة فقد الطالب لرقم السجل المدني، فقط تابعوا المقال لمعرفة طريقة الاستعلام ورابط موقع قياس من أجل استعلام نتائج اختبار القدرات العامة، التي أقيمت لطلاب المرحلة الثانوية، حتى يتم قبولهم في المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية.

طريقة استعلام نتائج اختبار القدرات العامة عبر موقع قياس

أولاً يجب الدخول إلى رابط الاستعلام المباشر عبر موقع قياس من هنا.

عند ظهور النتائج سوف تظهر لكم نافذة مماثلة لما في الصورة في الأعلى.

تقوم أولاً باختيار نوع الاختبار المراد الاستعلام عن نتائجه.

في حالة القدرات العامة تختار قياس القدرات العامة.

عليك اختيار إذا ما كنت سوف تبحث برقم السجل المدني أو رقم الاشتراك.

ثم تكتب الرقم صحيحاً في المستطيل المقابل لكلمة الرقم.

ثم عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك ملوناً للتأكد من أنك لست مخترقاً.

عند الانتهاء اضغط على زر بحث.

في حالة عدم توفر الإنترنت، يمكنك الاستعلام عبر الاتصال على رقم مركز قياس من الدليل.

سوف يرسل لك المركز بعدها رسالة نصية قصيرة بالنتائج.

يمكنكم من خلال الرابط الذي نقدمه لكم في المقالة الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية التي تقدم لكم شرح وافي للكثير من التساؤلات التي تدور في ذهن الجمهور، حيث يمكنكم معرفة طريقة إنشاء حساب جديد عبر الموقع، كما يتم شرح طرق التسجيل في كل الاختبارات الورقية التي تتم في المرحلة الأولى، وأيضاً طريقة التسجيل في كافة الاختبارات المحوسبة في المرحلة الثانية من اختبارات القدرات، وكذلك أيضاً الطريقة الصحيحة لدفع المقابل المادي لتلك الاختبارات.

موقع قياس النتائج لمعرفة نتائج اختبار القدرات العامة 1440

يقوم موقع قياس بشكل تلقائي بإرسال نتائج اختبار القدرات العامة، إلى الكليات والجامعات السعودية، وكذلك يرسلها أيضاً إلى المعاهد العليا المتخصصة، ويستغرق مركز قياس حوالي يومين أو ثلاثة أيام من أجل مراجعة كافة الاختبارات، ثم يقوم بوضع نتائجها على الموقع وإتاحتها للجمهور من أجل استخراج النتائج بسهولة، في حالة الرغبة في التواصل مع مركز قياس شخصياً، يمكنكم الاتصال على رقم المركز الموحد وهو 920033555، يمكنكم أيضاً متابعة الكثير عن أخبار المملكة العربية السعودية، ومتابعة جديد موقع نور لتسجيل المستجدين من خلال الرابط التالي.

يذكر أن اختبارات القدرات العامة التي قام الطلاب والطالبات بتأديتها الشهر الماضي مهمة للغاية من أجل الالتحاق بالجامعات السعودية المختلفة، وبالطبع فإن الجامعات تختلف من حيث الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة في تلك الاختبارات، وتتكون تلك الاختبارات من مرحلتين، تكون المرحلة الأولى هي مرحلة الاختبارات الورقية والتي يكون عددها ثلاثة أو أربعة اختبارات، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاختبارات المحوسبة، وتكون اختباراً واحداً أو اختبارين بحيث يؤدي الطالب 5 اختبارات في النهاية.

تفاصيل نتائج اختبار القدرات العامة

يذكر أن درجة الطالب في ذلك النوع من الاختبارات تكون أقصاها 100 درجة، ليس فيها نجاح ورسوب، ولكن الدرجة التي سوف يتحصل عليها مهما كانت، تقيم من قبل الجهة التي سوف يتقدم إليها الطالب، على سبيل المثال، فإن حصول الطالب على درجة فوق 80، فهذا يعني أن موقعه بين أعلى 5% من باقي الطلاب، أما ما بين 78 و80 فهم أعلى 10% من الطلاب، والطلاب الحاصلين على درجة 65 فهم في الموقع المتوسط بين الطلاب، والأقل من 60 درجة، فهم ال30% الأقل من باقي الطلاب.

يشهد موقع قياس اليوم إقبال كبير من أعداد كثيرة من المواطنين للاستعلام عن نتائج امتحانات القدرات.

ومن المتوقع أن يشهد الموقع اليوم بعض الضغط جراء هذا، ولهذا يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم 920033555.

والذي سيكون متاحاً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، كما يمكنكم التواصل عبر الموقع Qyas on line @.

تتكون اختبارات القدرات التي يؤديها الطالب من قسمين أساسيين وهما، القسم الكمي الذي يتكون من مجموعة من الأسئلة الرياضية، وذلك من أجل تقييم الطالب فيما يخص حل المسائل المختلفة ومهارات الاستنتاج وغيرها، وتكون الاختبارات حسابية وكذلك هندسية وجبرية وإحصائية وعلمية، هذا بالإضافة إلى القسم اللفظي أو اللغوي، وهو القسم المعني بتقييم مهارة الطالب في استيعاب النص المقروء وتحديد المفردات الشاذة ومهارة إكمال الجمل وغيرها.

أهداف مركز قياس الوطني

يعمل المركز الوطني الخاص بشؤون القياس والتقويم تبعاً لوزارة التعليم العالي على العديد من الأهداف، التي من خلالها يتم الارتقاء بمستوى الطلاب والنظام التعليمي بالمملكة، وأبرز تلك الأهداف هو معرفة الطلاب الذين يملكون قدرات ومهارات فريدة والاهتمام بهم والارتقاء بهم وتوجيههم، كما يعمل المركز على تدريب كافة الكوادر المعنية بشؤون التقويم والقياس، وأيضاً يتم من خلال المركز الوطني للقياس القيام بعدة بحوث علمية في مجال تطوير مناهج التقويم والقياس، ومن خلال ذلك المركز يتم إعداد كافة المعايير التي عليها يتم وضع الاختبارات التي تخص مرحلة التعليم العالي والجامعي.

خدمات مركز قياس

من خلال مركز قياس والموقع الإلكتروني الخاص به يستطيع المواطن السعودي القيام بالخدمات التالية:

التسجيل في كافة الاختبارات التي يقدمها المركز في كل المجالات والاستعلام عن نتائجها بسهولة.

توفير العديد من البيانات في كافة المجالات التي يغطيها المركز من أجل استخدامها في الأغراض البحثية.

إصدار رقم الهوية بشكل مؤقت وإدارة الرصيد المالي الخاص بالشخص المستفيد من المركز بسهولة.

كما يمكنكم أيضاً الاستعلام عن ترتيب المدارس السعودية المختلفة من خلال مركز قياس بسهولة.

حيث يقوم المركز برصد أداء الطلاب ومستوياتهم التعليمية في جميع المدارس خلال كل عام.

ويعطيك المركز تصنيفاً للمدارس بحسب تلك المعلومات بناءً على الأداء المرصود خلال آخر ثلاث سنوات.

شهادات الجودة لمركز قياس

نظراً للنجاح الباهر الذي وصل إليه المركز الوطني للقياس والتقويم، فقد استحق عن جدارة أن يحصل على العديد من شهادات الجودة العالمية هذا العام، وسوف نسرد لكم تلك الشهادات في إيجاز:

شهادة الأيزو 14001 التي حصل عليها في جودة البيئة.

شهادة الأوشا 18001 التي حصل عليها في جودة الصحة المهنية.

شهادة الأيزو 9001 وهي نسخة أعلى من تلك التي حصل عليها منذ 3 سنوات.

يذكر أنه في صباح اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1439 الهجري، قد تم تسليم رئاسة هيئة تقويم التعليم إلى الدكتور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، وذلك بعد أن تم اتخاذ القرار من كافة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكان الأمير فيصل فيما مضى يشغل منصب المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، وتعد مؤهلاته العلمية كبيرة، حيث قد درس الهندسة في جامعة الملك سعود العريقة، وكان تقديره فيها الامتياز مع مرتبة الشرف.

ترتيب المدارس على موقع قياس

يذكر أن موقع مركز قياس يقدم ترتيب المدارس التي أدى طلابها اختبارات خاصة بالمركز، وتم حصر أدائهم في تلك الاختبارات على مدار ثلاثة سنوات متتالية هم 1435/1436/1437 هجرياً، ويتم حساب متوسط الأداء طوال الثلاث سنوات، ويجب أن يكون عدد الطلاب في السنوات التي تم بها التقويم يتجاوز عشرة طلاب لكل مدرسة، وبالطبع جاء حرص المركز على إعلان الترتيب بين المدارس بهدف زيادة التنافس وشحذ الهمم.

كما يقوم المركز الوطني للقياس بتقديم العديد من الاختبارات الأخرى بجانب الاختبارات التعليمية.

حيث يتم تقديم الاختبارات اللغوية المعنية باختبار كفاءة اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة العربية للأشخاص الغير ناطقين بها.

هذا بالإضافة إلى الاختبارات المهنية التي تقيس كفاءة المعلمين والقدرة المعرفية والإدارة المدرسية وأيضاً النيابة العامة وغيرها.

كما تم أيضاً إضافة نوعين من الاختبارات الدولية التي يقوم المركز الوطني للقياس بتقديمها.

وتكون تلك الاختبارات الدولية مسؤولة عن عملية تقييم المنظومة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز تلك الاختبارات يوجد اختبار TALIS، وكذلك يوجد اختبار TIMSS.

ومن أبرز الأسئلة التي تشغل بال الطالب والمواطن هو إن كان يمكن أن يتم إعادة الاختبار للشخص الواحد عدة مرات، وكان جواب الموقع عن ذلك السؤال هو أنه يمكن إعادة الاختبار الواحد للفرد ولكن ليس في نفس العام، وإنما يقوم الفرد بالتقديم في الاختبار في العام الذي يليه، وهذا بالطبع بسبب أن عدد المتقدمين للاختبار غالباً ما يكون كبيراً جداً.

خدمات دعم المستفيدين

يقوم موقع قياس بتقديم مجموعة من خدمات الدعم، والتي يمكن للمستفيدين الانتفاع بها، وتلك الخدمات هي:

الدعم الفني

مركز الاتصال

التواصل الاجتماعي

البريد الإلكتروني

ويمكن الوصول إلى تلك الخدمات من خلال الدخول على خدمات دعم المستفيدين عبر موقع قياس.