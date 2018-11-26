ميعاد صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر ربيع ثان : الاستعلام عن تفاصيل مقطوعة الضمان الاجتماعي .. المستفيدين من الدعم النقدي

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة 1440 لشهر ربيع ثان فقد أودعت الحكومة السعودية في حساب برنامج المساعدات المقطوعة 1440 مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.صرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي أن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة 1440 بلغ 450.057.280 ريالاً؛ كما صرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن عدد المستفيدين الذين تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها من خلال برنامج المساعدات المقطوعة بلغ 35.392 ألف حالة، تمثل هذه الأعداد من المستفيدين مجموعة من قوائم الانتظار التي تم الموافقة لها بالصرف.
كما صرح وأكّد الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي: أن برنامج المساعدات المقطوعة هذا يأتي ضمن البرامج الهامة والمساندة التي تقوم بتقديمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذه البرامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة، وذلك للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.
كما صرح أوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تقو بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة هذه في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، والهدف من البرنامج هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، والمستحقين للدعم، وهؤلاء المستفيدين يمثل معظمهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.
المساعدات المقطوعة لشهر ربيع ثان 1440
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ الدعم المالي المخصص لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والبالغ أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المستفيدين.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد الحالات المشمولة ببرنامج المساعدات المقطوعة من مسجلي الضمان الاجتماعي يصل إلى 37.166 حالة هي الحالات المسجلة في قائمة الانتظار، وأن إجمالي المبلغ الذي أودع في حساباتهم يصل إلى 501.176.668 ريال.
وأشار الدكتور الشافي إلى أن الإعانات التي تقدم عبر برنامج المساعدات المقطوعة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، ويأتي برنامج المساعدات المقطوعة ضمن برامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام المساعدة المقطوعة
اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة
- يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.
- لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.
- يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.
- إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.
- يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.
ميعاد صرف المساعدات المقطوعة وشروط وضوابط المساعدات المقطوعة
يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك حسب العديد من الشروط والضوابط وأهمها:
- أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل
- الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريال
- الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.
|عدد الأفراد
|مقدار المساعدة بالريال
|مقدار الدخل الشهري
|1
|10.400
|2000
|2
|11.800
|2.405
|3
|13.200
|2810
|4
|14.600
|3215
|5
|16.000
|3620
|6
|17.400
|4025
|7
|18.800
|4430
|8
|20.200
|4835
|9
|21.600
|5240
للأسرة أكثر من 9 أفراد
|10
|22.000
|5.645
|11
|24.400
|6.050
|12
|25.800
|6455
|13
|27.200
|6860
|14
|28.600
|7265
|15
|30.000
|7670
استعلام الضمان الاجتماعي عن المساعدات المقطوعة بالسجل المدني وموعد صرف مقطوعة الضمان عن شهر ربيع ثان 1440
ميعاد صرف المساعدات المقطوعة وطرق تقدم الدعم النقدي للمواطن السعودي
المساعدات المقطوعة هي برنامج مساعدات تقدمها المملكة العربية السعودية عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض وذلك كمساعدة وتعويض عن الأضرار الاقتصادية اللاحقة بهم نتيجة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها المملكة، فيمكن الدخول إلي موقع الضمان الاجتماعي الرسمي والاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440 للشهر الجاري، وكذلك المبالغ المستحقة، ويتم ذلك برقم السجل ورقم الهوية الخاصيين بالمستفيدين من صرف معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك من المساعدات المقطوعة التي تصرفها المملكة العربية السعودية لمساعدة المحتاجين للدعم من الدولة.
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- وتقوم المملكة برفع الدعم تدريجيا دون الإضرار بمحدودي الدخل، كما قامت باستخدام آلية مميزة للفصل والتمييز بين الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقا، ويتم صرف قيمة مادية لكل أسرة من هذا الدعم على حساب المواطن.
- تأتي المساعدات المقطوعة للمواطن السعودي، الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق، في إطار خطة التكافل الاجتماعي للمحتاجين ومحدودي الدخل من الأسر الفقيرة التي لا تجد لها معيلا، حيث تقوم المملكة بدراسة حالتها ورعايتها والتكفل بها.
- وينتظر العديد من المواطنين هذه المساعدات المقطوعة لضمان مساعدات كريمة من المملكة لمعاونتهم في أعباء الحياه، وتأتي في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي، كما هو شعار وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، مظلة أمان للمواطن.
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التعليقات
انا مقدم في 16/11/1438 مانزلي. شي
افيدوني. تكفون. ومن استم. ربيع اول متي مقدم
الي مقدم من21/6/1439 متى تنزل له ياشباب افيدونا
يااخوان افيدوني الي مقدم 21/6/143 متى تنزل له
يااخوان افيدوني الي مقدم 12/6/1439 متى تنزل له
انا مقدم 22|11| 1438
انا لى سنه وشهرين ما شفنا شي
طيب الي لاذي ولابنت الذي يعني لاراتب ولااي موضوع بس ماينزله الاحساب المواطن ومسجل في التامينات على وظيفه قديمه وماشالوا
اسمه وعنده ااعاقه في رجله اليسرى وعمره واحد واربعين وماتزوج وش وضعه تصرف له المقطوعه الله يرزقه ويرزق كل مسلم فقير وراح يبي يتوظف وقالوا له اسمك مسجل في التامينات وصبرا جميل والله المستعان.
هل تم ايداع المساعدات المقطوعه ذو الحجة اغسطس 1439هجري
انا مقدم في شهر 1438/2 والى الأن مانزل لي شي واول مره اقدم افيدونا
انامقدم من شهر ٨ /١٤٣٨وحدالان مانزل شي افيدوني
لنا4 سنوات مانزل شي والمراجعات لاتعد ولاتحصى
انا اول مرة اقدم على مقطوعة وهذا تاريخ التقديم 15/10/1438 والأن لي سنه ولا نزلي شي ومحتاج المساعدة والله يعلم بظروف اتمناء من أكبر مسول يقراء رسالتي يساعدني بتسريع عملية انزل المساعدة في حسابي
انا مثلك هذا التاريخ قدمت ان شاء الله دفعتنا الجايه
سلام عليكم اول شي في الناس تكذب وتقول محتاجه وهي الكلام كلها كذب ما احد محتاج وحنا بهذا الوطن الكريم وحتى الكلاب شبعانه من زباله مالها داعي الكلام ناقص وطالع ع بعض وشكرا
ا اقول كل تبن ونثبر على شان مساعدتك نزله لك ماهمك في المساكين اللي لهم سنين منتظرين مساعداتهم
صحيفة ما عندها اي مصداقية نهائيا
جالسة تلعب على اعصاب المواطنين المنتظرين المساعدة، الاعلان من رمضان و هم يسوون له تحديث بنفس الكلام و المحتوى، فقط كله لجلب قراء للصحيفة
انا اول مرة اقدم على مقطوعة وهذا تاريخ التقديم 15/10/1438 والأن لي سنه ولا نزلي شي هذا رقم طلب 381012126 وهذا رقم الهوية 1009360841 ومحتاج المساعدة والله يعلم بظروف اتمناء من أكبر مسول يقراء رسالتي يساعدني بتسريع عملية انزل المساعدة في حسابي
ماشفنا شي لاكن حسبنا الله ونعم الوكيل
سلام عليكم
حسبي اللة ونعم الوكيل /متقاعد بس بدون راتب البنك حجب علية موسسة النقد لا تعليق البنك المسيطر *والخرجية لبنك *بدل غلاء المعيشة للبنك حقوق البنك وظايف لايوجد والمقطوعة مدري لمن لي اربع سنوات ونصف وانان من شكواء الي شكواء بس اللةيسرها وعندي وللة الحمد اربعة أولد وبيت أجار ولكن الي اللة نلجاء
شهر
سلام عليكم تكفون ياجماعه احد يساعدني في اجار البيت محتاجه مواد غذائيه الله يكتب لكم الجنه امانه عليكم لي يعرف فاعل خير يساعد ايتام هذا رقمي ٠٥٠٠٣١٧٤٢٠ ام عبدالله
سلام
كيفك
ناقصة شي
انا اساعدك
ام
كلام فاضي
حسبي الله ونعم الوكيل
اي قرار ينزلوه ملوكنا لازم يتنفذ من غير مايحطوا شروط ليه الظلم دا ياناس خافوا الله ايش الشروط دي من قبل كده حافز وغيروا وغيروا الله اكبر على كل من طغى وتجبر شكيناكم على رب العباد
مدري ترامب اخذ المساعدة المقطوعه او منتظر مثلنا 😂 افيدوني
مقدم من شهر 8 شعبان 1438 ولم ينزلي شى بالرغم الشهر اللي فات نزلت شهر 1و2 و3و4 5و 6 وباقي 7و 8 متى تنزل ارجو منكم الرد
نزلهم قبل 3شهور
قطع الله راس العدو مقطوعه مقطوعه ولا شفناء شي
الجداول المرفقه كلها اخطاء ارجو منكم التاكد جيدا 👍
كذابين سرق دوث نصابين لو تصرفون قسم كان الكل قد اخذ
في ذمتي كذابين لو يصرفون كان الكل قد ستلم شبعنا كذب
ارجو الرد من ١/١ / ١٤٣٩ هجري مقدم ولا نزل شي كيف
الاذي يستلم معونه شهريه من الضمان هل يشمله المساعده المقطوعه
١٤٣٨/٤/٥ اخر مساعده جاتني يعني بينزل شي او كيف عاطل وراعي بيت وعيال والله يعلم في الحال
اخر مره تزلتلي ٤/٥/١٤٣٨
انا مريض نفسي شديد ونتزوج ومديون 98000الاف ريال ارجوا السراع في الفائدة المقطوعه الرقم 0593180031
الله كريم
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ع من قطع رزقي حسبي الله ونعم الوكيل يارب اللى خرجني ريحت الجنه مايشمها اللهم فوضت امري لك
وانا من شهر 4/24138 لم ينزلي شي
والمقدم عام ٣٨ ودخلي الشهري ٢٩٠٠ فرجو تعجيل المساعده جوال 0530199175
المساعدات المقطوعة أصبحت ممنوعة ولا نعرف الأسباب لكن الا عاوز مساعدة يتواصل مع الأميرة سحاب عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تعالى وهي تساعد أهل الضمان الاجتماعي ووورقم الحساب الجاري 018060662320015في البنك العربي الوطني والوليدي فقير جدا من السعودية
6
منا تنزل المقطوعة الحاليه الضمان الجتماعي
انا لي 1438/4ولم ينزل لي شي عمري43وعاطل عن عمل ومتزوج والله اعلم بحالي حسبي الله ونعم الوكير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي اللي يقدر يوصل مهزلة البطانة الفاسدة لولي العهد محمد بن سلمان ال سعود حفظه الله ورعاه بخصوص المقطوعة وبرنامج الوزاره انا واثق بأنه يحل وضعها لأنه والله ما يدري من كثر مسؤولياته الله يديمه لنا
الأمير الوليدي الشهري يرحب بكم في المملكة العربية السعودية 0508240181 ورقم الجلوس 1049889387 من مواليد مدينة الرياض عاوز مساعدة مالية كبيرة بسبب ظروفي الصحية الأولية الصعبة التي أمر بها علماً بأنه سيتم عرض تقارير طبية في الوقت المناسب عمري 43 عام عاطل عن العمل والتوظيف
انا مقدم من سنة ١٤٣٨ والا الان لم ينزل شي
انامقدم على المقطوعة صارلي سنة وعليها من قدمت من تاريخ 4/5 لي سنة وجيت قبل شهرين تقريبن حدثت بيناتي اتمنا أنها تنزل ولا نزلت والله بشد الحاجة
انا مقدم ١٤٣٧ ولا الن مشفنا شي كله كلم بس