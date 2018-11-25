ميعاد رمضان 2019

يتساءل جميع مَن في الأمة الاسلامية عن موعد رمضان لعام 2019 في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر وجميع الدول العربية، ويتحرون عنه العام تلو العام في جميع الأماكن، وذلك لأن شهر رمضان يتمتع بمجموعة من الفضائل والنفحات التي يحصل عليها المسلم منها الصيام والقيام والذكر والصدقة، وليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر، والتي تتنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر لذلك نحرص في موقع ” نجوم مصرية” على متابعة جميع التواريخ والمناسبات التي يبحث عنها الزائر لنوفره له، واليوم سنتحدث عن أول أيام رمضان 2019 من الناحية الفلكية.

أول أيام شهر رمضان 2019 من الناحية الفلكية

يرى علماء الفلك أن شهر رمضان 1440 – 2019 من الناحية الفلكية سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019.

تقويم رمضان 2019 – موعد عيد الفطر 2019

ويمكن معرفة امساكية رمضان 2019 من الناحية الفلكية أيضًا فهو سيبدأ بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 ومن المتوقع أن ينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 وبالتالي يكون أول يوم عيد الفطر 2019 هو يوم 5 يونيو 2019، وهو أول الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في بداية اليوم الأول من شهر شوال، ويأتي بعده عيد الأضحى المبارك في شهر ذي الحجة، ويسن في عيد الفطر ان يفطر المسلمون في أول يوم بعد صيام شهر رمضان بالكامل، ولذلك تمت تسميته عيد الفطر، وأول مرة احتفل المسلمون بعيد الفطر كان في العام الثاني من الهجرة النبوية المشرفة، حيث كان شهر رمضان الأول الذي يصومه المسلمون الأوائل كان في العام الثاني من الهجرة.

ويسن في شهر رمضان المبارك قراءة القرءان وصلاة القيام ( التراويح) والعمل على فعل الخيرات لأن الثواب مضاعف في هذا الشهر الذي يوجد فيه ليلة أفضل من ألف شهر وهي ليلة القدر التي تنزل الملائكة والروح فيها، فتتنزل الرحمات والبركات.