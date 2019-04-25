موقع نور برقم الهوية.. كيفية الاستعلام عن النتائج والتسجيل الجديد والدخول إلي النظام

موقع نور برقم الهوية هو نظام جديد تم تحديثه حاليا. ويتم تطويره باستمرار من اجل مواكبة الدفعات الحالية والقادمة من طلاب المملكة العربية السعودية. هذا الموقع خاص بالوزارة ويتم من خلالها عرض النتائج وتسجيل الطلاب من خلاله وكذلك الاستعلام عن حركات النقل الداخلي والخارجي ومعرفة الوظائف الشاغرة وكذلك معرفة حالات الغياب والحضور وأيضا الحالات المرضية. ومن خلال هذا الموقع يتم تسجيل أطفال الروضة لحفظ القران الكريم في كل الأماكن المخصصة لذلك في كل أنحاء المملكة.

موقع نور برقم الهوية

يتمكن الكثير من أولياء الأمور من الدخول إلي موقع نور وتسجيل الأبناء بسهولة جدا من خلال الضغط علي التسجيل في نظام نور واستكمال جميع البيانات بطريقة صحيحة وعملية جدا وعند ربط الجوال الخاص بأولياء الأمور بالنظام يتمكن ولي الأمر من الدخول إلي النظام في أي وقت ومن أي مكان داخل المملكة أو حتي من خارج المملكة، وبإدخال اسم المستخدم وكلمة السر يتمكن ولي الآمر من معرفة حالات الغياب للطالب والحالة المرضية له وكذلك حالات التأخر والنتائج أول بأول ومتابعة الأبناء باستمرار.

دخول نظام نور

اصبح دخول نظام نور الأمر السهل تم تقسيم النظام حاليا إلي قسم للطلاب خاص بهم ويتم إرسال رسائل نصية إلي أولياء الأمور تمكنهم من متابعة حالة الأبناء بسهولة جدا، أما القسم الثاني هو قسم خاص بالمعلمين والإداريين والذي يمكنهم من معرفة الوظائف القريبة منهم والوظائف الشاغرة وعن طريق نظام نور يمكنهم تقديم الإجازات ومعرفة التحديثات الحديثة وحركات النقل الداخلية أو الخارجية، والكثير من المعلومات ومن الأشياء المرتبطة بالنظام بطريقة سهلة وجيدة، عن طريق الدخول ألي نظام نور برقم السجل المدني فقط وكتابة كل المعلومات الخاصة بالمعلمين في سجلاتهم الخاصة بهم علي النظام وقبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

نظام نور لنتائج الطلاب

يتسارع الإباء والأبناء لمعرفة نتائجهم بكل جدية وبسهولة علي موقع نور برقم الهوية فو اعتمادها و قبل ظهورها في المدارس، ومن اجل ذلك تم تحدث نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بحيث يتيح لجميع الإباء والأبناء من معرفة نتائجهم بشكل سريع وجاد للغاية من خلال الدخول علي نظام نور لنتائج الطلاب وفي خلال دقائق بسيطة يمكنهم معرفة نتائج الطلاب ومعرفة كافة الدراجات في كل المواد الدراسية لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية الأمر الذي يعتبر واحد من افضل الأمور الصادقة والسرية الخاصة بكل حساب وبكل طالب دون التعرف علي نتائج الأبناء الآخرين.

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