موقع نور بالهوية ١٤٤٠ للمتوسط والثانوية للاستعلام عن نتائج الطلاب وطباعة إشعار الدرجات والشهادات

دخول موقع نور بالهوية ١٤٤٠ لاستعلام نتائج الطلاب المتوسط والثانوية العامة و الابتدائي، وطباعة شهادات الطلاب برقم الهوية فقط أواستخراج إشعار الدرجات بالسجل المدني ورمز التحقق، وجميعها من الخدمات التي توفرها وزارة التعليم لأبنائها الطلاب والطالبات في نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام 1439-1440، عقب إتمام عمليات الرصد والتصحيح وإقفال الدرجات لجميع الاختبارات في كل الصفو الدراسية لمراحل التعليم العام، هذا بجانب استخراج نتائج نظام نور للمقررات بالهوية الوطنية فقط وفق ألية استعلام النتائج الخاصة به.

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قدمت نظام نور للخدمات التربوية، وهو نظام وفر عدة طرق للتواصل بين ولي الأمر وإدارة المدرسة وخدمات الوزارة الإلكترونية، التي وفرت الوقت والجهد، علاوة على متابعة دقيقة لتقارير أداء الطلاب والوقوف على مستواهم التعليمي وقدرتهم على التحصيل الدراسي، وهي من المؤشرات الهامة التي يحرص مسئولي التعليم على تنميتها بما تعكس القدرات والمستويات الحقيقية للطلاب، وهو ما ينعكس على تطوير منظومة التعليم وخطط التحول نحو التعليم الرقمي اعتماداً على التقنيات والتطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات نقل البيانات، ويعد موقع نور بالهوية ١٤٤٠ أحد النماذج التي من شانها تحقيق هذا التوجه.

رابط موقع نور بالهوية ١٤٤٠

استعلام نتائج الطلاب عبر رابط موقع نور بالهوية ١٤٤٠ أو من خلال رابط نظام نور بدون رقم سري، هي الطريقة الأسهل للحصول على درجات الطالب أو الطالبة، واستخراج شهادات الطلاب برقم الهوية للفصل الدراسي الأول في المرحلة الابتدائية وقريباً مرحلة التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي العام، ويعد تسجيل الدخول موقع نور بالهوية الوطنية فقط أو بالسجل المدني أو برقم الجواز من الخدمات التي ستسهم في سرعة إتمام عملية الاستعلام عن النتائج 1440 في ظل حالة الضغط الكبيرة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الرابط الذي يبحث عنه الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم للدخول ألي موقع نتائج الطلاب بدون الحاجة لاتباع خطوات التسجيل المعروفة على رابط نظام نور المركزي عبر حساب ولي الأمر أو الطالب، بمكن الدخول إليه من خلال الرابط المرفق أدناة.

رابط نظام نور بالهوية 1440

خطوات استعلام نتائج الطلاب 1440

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 سيتطلب تحديد نظام التعليم على رابط موقع نور بالهوية ١٤٤٠ما بين نظام التعليم العام، أو نظام نور للمقررات ثم الدخول لاستخراج الدرجات وطباعة الشهادات، تم تحديث رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في السعودية بالرابط الجديد الذي نشرته وزارة التعليم رابط الاستعلام السريع بالهوية.

تحديث: ظهرت نتائج الطلاب في جميع مراحل التعليم من موقع نور بالهوية الوطني والوطنية أو رخصة الإقامة و رمز التحقق، ليتمكن ولي الأمر من الدخول برقم الهوية الخاصة به أو رقم هوية الطالب واستخراج كشف الدرجات الآن لنتائج الفصل الدراسي الثاني 1439-1440 .

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