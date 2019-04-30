خصصت وزارة التعليم موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440 هـ، عبر الرابط الرسمي noorresults.moe.sa، وشرح طريقة استعلام النتائج بالسجل المدني أو رقم الهوية وكيفية تسجيل دخول موقع نور حساب ولي الأمر، وجميعها من الطرق التي يستطيع من خلالها الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية العامة، الوصول بها الشعار درجات الفصل الدراسي الأول واستلام النتائج أو تصديرها، هذا بجانب نتائج المرحلة الابتدائية ونتائج رياض الأطفال في موقع نور.

كثرا التساؤلات حول كيفية توليد كلمة سر جديدة للدخول إلى نظام نور، بعد تحديث موقع نور المركزي، وإطلاق واجهات جديدة وتحسين طريقة عرض قوائم الخدمات، هو مع جعل هناك صعوبة في ألية البحث واستلام النتائج من رابط موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440 هجرياً، وسنتعرف على طريقة الدخول إلى بوابة برنامج نور التعليمي واستعلام النتائج 1440 بالهوية.

دخول موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440

نظام نور كان يعرض في واجهة القديمة رابط تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر، وهو ما لم يتم تضمينه بعد تحديث ألية الدخول إلى نظام نور برقم الهوية أو بالسجل المدني، وعلية وجد بعض الطلاب وأولياء الأمور صعوبة في تسجيل الدخول، خاصة في حالة فقدات كلمة المرور، وصاحب ذلك فترة ألأغلان عن نتائج الامتحانات في السعودية لجميع المراحل، مما أعاق عملية استعلام النتائج من رابط موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440.

الطريقة الجديدة التي من خلال الدخول إلى موقع نظام نور للنتائج في حالة عدم توفر كلمة المرور واسم المستخدم أو فقدهما، يتم التوجه إلى خيار استعادة كلمة المرور، وهو يتيح أمام راغبي الدخول إلى البرنامج، إدخال رقم الهوية ورمز التحقق الأمني، بعدها يستلم المواطن بيانات الدخول إلى رابط نور لنتائج الطلاب .

موقع نور المركزي يقدم للطلاب نتائج المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ونتائج المرحلة المتوسطة وكذلك نتائج الثانوية العامة بجميع الصفوف الدراسية للفترة الأولى من العام الدراسي الحالي 1439-1440، وكذلك استعلام التقارير درجات السلوك والمواطنة في المعدل التراكمي بالنسبة للمرحلة الثانوية .

استعلام النتائج نظام نور برقم الهوية

الرابط الرسمي الذي يتم من خلالة توليد كلمة مرور جديدة إلى نظام نور واستعلام النتائج لفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية، ويمكن ترك الاستفسارات حال وجود معوقات بالتعليقات على الموضوع وسنوفر الشرح خاصة لكيفية استعلام الدرجات في نظام نور للمقررات، رابط موقع نور.

تحديث : رابط نتائج الطلاب بالهوية فقط تم تفعيل الرابط بتاريخ اليوم 30-4-2019

مرفق بعالية صورة توضح كيفية توليد كلمة مرور جديدة من اجل استكمال خطوات الدخول إلى رابط موقع نظام نور للنتائج بالهوية 1440 noorresults.moe.sa واستعلام النتائج، الدخول إلى رابط موقع نور للنتائج برقم الهوي الوطنية وتوليد كلمة مرور لحساب ولي الأمر، احد الخطوات الهامة للتمكن من التعرف على نتائج طلاب المراحل التعليمية خاصةً الثانوية والمتوسطة بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.

تحديث: رابط موقع نظام نور للنتائج بالهوية هو احد الطرق التي شرحنها بعالية لاستعلام نتائج الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، والثانوية العامة، وزارة التعليم تتيح خلال الساعات المقبلة الاستعلام عن درجات الطلاب من خلال رابط نظام نور بدون تسجيل أو رقم سري، حيث يتم طباعة إشعار الدرجات، بجانب الاستعلام من خدمات موقع نور المركزي من حساب ولي الأمر برقم الهوية أو السجل المدني.

تحديث: حتى الآن نترقب فتح وزارة التعليم رابط النتائج نظام نور بالسجل المدني فقط بدون كلمة سر وبدون تسجيل دخول، للاستعلام عن الدرجات واستخراج شهادات الطلاب للابتدائي والمتوسط والثاني ضمن نتائج الفصل الدراسي الأول.

تحديث: ظهرت نتائج الطلاب بالهوية فقط من موقع نتائج وزارة التعليم يمكن الاستعلام الآن عن نتائج جميع المراحل بدون معوقات.

تحديث: استعلام نتائج الفصل الدراسي الثاني من رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورقم التحقق ، واستلام شهادات الطلاب بدون التسجيل او كلمة سر من خدمات وزارة التعليم نظام نور للنتائج والدرجات إشعار نتيجة الفصل.

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