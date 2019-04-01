موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 : القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف رابط الاستعلام عن النتائج .. الحضور والغياب .. تطبيقات خدمات المتدربين

موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 ، فقد تم الإعلان منذ فترة عن إطلاق مشروع من أهم المشروعات التقنية وهو مشروع رايات عبر موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 الإلكتروني الجديد، والمشروع تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني، ويعد هذا المشروع من المشروعات الطموحة التي يتم تفعيلها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهدف من المشروع هو دعم الطرق الأسلوب العلمي العالمي من خلال البرامج التدريبية التي يقو على تقديمها مؤسسة التدريب التقني للمتدربين والمتدربات، ويعتبر برنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني 1440 بمثابة تطبيق جديد لتطوير الأساليب التدريبية، وذلك بالمعاهد والجامعات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني، وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح والتفصيل للبرنامج المذكور.

وقد اعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين للفصل الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440؛ وذلك خلال الفترة من 24/ 3/ 1440 وحتى 3/ 4/ 1440هـ.

وقد أعلنت المؤسسة يوم 3 ديسمبر في بيان لها، أنه سيتم اختبار القبول، وتحديد المستوى يوميْ 4- 5/ 4/ 1440هـ؛ فيما سيتم الفرز واعتماد القبول النهائي بتاريخ 9- 10/ 4/ 1440هـ، وسيتاح التقديم على بوابة القبول الموحد للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من خريجي المؤسسة، وسيتم إجراء اختبار القبول، وتحديد المستوى للمتقدمين في الكليات التي تنفذ البرنامج.

ونوّهت المؤسسة بمراعاة أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية؛ يتم استيراد بيانات المتقدم أو المتقدمة كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات؛ سيتم استيراد بيانات الخريج أو الخريجة من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم استيرادها؛ يتم إرسال صورة الشهادة والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]

يُذكر أن مدة البرنامج هي فصل تدريبي واحد، ويتم تنفيذه في 13 فرعاً للبنين و6 فروع للبنات، في عدد من الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قِبَل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويُمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.

موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 والهدف من مشروع وبرنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني

يهدف المشروع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى