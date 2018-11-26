موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 : رابط الاستعلام عن النتائج .. الحضور والغياب .. تطبيقات خدمات المتدربين

موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 ، فقد تم الإعلان منذ فترة عن إطلاق مشروع من أهم المشروعات التقنية وهو مشروع رايات عبر موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 الإلكتروني الجديد، والمشروع تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني، ويعد هذا المشروع من المشروعات الطموحة التي يتم تفعيلها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهدف من المشروع هو دعم الطرق الأسلوب العلمي العالمي من خلال البرامج التدريبية التي يقو على تقديمها مؤسسة التدريب التقني للمتدربين والمتدربات، ويعتبر برنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني 1440 بمثابة تطبيق جديد لتطوير الأساليب التدريبية، وذلك بالمعاهد والجامعات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني، وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح والتفصيل للبرنامج المذكور.
فقد صرح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: أن تطبيق برنامج رايات الكلية التقنية الجديد من شأنه أن يرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بشكل كبير، في إطار استخدام الأنظمة الحديثة والمبتكرة لتطوير عملية التدريب، وجذب أكبر عدد ممكن من المتدربين وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للمناهج التدريبية والمقررات وذلك من أَثناء تتبع المسار التدريبي إلكترونيا عبر موقع رايات الكلية التقنية .
موقع رايات الكلية التقنية 1440 والهدف من مشروع وبرنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني
يهدف المشروع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى
موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 وأهم أهداف البرنامج
- تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم
- ربط المدربين والمتدربين بأحدث تقنيات التعليم
- قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين والمدربين
- اتمتة العملية الدراسية كاملة
- حساب العبء التدريبي
- جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية
- تطبيق الأجهزة الذكية
- تتبع المسار التدريبي إلكترونيًا
- تطوير العملية التدريبة
- رفع جودة الخدمة المقدمة
- رفع جودة الدراسات والبيانات
- رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
- جذب عدد أكبر من المتدربين
- الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية.
موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 ونصائح وارشادات للمتدربين
كيفية معرفة اسم المستخدم لحسابه في رايات
- خطوات الاستعلام عن اسم المستخدم لحساب رايات للمتدربين:
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة (المتدربون) –من أسفل الصفحة– اختر (خدمة الاستعلام عن الرقم التدريبي واسم المستخدم)
- أدخل (الرقم التدريبي) و(الهوية) ثم اختر (موافق)
- سيظهر لك اسم المستخدم لحسابك على رايات
كيفية تغير كلمة مرور المستخدم المتدرب
خطوات تغيير كلمة المرور للمتدربين
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة المتدربون وذلك من أسفل الصفحة، قم باختيار خدمة تغيير كلمة المرور
- أدخل الرقم التدريبي والهوية والرمز المقترح ثم اختر موافق
- سيظهر لك إشعار بإرسال الرقم المرجعي إلى جوالك
- أدخل الرقم المرجعي ثم أدخل كلمة المرور الجديدة
كيفية تغيير رقم جوال المستخدم المتدرب
- خطوات تغيير رقم جوال من صفحة رايات:
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة المتدربون من أسفل الصفحة اختر البيانات الشخصية
- أدخل بيانات حسابك للدخول
- ستظهر لك صفحة البيانات الشخصية، اختر أيقونة تحرير من أسفل رقم الجوال
- غير رقم جوالك ثم اختر تحديث
كيفية التصرف في حال تعذر دخول المستخدم لحسابه على رايات وتلقيه رسالة فشلت المصادقة
رسالة فشلت المصادقة تشير إلى أن أيًا من اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيح، للتحقق اتبع الآتي للتحقق من اسم المستخدم الصحيح:
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة المتدربون من أسفل الصفحة اختر خدمة الاستعلام عن الرقم التدريبي واسم المستخدم
- أدخل الرقم التدريبي والهوية) ثم اختر موافق
- سيظهر لك اسم المستخدم لحسابك على رايات
- ملاحظة: إن ظهرت رسالة (الرجاء التأكد من رقمك التدريبي ورقم الهوية)، مع تأكدك من صحة رقم الهوية، فيرجى مراجعة الكلية لمعرفة الرقم التدريبي الصحيح
- في حال عدم التأكد من صحة كلمة المرور: يمكنك تغيير كلمة المرور من جديد وذلك من خدمة (تغيير كلمة المرور).
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كيفية عرض وطباعة الجدول التدريبي شاهد الفيديو
مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول لعام 1440/1439 هـ لجميع الوحدات التدريبية باستثناء الوحدات التدريبية بمنطقة الرياض بنين ومدينة الرياض بنات لكون التقديم يتم من خلال بوابة القبول الموحد لمنطقة الرياض.
ومن الجدير بالذكر انه قد استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات تدريبية باليوم لعشرة أيام، ويأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة العامة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين والمتدربات التي تشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى.
ويهدف البرنامج إلى تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم، وذلك من خلال ربط المدربات والمتدربات بأحدث تقنيات التعليم، وكذلك عمل قاعدة بيانات حديثة وموحدة لجميع بيانات المقررات والمناهج، وكذلك أيضاً الخطط والمدربات والمتدربات.
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