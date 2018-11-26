موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 : رابط الاستعلام عن النتائج .. الحضور والغياب .. تطبيقات خدمات المتدربين

موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 ، فقد تم الإعلان منذ فترة عن إطلاق مشروع من أهم المشروعات التقنية وهو مشروع رايات عبر موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 الإلكتروني الجديد، والمشروع تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني، ويعد هذا المشروع من المشروعات الطموحة التي يتم تفعيلها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهدف من المشروع هو دعم الطرق الأسلوب العلمي العالمي من خلال البرامج التدريبية التي يقو على تقديمها مؤسسة التدريب التقني للمتدربين والمتدربات، ويعتبر برنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني 1440 بمثابة تطبيق جديد لتطوير الأساليب التدريبية، وذلك بالمعاهد والجامعات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني، وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح والتفصيل للبرنامج المذكور.

فقد صرح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: أن تطبيق برنامج رايات الكلية التقنية الجديد من شأنه أن يرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بشكل كبير، في إطار استخدام الأنظمة الحديثة والمبتكرة لتطوير عملية التدريب، وجذب أكبر عدد ممكن من المتدربين وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للمناهج التدريبية والمقررات وذلك من أَثناء تتبع المسار التدريبي إلكترونيا عبر موقع رايات الكلية التقنية .

موقع رايات الكلية التقنية 1440 والهدف من مشروع وبرنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني

يهدف المشروع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى