نرصد لكم الآن في ظل المتابعة اليومية من أجل توفير كافة الروابط المتاحة للباحثين رابط نظام رايات الكلية التقنية 1440، هذا الموقع الذي أطلقته مؤسسة التدريب التقني العامة في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن موقع رايات الكلية التقنية 1440 تم تخصيصه حتى يدعم الأسلوب العلمي والتقني من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي، وذلك عن طريق تدريس أحدث التدريبات للعاملين من أجل الحصول على أعلى الكوادر المهنية.

ونقوم الآن من خلال تلك المقال الرابط الرسمي لـنظام رايات الكلية التقنية لعام 1440 هجريًا، وقد كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني عن طرح مشروع جديد يحمل اسم رايات، والذي يعد واحدا من المشروعات التقنية العامة، والذي يهدف إلى دعم الأساليب العلمية عبر مجموعة من أفضل البرامج التدريبية، التي توفرها المؤسسة للمتدربين، كما يعد برنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني 1440 احد أبرز البرامج والتطبيقات الحديثة، والتي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تحسين الأساليب المستخدمة في تدريب طلاب الجامعات والمعاهد التابعة للمؤسسة وتطويرها.

رابط موقع رايات الكلية التقنية 1440 استعلم الآن عن نتائج وتطبيقات خدمات المتدربين

وإليكم الآن الرابط المباشر نظام رايات الكلية التقنية اضغط هنا

وكان نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قد كشف عن أهمية العمل ببرنامج رايات الكلية التقنية الحديث، والذي يعمل على تطوير العملية التعليمية والأساليب التدريبية، وذلك عبر الاستفادة من الأساليب الحديثة والأساليب المبتكرة مؤخرا في تدريب الطلاب، فضلا عن أنه يساهم كثيرا في جذب شرائح عديدة من المتدربين والمتدربات، إضافة إلى أنه يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة لكافة المناهج والمقررات التي يتم تدريسها للطلاب وتدريبهم عليها، وذلك من خلال موقع برنامج رايات الكلية التقنية على شبكة الإنترنت، والذي يعد الهدف الرئيسي منه هو تحسين الأنظمة الإلكترونية وتسخيرها لخدمة الطلاب المتدربين والمتدربات.

شروط القبول في نظام رايات الكلية التقنية

ونجد أن التسجيل متاح لكل المتدربين المتقدمين لرابط رايات الكلية التقنية على الموقع الإلكتروني، ويمكن لهم التسجيل في أي وقت، وقد حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجموعة شروط القبول وسوف نعرضها عليكم بالتفصيل:-

يجب أن يكون المتقدمين حامل الجنسية السعودية.

لا يكون مشترك في أي برامج أخرى تعوق الكلية التقنية.

ينبغي أن يكون المتقدم حاصل علي دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل جامعي أو حاصل على دبلوم صحي.

الرابط المباشر للدخول والتسجيل في نظام رايات

وإليكم الآن رابط الدخول المباشر الموقع الرسمي لـ “نظام رايات الكلية التقنية” كما هو موضح في الصورة التالية، فقد ضع اسم الدخول وكلمة المرور، فقط كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع الرسمي الموضح في تلك المقال وإتباع التعليمات كما موضح في الصورة.

للتعرف على اسم المستخدم في حسابك في رايات

وفي بداية العام الدراسي يتوجه المتدربين والمتدربات في البداية للتعرف على اسم المستخدم في حساب نظام رايات الكلية التقنية من أجل التعرف على الجداول الخاصة بالمتدربين

آلية التقديم في نظام رايات الكلية التقنية بالمملكة العربية

وإليكم من الآن من خلال الانفوجراف التالي نوضح لكم كيفية التقديم واستخدام البرنامج عبر موقع نظام رايات الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية.

أهداف نظام رايات الكلية التقنية 1439 هـ

وإليكم الآن مجموعة الأهداف التي تهدف إليها المنظومة حيث يسعى نظام رايات الكلية التقنية من أجل تحقيق الارتقاء التعليمي علي مستوي المملكة، ومن أبرزها مجموعة الأهداف التالية:-

ويهدف نظام رايات الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية علي رفع الكفاءة التعليمية في المملكة فضلا علي الارتقاء التعليمي وتطبيق الهدف الأساسي للمنظومة.

استخدام أنظمة عالمية يعتمد على أفضل وأهم الممارسات التي يتم تطبيقها في مجال التعليم استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الربط بين الطلاب المتدربين والمدربين.

تكوين قاعدة بيانات وحيدة للمعلومات والبيانات الخاصة بكافة المناهج والمقررات التي يتم تدريب الطلاب عليها.

استخدام الأجهزة الذكية الحديثة السعي إلى تنمية العملية التدريبية عبر الممارسات الإلكترونية رفع كفاءة مستوي الخدمة التي يتلقاها المتدرب رفع كفاءة البيانات والمعلومات الارتقاء بالخدمة التعليمية وأساليب التدريب إلى المستوي العالمي.

يسعى بشكل كبير على تطوير العملية التدريبية.

يساعد نظام رايات الكلية التقنية علي تطبيق المسار التكنولوجي بشكل إلكتروني بالكامل.

يسعى رايات إلى:-

وإليكم الآن مجموعة من المميزات التي تخص نظام رايات الكلية التقنية والذي يدعم كافة الطلاب، ومن الجدير بالذكر أن نظام رايات يسعى لتحقيق عدة أهداف أساسية وتتلخص تلك الأسباب في التالي:-

يعمل على رفع الجودة للخدمات المتقدمة.

يساعد على رفع جودة الدراسات والبيانات.

يساهم في رفع نسبة الرضا للمتدربين والموظفين والمدربين.

يعمل على جذب عدد كبير من المتدربين.

يصل إلى مستويات عالمية متميزة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية.

الرابط المباشر لإعادة تعين كلمة السر في نظام رايات

ونقوم الآن بعرض عليكم كافة الخطوات اللازمة من أجل الاستفسار عن كلمة السر الجديدة في حالة فقدانها، فقط اتباع التعليمات الخاصة بالدخول ومن ثم إملاء البيانات كما موضح في الصورة.

وللدخول المباشر حتى يتم تعين كلمة سر جديدة أضغط على “ إعادة إنشاء كلمة السر الخاصة بك “.

“. وإملاء البيانات كما هو موضح بالصورة.

قوم بمليء الخانة المتواجد بها الأرقام ثم اضغط موافق.

طريقة تغيير رقم المحمول (الجوال) المستخدم للمتدرب ونعرض عليكم الآن كيفية تغير رقم المحمول والجوال عبر صفحة رايات الكلية التنقية في حالة فقدان رقم الهاتف، أو تغيره:- أولا قم بالدخول إلى موقع نظام رايات من خلال الرابط الرسمي الموضع أعلى المقال.

طريقة تغيير رقم المحمول (الجوال) المستخدم للمتدرب.

قم بعد ذلك الدخول إلى الصفحة الرئيسية عبر نافذة المتدربين التي تتواجد أسفل الصفحة الخاصة بالبيانات الشخصية.

قم بعد ذلك بإدخال البيانات الخاصة بالحساب الخاص بالمتدرب.

سوف تظهر لك خانة جديدة يتواجد بها رقم الهاتف.

بعد ذلك قم باستبدال رقم الهاتف ومن ثم اضغط على كلمة تحديث وسوف يتم تحديث رقم الهاتف.

طريقة معرفة رقم القاعة في نظام رايات

أما عن الانفوجراف التالي فهو يوضح كيفية العرف على رقم القاعة داخل موقع نظام رايات الكلية التقنية، كل ما عليك فعله عو اتباع التعليمات الموضحة في الصورة التالية ومن ثم سوف تصل إلى القاعة بشكل أسهل.

التقويم التدريبي التفصيلي للكليات التقنية للعام التدريبي 1439/1440 هـ

أما عن الصورة التالية فهي توضيحية توضح لكم كافة المواعيد الرسمية الخاصة بمواعيد الطلاب في العام التدريبي الحالي، جميع هذه المواعيد التي حددتها الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية للمتدربين المستمرين، ومواعيد فتح وتسجيل المقررات، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

طريقة تغير الرقم السري في حسابي في رايات

وإليكم الآن أحدث الطرق المتاحة من أجل تأمين حسابك على موقع رايات الكلية التقنية، أولا قم باختيار نافذة المتدربين، ثم قم باختيار نافذة تغير كلمة السر، قم بكتابة رقم الهوية والسري القديم، ثم الرمز المفترح

مواعيد القبول في الفصل التدريبي الأول

مواعيد قبول الفصل التدريبي الأول لعام 1439هـ

وتشمل تلك المواعيد كافة الوحدات التدريبية ولكنها لا تشمل الوحدات التدريبية في الرياض بنين، ومدينة الرياض للبنات، ولكن منطقة الرياض التقديم فيها من منطقة الرياض نفسها.

وبهذا فقد عرضنا عليكم كافة المواعيد المعلن عنها للمتدربين من قبِل الكلية التقنية المهنية في المملكة العربية السعودية، ولكم منا متابعة لحظية من خلال هذا المقال لكل ما يورد جديد بشأن نظام رايات المختص بالكلية التقنية، ونتركم في السطور القادمة مع خدمات المُقدمة للمتدربين.

الكليات المتاحة للتسجيل المقررات للمتدربين والمتدربات عبر نظام رايات

ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نقوم الآن بتوضيح الكليات التي يتم القبول فيها عبر موقع نظام رايات الكلية التقنية، ويمكن التسجيل عبر الرابط فقط بالرقم السري واسم الدخول، وذلك للطلبة المتدربين والمتدربات للفصل الدراسي الأول.

أعمال الفصل الأول 1440 هجريًا

وإليكم الآن أعمال الفصل الأول في الكلية التقنية عبر بوابة رايات الكلية التقنية من العام الدراسي الجديد 1440 هجريَا، ويتضمن مواعيد تسجيل المقررات للمستمرين، ومواعيد إعادة القيد والتأجيل، بالإضافة إلى مواعيد تغير التخصص والكثير من الأعمال الأخرى.

الخدمات المقدمة عبر نظام رايات للمتدربين

أما عن الخدمات التي يقدمها نظام رايات الإلكتروني المختص بالكلية التقنية، فسوف يعرضها عليكم الفيديو التالي، والذي يوجد به جميع خدمات المتدربين عبر النظام، قم بمتابعة الفيديو الآن:-

الزي المهني للكلية التقنية رايات

والصورة التالية توضح لكم جميع المواصفات الخاصة بالزي المهني الجديد للعام الدراسي 1440 هـ وذلك لجميع الكليات التقنية وفروعها في المملكة.

ومن جانب أخر نجد أن نظام رايات يتيح فرصة التسجيل لكافة الراغبين في الانضمام للبرنامج، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي الموضح أعلى المقال، ومن ثم اتباع كافة الخطوات المطلوبة، والوحدات التدريبية في الرياض بنين وبنات للتقديم وسوف يتم كل ذلك من خلال بوابة القبول في الرياض، ومن خلال التعليقات ضعوا كافة الأسئلة التي تدور في أذهانكم وسوف جيب على الفور، فقط تابعونا ليصلكم كل جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع يمكن أي فرد من المتدربين في الحصول على نسبة الغياب والحضور، مع إمكانية التتبع اللحظي لجميع المقررات التي تخص المتدربين، مع جميع المواعيد التي يتم تحديدها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني، ولم تقتصر خدمات موقع رايات الكلية التقنية على المتدربين ولكن يمكن للخريجين اللذين انتهوا بالفعل من التدريب من معرفة النتائج المتعلقة بالتدريب الخاص بهم، على أن يتم عرض الحساب التراكمي من خلال بوابة رايات.

مواعيد القبول الفصل الأول 1439/1440هجريًأ

إليكم الآن جميع المواعيد الرسمية التي تخص مواعيد وفتح باب القبول ومواعيد بداية الاختبارات المترشحين وذلك لبرنامج البكالريوس سواء الصباحي أو المسائي.

خطوات التسجيل في البرامج التدريبية المجاني

ومن خلال الصور التالية سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في البرامج التدريبية المجانية عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي يتم التسجيل عبر نظام رايات الإلكتروني.

مواعيد التقديم في الكليات التقنية الفصل الدراسي الأول 1439 -1440

قامت الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بداية التدريب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1440 هجريًا وإليكم المواعيد.

أعزائي المتدربين : نود تذكيركم بأن موعد فتح التسجيل للمقررات التدريبية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي ١٤٣٩-١٤٤٠هــ عبر بوابة #رايات أبتداءً من يوم الأحد ٢٣ / ١١ / ١٤٣٩ هــ حتى ١٥ / ١٢ / ١٤٣٩ هــ لذا نود منكم الإطلاع على الخطة التدريبية قبل تسجيل المقررات بالجدول .

النماذج الإلكترونية الخاصة المتدربين والمتدربات بنظام رايات

ويتمكن كافة الطلاب في الانضمام إلى برنامج رايات عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني المصرح به من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، فيجب تسجيل الخانات المطلوبة في كل صفحة، ومن ثم إتباع كافة الخطوات التي تم توضحها خلال هذا المقال، وبعد الانتهاء من التسجيل في خلال ثواني معدودة يتم إشعار المتقدم بالتسجيل، وسوف يحصل على كافة الخدمات المقدمة والمتاحة من الموقع.

ويجب على المتدربين والمتدربات المشاركين في التسجيل بنظام رايات أن يتموا التسجيل بالخطوات للتمكن من مخاطبة الإدارات المختصة ولكن يجب أولا توفير النماذج التالية:-

يجب مليء نموذج خاص بطلب إعادة قيد المتدرب. يجب مليء نموذج طلب انسحاب المتدربين. يجب مليء نموذج إخلاء طرف المتدربين.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى خدمة آلاف المتدربين والمتدربات، لكي يتم نشأ جيل متوافق مع أحدث إستراتيجيات المتابعة، والحرص على توفير أفضل تقنية لأبناء المملكة العربية السعودية، وخلق جيل على دراية كاملة، ويذكر إن المشروع نشأ بالتعاون مع الكلية التقنية في أبها، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

عزيزي المتدرب المستمر: يمكنك الآن تسجيل جدولك التدريبي على نظام رايات بإتباع الخطوات التالية : الدخول على نظام رايات.

المتدربون

التسجيل الذاتي

register for classes

الفصل التدريبي ثم الاستمرار

ثم اختر المقررات من الشعب المتاحة لك

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى بشكل دائم إلى توحيد كافة البرامج التدريبية داخل الكليات والمعاهد داخل المملكة العربية السعودية، حتى يتمكن جميع المتدربين والمتدربات في الحصول على الاستفادة الكامل من الخدمات المقدمة من خلال البرنامج عبر شبكة الإنترنت، فضلا على توفير المجهودات المبذولة لحصول المتدربين على كافة التسهيلات والتي تسهل عملية تلقي البرامج التدريبية، وذلك من أجل خروج أشخاص فائقين ومتدربين على الدراسة في إطار نظام تعلمي متميز وذكر، هذا وبالإضافة إلى أن التقنية فائقة الجودة تواكب أحدث تقنيات العالم، وذلك من أجل استخراج جيل من المتدربين من جميع الكليات على مستوى عالي من المهارات في مواكبة تطوير العصر، والتدريب المستمر على استخدام الأجهزة بشكل يتماشى مع التقنيات العالمية ومواجهة المناهج والمقررات.

نظام رايات ومزايا استخدامه

وهناك عدة مزايا مختلفة متقدمة يقدمها لكم نظام رايات الكلية التقنية عبر موقعها الإلكتروني والتي تتمثل في النقاط التالية:-

فهو يجعلك في مرحلة الاستعداد للتسجيل من أجل معرفة وضعك الحالي قبل أن يتم التسجيل النهائي.

إمكانية عرض المعلومات من أجل التسجيل وهذه الخطوة تتح لك الإمكانية الكاملة في المشاهدة والطباعة للجدول التدريبي الخاص المسجل.

إمكانية التسجيل في المقررات ويتمكن الطلاب من التسجيل ف الجدول التدريبي التابع له.

إمكانية مشاهدة الشعب والتي يمكن الاختيار من بينها والمتاح التسجيل فيها.

إمكانية وضع الخطط المستقبلية لوضع الجداول المقررة والتي تكون عبر الفصول التالية.

إمكانية الانتقال بين دليل المقررات وتصفحها من أجل الإطلاع عليها عبر المؤسسة وكافة المواد التدريبية المتاحة.

طريقة عرض و طباعة جداول المتدرب عبر رايات

ومن خلال الفيديو التالي فهو يوضح لكم كيفية طباعة الجداول المخصصة لكافة المتدربين والمتدربات عبر موقع نظام رايات الكلية التقنية، فقط قم باتباع التعليمات الموضحة في الفيديو.

وما زالنا نتابع معكم من أجل توفير كافة التفاصيل التي تخص نظام رايات وكافة المعلومات الكافية من أجل القبول في الكليات التقنية داخل المملكة العربية السعودية، تابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية.

موعد فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي للفصل الثاني خلال الفترة من 3 / 3 / 1440 هـ وحتى 14 / 3 / 1440هـ

مواعيد القبول في الكليات التقنية للفصل التدريبي الثاني 1440 الدبلوم والبكالوريوس

وما زالنا نتابع معكم التفاصيل الجديدة في رابط رايات الكلية التقنية وجمع المعلومات الخاصة بالمتدربين والمتدربات، تابعونا لنرصد لكم كل ما هو جديد، وذلك بعد أن قومنا بعرض عليكم مواعيد قبول الفصل الثاني للمتدربين والمتدربات في الكلية التقنية سواء الفترة الصباحية أو المسائية.

مواعيد القبول والتسجيل للكليات التقنية والمعاهد الصناعية للفصل الثاني 1440 هـ

تنبيه هام.. صرحت الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية للمتدربين الآتي:

يجوز للمتدرب الانسحاب من الفصل التدريبي لمرة واحدة فقط خلال مدة التدريب، وأخر موعد للتقدم بطلب انسحاب من الفصل التدريبي الحالي يكون بتاريخ 1440/02/23هـ. ويحتسب الفصل المنسحب منه المتدرب من ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، ويكون تقديم الطلب من خلال نظام #رايات للمتدربين.

كيفية تسجيل بلاك بورد رايات الكلية التقنية

وعن طريق الرابط الرسمي لرايات الكلية التقنية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور يمكن تعديل كافة البيانات، فضلا على استعراض جميع المكونات التابعة للصفحة الرئيسية، وذلك أيضًا بوابة بلاك بورد من أجل تحديث البيانات في رايات الكلية التقنية، ومن ثم تحديث البيانات المطلوبة.

أبرز الأسئلة التي تواجه متدربي ومتدربات رايات الكلية التقنية

مجموعة من الأسئلة التوضيحية الخاصة بنظام رايات الكلية التقنية من أجل التعرف أكثر علي النظام

كيفية حساب الرسوم التدريبية في رايات

وإليكم البرنامج الحسابي لدفع رسوم التدريبيات في برنامج الدبلوم والبكالوريوس المسائي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الكلية التقنية عبر نظام رايات.

مشكلة إظهار الدرجات في نظام رايات

ونقدم لك عزيزي المتدرب حل لمشكلة إظهار الدرجات عبر نظام رايات ويمكن استكمال الدرجات عبر تلك الرابط (رابط مباشر للاستبيان الدرجات عبر رايات) وسيتم إظهار درجاتك:

رقم خدمة العملاء زين zain للدعم والوسائل الإلكترونية الأخرى عبر موقع زين