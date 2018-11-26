موقع نظام جدارة للتوظيف السعودي 1440 : المرشحين للوظائف .. موقع جدارة للتوظيف الإداري

موقع نظام جدارة للتوظيف السعودي ​​​​​​​​​​​تسعى وزارة الخدمة المدنية السعودية من خلاله إلى توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة، وهذه النظم والإجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة، موقع نظام جدارة للتوظيف السعودي يضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير بما يحقق الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تحرص وزارة الخدمة المدنية على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة بناء على تخصصاتهم وخبراتهم من خلال عملية انتقاء واختيار أفضل المرشحين. ​

للتقديم على إحدى الوظائف الرسمية الشاغرة بالخدمة المدنية، يمكنكم استكمال نموذج التوظيف من خلال:

خدمة التوظيف الإلكتروني ( جدارة

الوظائف المساندة ( ساعد

يمكن الاطلاع على الوظائف الشاغرة من خلال:

موقع نظام جدارة للتوظيف السعودي وكيفية تسجيل البيانات

عند دخول (المتقدم/المتقدمة) على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد يجب (عليه/ها) الضغط على عبارة (تسجيل جديد) في أعلى الصفحة من ثم عمل التالي:

إضافة رقم الهوية الوطنية (الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون فواصل).

إضافة تاريخ الميلاد (حسب التاريخ الهجري).

إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.

الضغط على عبارة (استمرار) أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل. قد يستغرق النظام بعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية.

عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لكم البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات ويجب على المتقدم أو المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة بكم وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بيناتكم الشخصية، لذلك عليكم التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم

إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم / المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.

إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أوالمتقدمة بشكل كامل.

مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة علما أن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط به ارتباطاً كلياً تحقق تواصل الوزارة مع المتقدم / المتقدمة لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف.

إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.

رابط تحديث بيانات جدارة 1440هـ

الرابط الرسمي لموقع جدارة، من خلاله يتمكن للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم وإجراء الاختبارات الخاصة، كل في مجاله، حسب الكليات التي تخرجوا منها، ويهدف نظام ساعد الإلكتروني، حسب رؤية 2030، أيضا لاختيار الوظيفة الملائمة لكل متقدم حسب شهادته، الإعدادية أو الثانوية، الشهادات غير الجامعية، للتمكن من الالتحاق بطابور العمل ليستفيد الوطن من سواعدهم، كل حسب قدراته ومؤهلاته الخاصة.

مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة طبقاً للجدول التالي:

رابط التقديم على الإنترنت الجنس ​ الفترة الزمنية للتقديم ​​ ​ ​ إيضاحات ​ www.mcs.gov.sa ​ ​​ ​ من ​ إلى ​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440هـ نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440ه

الشروط الواجبة للراغبين فيالتقديم للوظائف

يجب على المتقدم للوظائف النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.

على المتقدم/ ــة أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.

يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم / ــة مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف.

يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية.

على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

معلومات العمل

يقصد به إذا المتقدم أو المتقدمة يعمل في أي جهة سواءً في القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص يتم تحديد ذلك بالخيار نعم أو لا، وفي حالة اختيار نعم يتم إضافة البيانات المطلوبة .

الدرجة العلمية

يجب على المتقدم أو المتقدمة إضافة جميع الحقول بشكل كامل مع مراعاة صحة المعلومات المضافة، ويبدأ المتقدم بإضافة بياناته كما يلي:

تحديد الدرجة العلمية الحاصل عليها الراغب في التقدم بموجبها.

تحديد المؤسسة العلمية التي تم التخرج منها.

تحديد نظام الدراسة الذي أنهى بواسطته تعليمه للدرجة العلمية المتقدم بها( انتظام ، انتساب ، تعليم عن بعد ) .

التخصص (كما هو مسجل في الدرجة العلمية من مصدرها ) .

تحديد نوع المعدل (أي من “4”، أو من “5”، أو نسبة مئوية) وتحديد المعدل (حسب ما هو مسجل في الدرجة العلمية).

تحديد نوع الدرجة العلمية (تربوية ، غير تربوية + الدبلوم العام في التربية ، أو غير تربوية).

إضافة تاريخ التخرج (وهو تاريخ تحرير الوثيقة) يقصد به تاريخ اعتماد الوثيقة باليوم والشهر والسنة من الجامعة أو الكلية أو المعهد التي (تخرج/ت) منها ، حيث أن تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة متطلب أساسي لاعتماد الدرجة العلمية ، وعدم اكتمال تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة سيؤدي إلى عدم اكتمال متطلبات التقديم ، لإيضاح التاريخ المقصود يمكن الأخذ بالتالي:

تاريخ انعقاد مجلس الجامعة المعتمد لنتائج التخرج والمدون في الوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر. تاريخ التخرج المحرر بالوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر. تاريخ تحرير الوثيقة المدون بها باليوم والشهر والسنة. من لم يتوفر في درجته العلمية تاريخ اعتماد الوثيقة من مصدرها أو تحرير الوثيقة وفقاً لما أشير إليه في الفقرات السابقة ، (عليهم/هن )مراجعة قسم القبول والتسجيل بالمؤسسة التعليمية التي تم التخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي باليوم والشهر والسنة. يشترط ألا يكون تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم/المتقدمة على الإنترنت سابقاً لتاريخ اعتماد مجلس الجامعة للنتيجة .

من متطلبات استكمال طلب التقديم إرفاق نسخة من الدرجة العلمية المتقدم بها التي حددت بياناتها في الجزء الخاص بالدرجة العلمية من الطلب وفقاً للمواصفات المحددة في النموذج، ويجب تحديد كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 خانات ومكونة من أرقام وحروف الحروف باللغة الإنجليزية تحتوى على حرف كبير واحد على الأقل ، من ثم تأكيد كلمة المرور، ثم يجب توقيع الإقرار الخاص بتأكيد صحة ودقة البيانات التي تمت إضافتها من خلال التأشير في المربع الخاص أمام عبارة الإقرار وتحمل مسؤولية صحة البيانات ولا يعتبر الطلب مكتملاً إلا بعد تأكيد الموافقة على الإقرار، وذلك بالضغط على عبارة حفظ أسفل الصفحة لحفظ الطلب .

موقع نظام جدارة للتوظيف السعودي

تسجيل الدخول * تعني تعبئة الحقل إلزامي رقم الهوية الوطنية * كلمة السر * الجنس * ذكر أنثى رمز التحقق * نسيت كلمة السر

إذا لم يسبق لك التسجيل في الإصدار الجديد من نظام (جدارة3) الرجاء الضغط هنا تسجيل جديد

موقع نظام جدارة للتوظيف السعودي والتدقيق في طلبات التوظيف

مرحلة التدقيق والتحقق من صحة البيانات التي تم إضافتها من قبل المتقدم / المتقدمة مقارنة بنسخة الدرجة العلمية التي جرى إرفاقها :

استحدثت الوزارة هذه المرحلة رغبة في التخفيف على المتقدمين والمتقدمات من عناء مراجعة فروعها ومكاتبها لغرض التدقيق والتحقق من مطابقة البيانات المضافة مع أصول مستنداتها الثبوتية بالإضافة إلى اختصار الوقت الذي تتطلبه عملية التوظيف في أقل صورة وحرصاً منها على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها أفراداً كانوا أو جهات حكومية ، ولضبط هذه المرحلة فقد اعتمدت التنظيمات التالية لها :

يعتبر رأي مسئول النظر في اعتراضات المتقدمين / المتقدمات على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق نهائياً ويتم الالتزام به واعتماده

لا يمكن التعديل أو الإضافة على الدرجة العلمية في الطلب أثناء مرحلة التدقيق والتحقق.

لا يمكن التعديل أو الإضافة على الدرجة العلمية في الطلب أثناء مرحلة التدقيق والتحقق. ومن الجدير بالذكر أن نظام جدارة يتميز بشفافيته العالية من حيث تقديم كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم بخصوص طلبه للوظيفة والمفاضلات والنقاط التي يحصل عليها عند دخوله لأي مفاضلة تناسب مؤهلاته، كما يتميز النظام أيضاً بأنه يوفر على المتقدم عناء الحضور شخصيا للوزارة لتقديم طلب التوظيف، أو الاستفسار عن المفاضلات التي يشارك بها.

من شروط التقدم للإعلانات الوظيفية بمختلف السلالم اجتياز مرحلة التدقيق والتحقق .

في حال رفض نسخة الوثيقة المرفقة من قبل المتقدم / المتقدمة لعدم جودة التصوير مما أثر على وضوح البيانات يتاح للمتقدم / المتقدمة إعادة بعث نسخة أخرى بجودة عالية خلال (48) ساعة من تاريخ رفض النسخة الأولى بعد ذلك يتم إلغاء الطلب وعلى المتقدم / المتقدمة إعادة بناء طلبه من جديد .

يتم إحاطة المتقدم / المتقدمة بنتيجة مرحلة التدقيق والتحقق من المرفقات عبر البريد الإلكتروني الذي حدده المتقدم / المتقدمة في معلومات الاتصال بالطلب.

تقوم المملكة العربية السعودية بالعديد من الإصلاحات، وتقوم أيضا وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توفير الوظائف الحكومية بالمملكة للراغبين في العمل من ذوي المؤهلات العليا من كلا الجنسين، وتقوم بالتيسير عليهم من خلال اتباع العديد من الإجراءات، حيث يتم التسجيل الإلكتروني على رابط الخدمة المدنية، لضمان سهولة التسجيل وسرية المعلومات، وعدم تكدس الطلبات وتوفير الوقت.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تصميم استمارة التقديم إلكترونيا بطريقة موحدة وشاملة كل التخصصات المناسبة للمتقدمين والمتقدمات من خلال جميع السلالم الوظيفية التي تدخل ضمن اختصارات وزارة الخدمة من سلم رواتب الموظفين العام أو التعليمية الصحية.

ويأتي ذلك في حرص المملكة بالسنوات الأخيرة على اتباع النظام الإلكتروني بالعديد من مؤسساتها، والتراجع عن العادات القديمة، التعامل الورقي بين المؤسسات، للتيسير على الحكومة والمواطن على حد سواء.

أقرأ أيضا وتعرف على:

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة