موقع نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية جدارة ١٤٤١ أسماء المرشحين للوظائف التعليمية وزارة الخدمة المدنية

أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ أيام عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لديها للرجال والنساء، وأوضحت الوزارة أن عمليات التقديم على الوظائف التعليمية من خلال نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني التابع لوزارة الخدمة المدنية، وبالفعل تمت عمليات التقديم بنجاح، ويترقب الجميع الآن الإعلان عن نتائج جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440 عبر النظام الإلكتروني للوظائف جدارة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت يوم 15 من شهر رمضان الماضي الموافق 19 من شهر مايو الماضي 2019 عن توافر 10456 وظيفة تعليمية للرجال والنساء وأبانت الوزارة الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم والمعايير المطلوبة وموعد التقديم على الوظائف التعليمية بجدارة.

نتائج جدارة: أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440

في نفس السياق نشر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية مبارك العصيمي تغريده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موضحاً موعد الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية ١٤٤١ حيث قال أن عمليات المفاضلة على الوظائف التعليمية ستبدأ خلال هذا الأسبوع وسيتم إعلان نتائج جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440 يوم الخميس الموافق 10 شوال 1440 هجري.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد استهدفت عدد من الفئات خلال إعلانها عن تلك الوظائف التعليمية والتي جاءت كالتالي:

حملة البكالوريوس التربوي بالانتظام من الجامعات أو الكليات المعتمدة وغير التربويين الحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية – حملة البكالوريوس غير التربوي بالانتظام من الجامعات أو الكليات المعتمدة – حملة البكالوريوس بالانتساب أو التعليم المدمج أو التعليم عن بعد أو الانتظام الجزئي مع دبلوم تربوي بالانتظام الكلي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

رابط جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441/1440

الجميع يمكنه معرفة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية بجدارة 1440 وقت الإعلان عنها من خلال الرابط التالي، وعلى نجوم مصرية سنتابع معكم المزيد من الأخبار المتتالية فيما يخص ذات الشأن.

تحديث جديد: اليوم الخميس هو موعد إعلان نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية ١٤٤٠ بجدارة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، وذلك بعد الانتهاء من إجراء عمليات المفاضلة وكشف النقاط، ومن المتوقع أن يكون التوقيت ظهر اليوم الخميس.

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