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موقع رايات الكلية التقنية 1440 | القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف الاستعلام عن كافة النتائج .. معرفة الغياب والحضور .. تطبيقات خدمات المتدربين

كتب تامر أمين آخر تحديث

موقع رايات الكلية التقنية 1440 وهو الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني حيث قام موقع رايات الكلية التقنية 1440 بإطلاق هذا المشروع التقني والذي يهدف بالأساس لدعم الأسلوب العلمي والتقني العالمي والارتقاء بتدريب المتدربين بأحدث الطرق العالمية والتقنيات الحديثة من خلال هذه المؤسسة.

ويعد الموقع التقني الجديد هو التطبيق العملي للتطوير الحديث للأساليب التدريبية الحديثة والتي يتم تعميمها على جميع الجامعات والمعاهد الحكومية في كافة أرجاء المملكة، والتي تقوم باتباع هذا الأسلوب التقني الحديث، وسنعرض لكم تفاصيل الموقع والتقنية الحديثة التي يستفيد منها كل المشاركين في المشروع.

موقع رايات الكلية التقنية 1440
موقع رايات الكلية التقنية 1440

موقع رايات الكلية التقنية 1440

تم الإعلان عن إطلاق المشروع التقني الكبير الخاص باتباع الطرق الحديثة للتقنية، وذلك من خلال موقع رايات الكلية للتقنية، وتم الإعلان عن هدف المشروع الكبير الطموح، وهو دعم الأسلوب العلمي على مستوى العالم في جميع البرامج التدريبية، ويعتبر بذلك تطبيق جديد لتطوير الأساليب التدريبية وتعميمها في جميع المعاهد والجامعات.

  • وقد اعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين للفصل الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440؛ وذلك خلال الفترة من 24/ 3/ 1440 وحتى 3/ 4/ 1440هـ.

  • وقد أعلنت  المؤسسة يوم 3 ديسمبر في بيان لها، أنه سيتم اختبار القبول، وتحديد المستوى يوميْ 4- 5/ 4/ 1440هـ؛ فيما سيتم الفرز واعتماد القبول النهائي بتاريخ 9- 10/ 4/ 1440هـ، وسيتاح التقديم على بوابة القبول الموحد للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من خريجي المؤسسة، وسيتم إجراء اختبار القبول، وتحديد المستوى للمتقدمين في الكليات التي تنفذ البرنامج.

  • ونوّهت المؤسسة بمراعاة أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية؛ يتم استيراد بيانات المتقدم أو المتقدمة كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات؛ سيتم استيراد بيانات الخريج أو الخريجة من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم استيرادها؛ يتم إرسال صورة الشهادة والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]

  • يُذكر أن مدة البرنامج هي فصل تدريبي واحد، ويتم تنفيذه في 13 فرعاً للبنين و6 فروع للبنات، في عدد من الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قِبَل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويُمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.

  • فقد صرح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: أن تطبيق برنامج رايات الكلية التقنية الجديد من شأنه أن يرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بشكل كبير، في إطار استخدام الأنظمة الحديثة والمبتكرة لتطوير عملية التدريب، وجذب أكبر عدد ممكن من المتدربين وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للمناهج التدريبية والمقررات وذلك من أَثناء تتبع المسار التدريبي إلكترونيا عبر موقع رايات الكلية التقنية .

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

 موقع رايات الكلية التقنية 1440 وأهم أهداف البرنامج

  • تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم
  • ربط المدربين والمتدربين بأحدث تقنيات التعليم
  • قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين والمدربين
  • إتمام العملية الدراسية كاملة
  • حساب العبء التدريبي
  • جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية
  • تطبيق الأجهزة الذكية
  • تتبع المسار التدريبي إلكترونيًا
  • تطوير العملية التدربية
  • رفع جودة الخدمة المقدمة
  • رفع جودة الدراسات والبيانات
  • رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
  • جذب عدد أكبر من المتدربين
  • الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية.

كيفية عرض وطباعة الجدول التدريبي شاهد الفيديو

 

موقع رايات الكلية التقنية 1440 | القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف الاستعلام عن كافة النتائج .. معرفة الغياب والحضور .. تطبيقات خدمات المتدربينأخبار راياتموقع رايات الكلية التقنية 1440 | القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف الاستعلام عن كافة النتائج .. معرفة الغياب والحضور .. تطبيقات خدمات المتدربينالتقويم الأكاديمي

موقع رايات الكلية التقنية 1440 | القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف الاستعلام عن كافة النتائج .. معرفة الغياب والحضور .. تطبيقات خدمات المتدربين

تطوير الأنظمة الإلكترونية
رايات

Services

الكليات المتاحة لتسجيل
الكليات المتاحة لتسجيل المقررات للمتدربين المستمرين

Services

الاستبيانات 
إتاحة الفرصه للجميع للمساهمة في التطوير

Services

بيئة التدريب التجريبية 
بيئة التدريب الخاصة بالمدربين و المشرفين

موقع رايات الكلية التقنية 1440 وأهداف المشروع

تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرىنسعى إلى

  • رفع جودة الخدمة المقدمة
  • رفع جودة الدراسات والبيانات
  • رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
  • جذب عدد أكبر من المتدربين
  • الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية

مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول لعام 38/1439 هـ لجميع الوحدات التدريبية باستثناء الوحدات التدريبية بمنطقة الرياض بنين ومدينة الرياض بنات لكون التقديم يتم من خلال بوابة القبول الموحد لمنطقة الرياض.

ونظام ريات يعمل أيضاً على حساب العبء التدريبي، وكذلك تتبع المسار التدريبي إلكترونيًّا، ورفع جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، والعمل على تطوير العملية التدريبية.

يمكن للخريجون الذين انتهوا من التدريبات والبرامج الدراسية وذلك من اجل معرفة نتائج التدريب التقني والمهني لعرض الحساب المعدل التراكمي عبر بوابة التدرب الإلكتروني والتي تقدم عرض السجل التدريبي الشامل لمتابعة الحضور والغياب وكذلك عرض الجداول التدريبية، بالإضافة إلى الاطلاع علي حقائب الكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.