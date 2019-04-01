موقع رايات الكلية التقنية 1440 | القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف الاستعلام عن كافة النتائج .. معرفة الغياب والحضور .. تطبيقات خدمات المتدربين

موقع رايات الكلية التقنية 1440 وهو الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني حيث قام موقع رايات الكلية التقنية 1440 بإطلاق هذا المشروع التقني والذي يهدف بالأساس لدعم الأسلوب العلمي والتقني العالمي والارتقاء بتدريب المتدربين بأحدث الطرق العالمية والتقنيات الحديثة من خلال هذه المؤسسة.

ويعد الموقع التقني الجديد هو التطبيق العملي للتطوير الحديث للأساليب التدريبية الحديثة والتي يتم تعميمها على جميع الجامعات والمعاهد الحكومية في كافة أرجاء المملكة، والتي تقوم باتباع هذا الأسلوب التقني الحديث، وسنعرض لكم تفاصيل الموقع والتقنية الحديثة التي يستفيد منها كل المشاركين في المشروع.

موقع رايات الكلية التقنية 1440

تم الإعلان عن إطلاق المشروع التقني الكبير الخاص باتباع الطرق الحديثة للتقنية، وذلك من خلال موقع رايات الكلية للتقنية، وتم الإعلان عن هدف المشروع الكبير الطموح، وهو دعم الأسلوب العلمي على مستوى العالم في جميع البرامج التدريبية، ويعتبر بذلك تطبيق جديد لتطوير الأساليب التدريبية وتعميمها في جميع المعاهد والجامعات.

وقد اعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين للفصل الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440؛ وذلك خلال الفترة من 24/ 3/ 1440 وحتى 3/ 4/ 1440هـ.

وقد أعلنت المؤسسة يوم 3 ديسمبر في بيان لها، أنه سيتم اختبار القبول، وتحديد المستوى يوميْ 4- 5/ 4/ 1440هـ؛ فيما سيتم الفرز واعتماد القبول النهائي بتاريخ 9- 10/ 4/ 1440هـ، وسيتاح التقديم على بوابة القبول الموحد للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من خريجي المؤسسة، وسيتم إجراء اختبار القبول، وتحديد المستوى للمتقدمين في الكليات التي تنفذ البرنامج.

ونوّهت المؤسسة بمراعاة أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية؛ يتم استيراد بيانات المتقدم أو المتقدمة كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات؛ سيتم استيراد بيانات الخريج أو الخريجة من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم استيرادها؛ يتم إرسال صورة الشهادة والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]

يُذكر أن مدة البرنامج هي فصل تدريبي واحد، ويتم تنفيذه في 13 فرعاً للبنين و6 فروع للبنات، في عدد من الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قِبَل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويُمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.

فقد صرح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: أن تطبيق برنامج رايات الكلية التقنية الجديد من شأنه أن يرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بشكل كبير، في إطار استخدام الأنظمة الحديثة والمبتكرة لتطوير عملية التدريب، وجذب أكبر عدد ممكن من المتدربين وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للمناهج التدريبية والمقررات وذلك من أَثناء تتبع المسار التدريبي إلكترونيا عبر موقع رايات الكلية التقنية .

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

موقع رايات الكلية التقنية 1440 وأهم أهداف البرنامج

تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم

ربط المدربين والمتدربين بأحدث تقنيات التعليم

قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين والمدربين

إتمام العملية الدراسية كاملة

حساب العبء التدريبي

جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية

تطبيق الأجهزة الذكية

تتبع المسار التدريبي إلكترونيًا

تطوير العملية التدربية

رفع جودة الخدمة المقدمة

رفع جودة الدراسات والبيانات

رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين

جذب عدد أكبر من المتدربين

الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية.

كيفية عرض وطباعة الجدول التدريبي شاهد الفيديو

أخبار رايات التقويم الأكاديمي

ونظام ريات يعمل أيضاً على حساب العبء التدريبي، وكذلك تتبع المسار التدريبي إلكترونيًّا، ورفع جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، والعمل على تطوير العملية التدريبية.

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يمكن للخريجون الذين انتهوا من التدريبات والبرامج الدراسية وذلك من اجل معرفة نتائج التدريب التقني والمهني لعرض الحساب المعدل التراكمي عبر بوابة التدرب الإلكتروني والتي تقدم عرض السجل التدريبي الشامل لمتابعة الحضور والغياب وكذلك عرض الجداول التدريبية، بالإضافة إلى الاطلاع علي حقائب الكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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