موقع رايات الكلية التقنية 1440 : الاستعلام عن كافة النتائج .. معرفة الغياب والحضور .. تطبيقات خدمات المتدربين .. التفاصيل الكاملة الدقيقة

موقع رايات الكلية التقنية 1440 وهو الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني حيث قام موقع رايات الكلية التقنية 1440 بإطلاق هذا المشروع التقني والذي يهدف بالأساس لدعم الأسلوب العلمي والتقني العالمي والارتقاء بتدريب المتدربين بأحدث الطرق العالمية والتقنيات الحديثة من خلال هذه المؤسسة.
ويعد الموقع التقني الجديد هو التطبيق العملي للتطوير الحديث للأساليب التدريبية الحديثة والتي يتم تعميمها على جميع الجامعات والمعاهد الحكومية في كافة أرجاء المملكة، والتي تقوم باتباع هذا الأسلوب التقني الحديث، وسنعرض لكم تفاصيل الموقع والتقنية الحديثة التي يستفيد منها كل المشاركين في المشروع.
موقع رايات الكلية التقنية 1440
تم الإعلان عن إطلاق المشروع التقني الكبير الخاص باتباع الطرق الحديثة للتقنية، وذلك من خلال موقع رايات الكلية للتقنية، وتم الإعلان عن هدف المشروع الكبير الطموح، وهو دعم الأسلوب العلمي على مستوى العالم في جميع البرامج التدريبية، ويعتبر بذلك تطبيق جديد لتطوير الأساليب التدريبية وتعميمها في جميع المعاهد والجامعات.
فقد صرح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: أن تطبيق برنامج رايات الكلية التقنية الجديد من شأنه أن يرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بشكل كبير، في إطار استخدام الأنظمة الحديثة والمبتكرة لتطوير عملية التدريب، وجذب أكبر عدد ممكن من المتدربين وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للمناهج التدريبية والمقررات وذلك من أَثناء تتبع المسار التدريبي إلكترونيا عبر موقع رايات الكلية التقنية .
موقع رايات الكلية التقنية 1440 وأهم أهداف البرنامج
- تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم
- ربط المدربين والمتدربين بأحدث تقنيات التعليم
- قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين والمدربين
- إتمام العملية الدراسية كاملة
- حساب العبء التدريبي
- جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية
- تطبيق الأجهزة الذكية
- تتبع المسار التدريبي إلكترونيًا
- تطوير العملية التدربية
- رفع جودة الخدمة المقدمة
- رفع جودة الدراسات والبيانات
- رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
- جذب عدد أكبر من المتدربين
- الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية.
كيفية عرض وطباعة الجدول التدريبي شاهد الفيديو
تطوير الأنظمة الإلكترونية
رايات
تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرىنسعى إلى
رفع جودة الخدمة المقدمة
رفع جودة الدراسات والبيانات
رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
جذب عدد أكبر من المتدربين
الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية
مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول لعام 38/1439 هـ لجميع الوحدات التدريبية باستثناء الوحدات التدريبية بمنطقة الرياض بنين ومدينة الرياض بنات لكون التقديم يتم من خلال بوابة القبول الموحد لمنطقة الرياض.
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ونظام ريات يعمل أيضاً على حساب العبء التدريبي، وكذلك تتبع المسار التدريبي إلكترونيًّا، ورفع جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، والعمل على تطوير العملية التدريبية.
يمكن للخريجون الذين انتهوا من التدريبات والبرامج الدراسية وذلك من اجل معرفة نتائج التدريب التقني والمهني لعرض الحساب المعدل التراكمي عبر بوابة التدرب الإلكتروني والتي تقدم عرض السجل التدريبي الشامل لمتابعة الحضور والغياب وكذلك عرض الجداول التدريبية، بالإضافة إلى الاطلاع علي حقائب الكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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