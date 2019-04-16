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موقع دخول نتائج نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية والسجل المدني برمز التحقق 1440

كتب تامر أمين آخر تحديث

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 ورمز التحقق .. المدار التقني للغياب بوابة المستقبل لنتائج الاختبارات الشهرية تعرف على أسهل طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام من خلال موقع ونظام نور للنتائج عن نتائج لجميع المراحل الدراسية، وسنقوم بشرح أيسر وأسهل الطرق والتي تمكنك من الاستعلام عن النتائج في لحظات معدودة، وكذلك سنقدم تفاصيل الاستعلام والدخول على الموقع، وأيضا نعرض لكم طرق تقديم الشكاوى والاقتراحات على النظام ليتمكن كل طالب من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 معرفة نتائج نهاية العام والتي توشك على الظهور بين اللحظة والأخرى.

موقع تسجيل نظام نور المركزي

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

 

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

يمكن للطالب السعودي التعرف على جميع النتائج للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية من خلال الدخول على موقع نظام نور واستخدام رقم الهوية الوطنية والرقم السري الخاص بكل طالب، وفي متابعة هذا المقال يمكننا وضع شرح مبسّط لدخول سهل وعرض نتائج الطلاب بدون أخطاء .

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسي للعام 1440
التقويم الدراسي للعام 1440

يبحث الطالب السعودي على أسهل الطرق وأبسطها للاستعلام عن النتائج، وأهم ما يحمل الطالب، وما يختص به، هو الرقم السري الخاص بنتائج كل طالب، وسنشرح لكم كيفية استخدامه والدخول على الموقع للاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1440:

  1. تعرف على موقع نور  وتعرف على أهم ما يحتوي الموقع عليه.
  2. ادخل على موقع التسجيل الإلكتروني للطالب  وذلك لإدخال بياناته.
  3. أدخل اسم المستخدم، اسم الطالب.
  4. أدخل كلمة المرور، وهو الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي استطاع التعرف على النتائج الشهرية من خلاله.
  5. أدخل رمز التحقق، وهو رمز رقمي موجود في صفحة التسجيل مكون من 4 أرقام.
  6. اضغط على “تسجيل الدخول”.
موقع دخول نتائج نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية والسجل المدني برمز التحقق 1440
نظام نور لنتائج الابتدائي

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

يمكن للطالب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنتائج النهائية للمراحل الدراسية المختلفة، بالمستويات التعليمية المتنوعة، من خلال بوابة واحدة، تيسر على الطالب وولي الأمر التعرف على النتائج وتضمن أيضا سريتها.

دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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