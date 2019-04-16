موقع دخول نتائج نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية والسجل المدني برمز التحقق 1440

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 ورمز التحقق .. المدار التقني للغياب بوابة المستقبل لنتائج الاختبارات الشهرية تعرف على أسهل طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام من خلال موقع ونظام نور للنتائج عن نتائج لجميع المراحل الدراسية، وسنقوم بشرح أيسر وأسهل الطرق والتي تمكنك من الاستعلام عن النتائج في لحظات معدودة، وكذلك سنقدم تفاصيل الاستعلام والدخول على الموقع، وأيضا نعرض لكم طرق تقديم الشكاوى والاقتراحات على النظام ليتمكن كل طالب من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 معرفة نتائج نهاية العام والتي توشك على الظهور بين اللحظة والأخرى.
موقع تسجيل نظام نور المركزي
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يمكن للطالب السعودي التعرف على جميع النتائج للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية من خلال الدخول على موقع نظام نور واستخدام رقم الهوية الوطنية والرقم السري الخاص بكل طالب، وفي متابعة هذا المقال يمكننا وضع شرح مبسّط لدخول سهل وعرض نتائج الطلاب بدون أخطاء .
موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440
يبحث الطالب السعودي على أسهل الطرق وأبسطها للاستعلام عن النتائج، وأهم ما يحمل الطالب، وما يختص به، هو الرقم السري الخاص بنتائج كل طالب، وسنشرح لكم كيفية استخدامه والدخول على الموقع للاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1440:
- تعرف على موقع نور وتعرف على أهم ما يحتوي الموقع عليه.
- ادخل على موقع التسجيل الإلكتروني للطالب وذلك لإدخال بياناته.
- أدخل اسم المستخدم، اسم الطالب.
- أدخل كلمة المرور، وهو الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي استطاع التعرف على النتائج الشهرية من خلاله.
- أدخل رمز التحقق، وهو رمز رقمي موجود في صفحة التسجيل مكون من 4 أرقام.
- اضغط على “تسجيل الدخول”.
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية
يمكن للطالب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنتائج النهائية للمراحل الدراسية المختلفة، بالمستويات التعليمية المتنوعة، من خلال بوابة واحدة، تيسر على الطالب وولي الأمر التعرف على النتائج وتضمن أيضا سريتها.
دليـل الإرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
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- نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات 1440 : رابط نظام نور المركزي .. الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط
التعليقات
الصف الثاني الزراعي 8231
كل سنة وانتم طيبين اين النتيجة
ابع نتايج ثنوي
اضهرو شهادتي انا ادرس اول ثانوي
لم تظهر النتيجة بعد
نتمني لكم التوفيق
الله لايوفق الي سوا الرابط الله يحرقكم
ابغاا شهادة الثنوي
لم تظهر نتيجة ثانوي بعد
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
الله يسعدك
اشكرك
نتمني لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله
افتحو نظام نور
السلام عليكم ابغا الشهاده المتوسطه ثاني متوسط زيد بن خطاب
بالتوفيق والنجاح على نظام وموقع نور للنتائج 1439 هل تملك بيانات الدخول لموقع ونظام نور للنتائج
ستظهر شهادة المتوسط بعد أيام بعد الشهادة الإبتدائية إن شاء الله
مع تمنياتنا بالنجاح