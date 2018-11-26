موقع دخول نظام نور المدار التقني للغياب والتأخر .. نتائج الاختبارات الشهرية بالهوية 1440 برقم الهوية الوطنية فقط

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 ورمز التحقق .. المدار التقني للغياب بوابة المستقبل لنتائج الاختبارات الشهرية تعرف على أسهل طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام من خلال موقع ونظام نور للنتائج عن نتائج لجميع المراحل الدراسية، وسنقوم بشرح أيسر وأسهل الطرق والتي تمكنك من الاستعلام عن النتائج في لحظات معدودة، وكذلك سنقدم تفاصيل الاستعلام والدخول على الموقع، وأيضا نعرض لكم طرق تقديم الشكاوى والاقتراحات على النظام ليتمكن كل طالب من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية 1440 معرفة نتائج نهاية العام والتي توشك على الظهور بين اللحظة والأخرى.
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يمكن للطالب السعودي التعرف على جميع النتائج للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وأيضا المرحلة الثانوية من خلال الدخول على موقع نظام نور واستخدام رقم الهوية الوطنية والرقم السري الخاص بكل طالب، وفي متابعة هذا المقال يمكننا وضع شرح مبسّط لدخول سهل وعرض نتائج الطلاب بدون أخطاء .
موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440
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يبحث الطالب السعودي على أسهل الطرق وأبسطها للاستعلام عن النتائج، وأهم ما يحمل الطالب، وما يختص به، هو الرقم السري الخاص بنتائج كل طالب، وسنشرح لكم كيفية استخدامه والدخول على الموقع للاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1440:
- تعرف على موقع نور وتعرف على أهم ما يحتوي الموقع عليه.
- ادخل على موقع التسجيل الإلكتروني للطالب وذلك لإدخال بياناته.
- أدخل اسم المستخدم، اسم الطالب.
- أدخل كلمة المرور، وهو الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي استطاع التعرف على النتائج الشهرية من خلاله.
- أدخل رمز التحقق، وهو رمز رقمي موجود في صفحة التسجيل مكون من 4 أرقام.
- اضغط على “تسجيل الدخول”.
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية
يمكن للطالب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنتائج النهائية للمراحل الدراسية المختلفة، بالمستويات التعليمية المتنوعة، من خلال بوابة واحدة، تيسر على الطالب وولي الأمر التعرف على النتائج وتضمن أيضا سريتها.
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التعليقات
الصف الثاني الزراعي 8231
كل سنة وانتم طيبين اين النتيجة
ابع نتايج ثنوي
بالتوفيق والنجاح إن شاء الله
اضهرو شهادتي انا ادرس اول ثانوي
لم تظهر النتيجة بعد
نتمني لكم التوفيق
الله لايوفق الي سوا الرابط الله يحرقكم
بالتوفيق إن شاء الله
ابغاا شهادة الثنوي
لم تظهر نتيجة ثانوي بعد
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
الله يسعدك
اشكرك
نتمني لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله
افتحو نظام نور
السلام عليكم ابغا الشهاده المتوسطه ثاني متوسط زيد بن خطاب
بالتوفيق والنجاح على نظام وموقع نور للنتائج 1439 هل تملك بيانات الدخول لموقع ونظام نور للنتائج
ستظهر شهادة المتوسط بعد أيام بعد الشهادة الإبتدائية إن شاء الله
مع تمنياتنا بالنجاح