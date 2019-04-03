موقع جدارة الرسمي القبول والتسجل وزارة الخدمة المدنية على الوظائف الإدارية والصحية والتعليمية

رابط موقع جدارة الرسمي القبول والتسجيل على الوظائف الشاغرة في القطاعات الحكومية لحاملي الشهادات الجامعية والدراسات العليا رجال ونساء، يواصل فتح نظام جدارة 3 للتوظيف الإلكترونية على الوظائف الإدارية والتعليم والصحية، التي تصدر وفق إعلانات طلب التوظيف المنشورة على بوابة وظائف موقع وزارة الخدمة المدنية، أو على مواقع التوظيف الإلكترونية للوزارة والقطاعات الحكومية الممكنة من شغل وظائفها مثل وزارة التعليم ووزارة النجارة ووزارة الصحة، وعلى حسب طريقة احتساب نقاط جدارة يتم إعلان نتائج المفاضلة وفرز طلبات التقديم لتعيين أسماء المرشحين لأعمال المطابقة واختبارات شغل تلك الوظائف.

وزارة الخدمة المد\نية ومن خلال موقع جدارة الرسمي للقبول والتسجيل، استقبل خلال الأيام القليلة الماضية طلبات شغل الوظائف الصحية لوزارة الصحة وكذلك الوظائف الإدارية لوزارة التجارة والاستثمار، وحاليا يتم التقديم على وظائف النيابة العامة 1440، حيث يتم نشر شروط التقديم وضوابط عملية التسجيل على رابط جدارة الخدمة المدنية، ويتم التنويه عن مواعيد تقديم وظائف الخدمة المدنية للرجال وتلك للنساء إن كانت تشملهم طلبات التوظيف.

رابط موقع جدارة الرسمي القبول والتسجل

نظام جدارة 3 يوضح لراغبي التقديم على ما يتاح من وظائف بمختلف مسمياتها، ألية التقديم على بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة وزارة الخدمة المدنية، وكيفية فتح حساب مستخدم جديد إن لم يكن هناك حساب مسجل للمستخدم، وألية تصحيح البيانات الخاطئة قبل تحرير طلب التقدم على الوظائف الخالية، بجانب بعض البيانات عن ضوابط عملية التسجيل وحالات رفض طلبات التقديم، والفئات المستهدفة بالتعيين من الخريجين والخريجات.

احدث الإعلانات من صفحة جدارة الرسمية مرفقة بعالية، بجانب طريقة تسجيل دخول جدارة برقم الهوية الوطنية وكلمة السر لحساب المستخدم وقريبا سنوضح طريقة تسجيل مستخدم جديد على منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة.

تحديث/ مواعيد التقديم على وظائف النيابة العامة موضحة على رابط بوابة جدارة 30، حيث تنتهي عملية القبول والتسجيل على موقع جدارة الرسمي للوظائف الإدارية بالنيابة العامة يوم الخميس 28 ربيع أول 1440 بعدها سيتم البدء في عمليات الفرز والترشيح وستعلن نتائج القبول المبدئي على موقع توظيف النيابة.

البوابة الوطنية للتوظيف

أكدت وزارة الخدمة المدنية استمرار العمل بمنصة جدارة في حالة إطلاق البوابة الوطنية للتوظيف، ويستمر موقع جدارة الرسمي في استكمال إجراءات التوظيف، في حين سيكون التقديم على الوظائف أو الإعلان عنها من بوابة التوظيف الجديدة للخدمة المدنية المنتظر الإعلان عن رابطها قريباً.

تحديث: أكدت وزارة الخدمة المدنية استمرار عمل بوابة جدارة لاستكمال إجراءات التوظيف، وانه لا صحة لوقف العمل بجارة الخدمة المدنية، في حال تدشين البوابة الوطنية للتوظيف.

تحديث: أعلنت إمارة حائل عن فتح بوابة التوظيف على 31 وظيفية إدارية بعدة مراتب وظيفية للخريجين الرجال فقط، يتم القدين عليها من موقع جدارة الرسمي، والتقديم سيكون وفق ألية التوظيف على جدارة الخدمة المدنية للفئات المستهدفة.