موقع جدارة… التعرف علي نتائج قبول المرشحين في الوظائف التعليمية 2019

موقع جدارة يعلن عن اعتماد نتائج القبول لجميع الوظائف التعليمية 1440. وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية شهر شوال الجاري. يستطيع الآن جميع المرشحين من الاستعلام عن الوظائف التعليمية خلال شهر شوال الحالي هناك ما يقارب من 10500 وظيفة شاغرة لجميع المرشحين والحاصلين على درجة البكالوريوس،ويمكنكم لجميع المرشحين من خلال الدخول إلي نظام جدارة الصفحة الرئيسية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية التي تم القبول فيها. كما اشتملت الوظائف التعليمية علي عدد 4950 من الرجال و 5503 من النساء في الوقت الحالي. وفي هذا المقال عبر صحيفة نجوم مصرية الإلكترونية سوف نقوم بشرح كيفية الدخول والتسجيل في جدارة والاستعلام عن نتائج القبول عن طريق برقم الهوية.

جداره الصفحة الرئيسية

الآن يمكنكم الدخول في موقع جدارة الصفحة الرئيسية وزارة الخدمة المدنية جدارة وإنشاء تسجيل جديد والتقديم في الوظائف أيضا والاستعلام عن الوظائف الجديدة ونتائج التقديم في الوظائف التعليمية من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر والجنس ورمز التحقق والضغط علي دخول من اجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج جدارة السعودي. وفي حالة عمل تسجيل جديد للتقديم علي الوظائف الشاغرة والمتاحة علي نظام جدارة يمكنكم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس ورمز التحقق والضغط علي دخول ويجب إدخال بيانات طلب التوظيف حسب السجلات المعتمدة في الجهات الرسمية الحكومية السعودية كما تم تسجيلها من قبل.



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