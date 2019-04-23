إطلاق موقع الموفر للكوبونات وخصومات التسوق للسعودية والامارات

تم إطلاق موقع الموفر للكوبونات بعد التزايد السريع الذي تشهده منطقة الخليج في عدد المنتجات التي تباع على الانترنت والميزانية المنفقة في الوطن العربي عامة وفي السعودية والإمارات خاصة.

يعمل الموقع الموفر حاليا ليصبح السبيل الأمثل الذي يعتمد عليه كل متسوق عربي لمعرفة أحدث العروض والخصومات التي تنزل على مختلف المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع أونلاين التي تتصدر ترتيب المواقع في السعودية والإمارات .

إنها الطريقة المثالية التي ستوفر عليك الكثير من المال الذي يمكنك إنفاقه على شراء حاجيات أخرى أو دفع تكاليف أي خدمات.

الفكرة من وراء تأسيس موقع الموفر

جاءت فكرة إطلاق موقع الموفر من بعد الزيادة الكبيرة في معدل البحث عن الكوبونات والخصومات سعيا لخفض الميزانية التي ينفقها المتسوق لأقصى درجة. ستفهم الأمر الأكثر في حال كنت تتسوق بشكل مستمر من مواقع الانترنت.

لقد تم إطلاق موقع كوبونات الموفر بغرض البحث عن العروض مكان المتسوق بشكل مستمر، وذلك عبر التواصل مع مختلف العلامات التجارية وأشهر الشركات لاقتناص العروض والتخفيضات قبل أن يتم نشرها في غالب الأحيان.

فلن تتعب بعد اليوم في الحصول على الكوبونات والخصومات ولن تضطر لتصفح الكثير من المواقع الإلكترونية للإيجاد الصفقات الرابحة. هذه العملية ستطلب منك الكثير من الوقت وتحرمك كمتسوق من الاستمتاع بالتجربة.

لو أردت الحصول على كوبون نون أو سوق كوم مثلا، فالطريقة التقليدية تكمل في التوجه لمواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات للبحث وهذا يحتاج لكثير من الوقت قبل الحصول على كوبونات قد لا تعمل في معظم الأحيان.

هذا المشكل تم حله من طرف موقع الموفر عبر التعامل والتواصل مع كافة الشركات والماركات المشهورة للحصول على خصومات وتخفيضات مواسم الأعياد والعطل وفي الأيام العادية قبل أن يعرف بها الجمهور.

تصفح موقع الموفر

ننصحك بزيارة موقع الموفر حاليا للحصول على أحدث الكوبونات والعروض ، ليس عليك إلا نسخ كود التخفيض الذي يظهر في الموقع ومن ثم إلصاقه في مكان مخصص له على المتجر على الانترنت.

في مواقع عرض الكوبونات الأخرى، قد تتصادف مع كوبونات غير فعالة وخصومات منتهية الصلاحية كثيرا وكل هذا مضيعة للوقت والجهد.

لهذا السبب بالضبط، يلتزم موقع الموفر بمراجعة كل كود كوبون والتحقق من فعاليته ومراقبة مدة صلاحيته بشكل مستمر لتحضون بفرصة خفض الميزانية مهما كان نوع المنتج الذي تريدون شراءه.

مميزات موقع الموفر مقارنة بالمنافسين

أول شيء سيلاحظه الزائر، هو تصميم موقع الموفر الجميل والبسيط والمريح والسهل التصفح، إضافة للتوافق مع أغلبية الأجهزة الذكية والمتصفحات لتسهيل إيصال المعلومة للمتسوق.

هناك أيضا إمكانية الحصول والبحث عن أي عروض خصم بحسب الماركة أو المتجر الإلكتروني الذي تحبون الشراء منه.

لتوضيح الأمر للجميع وتفاديا لأي إشكالية في الفهم، سنفترض أننا نبحث عن كود خصم نون على سبيل المثال.

أول خطوة هي الولوج لموقع الموفر بطبيعة الحال، ثم نتصفح الأقسام العلوية والدخول لقسم “جميع الماركات”، بعدها نختار علامة نون التجارية المعروفة للجميع، ثم ننتظر ظهور جميع كوبونات نون الصالحة للاستخدام مع مدة فعاليتها.

يتوفر موقع الموفر أيضا على قسم لأقوى العروض الذي يمكنكم من البحث عن العروض المثالية حسب الفئة ومن ثم ترتيبها اعتمادا على التاريخ أو الشهرة.

من ناحية ثانية، يسهر موقع الموفر على كتابة مراجعات حول العديد من الأجهزة والمنتجات التي تهم حياتنا اليومية بكل مصداقية وحيادية.

كل هذا، قصد إعطاء رؤيا واضحة عن المنتج واستخلاص فوائده وعيوبه وإسداء نصائح للمتسوقين قبل التفكير في شرائه وسداد قيمته.

ما الفائدة الكبرى لموقع الموفر؟

تقوم مختلف العلامات التجارية ومواقع البيع أونلاين بمنح متابعيها صفقات رابحة لشراء المنتجات، لكن في غالب الأحيان لا تصل لمتناول المتسوقين الآخرين.

موقع الموفر فكر في حل هذا المشكل عبر إنشاء مساحة في الموقع للتعرف على جميع المتاجر التي توفر الخصومات في وقتها الحالي.

حيث يتميز قسم الموقع هذا باحتوائه على خصومات أكبر العلامات التجارية التي تتخصص في بيع الملابس والأجهزة الإلكترونية مثل سوق كوم، نون وحجوزات الطيران والفنادق مثل المسافر و فلاي ان عروض اي هيرب وماركات منتجات التجميل مثل فوريو ، وجوه.. والمزيد

اعتمد على موقع الموفر قبل الشراء

في المثال ، سنعمل على إيجاد كود خصم نون مثلا وذلك عبر الولوج لصفحة هذه العلامة التجارية في موقع الموفر.

بعدها ننقر على اختيار الكوبون وننتظر ظهور الصفحة لنسخ اي كود خصم ومن ثم التوجه مباشرة للمتجر الإلكتروني ولصقه في المكان المخصص لذلك.

أخيرا، ما عليكم سوى إضافة موقع الموفر للمواقع المفضلة ومتابعته إن أردتم التوصل بأحدث العروض وكوبونات الخصم.

إذ لا توجد طريقة أفضل وأسهل من هذه لتوفير المزيد من المال والحصول على صفقات قد لا تصدق أنه يمكنكم الحصول على واحدة منها في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية دائما.

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