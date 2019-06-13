موقع أبشر الإلكتروني… التعرف علي نظام أبشر المرور والجوازات وفرجت والأعمال والعديد من الخدمات الإلكترونية

يضم موقع أبشر ألإلكتروني والبوابة الإلكترونية لنظام أبشر العديد بل الكثير من الخدمات الإلكترونية الجيدة والمتاحة لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية والعمال الوافدين والجنسيات المختلفة والمتنوعة. يوجد نظام أبشر المرور وابشر الأعمال وابشر الجوازات وابشر فرجت من خلال موقع نجوم مصرية سوف نتناول بالشرح أهمية هذه البوابة الإلكترونية للحصول علي العديد من الخدمات عن طريق شبكة الأنترنت من خلال الدخول إلي الموقع الإلكتروني لنظام ابشر السعودي عن طريق وزارة الداخلية السعودية والاستعلام عن التوظيف ونتائج القبول أيضا.

أبشر المرور

الخدمة الأولي التي يقدمها موقع ابشر الإلكتروني هي أبشر المرور يمكنكم تسجيل الدخول في نظام ابشر وعمل حساب جديد للمستخدمين لأول مرة. وبعد ذلك تجديد الرخصة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية أو تجديد استمارة أو تفويض مركبة أو من خلال رقم المرور السعودي. من خلال الدخول علي أبشر وزارة الداخلية خدمة المرور برقم الهوية وكلمة السر. خدمة المرور متاحة خلال 24 ساعة للاستفسار والرد على الاستفسارات يوميا وإمكانية عرض المخالفات ودفع أموال المخالفة والاستعلام عن معلومات رخصة القيادة، هناك العديد من التحديثات التي تظهر يوميا في المرور السعودي وبالتالي يتم رفعها على الموقع لكى يكون المواطن السعودي بدراية كبيرة جداً بكل ما هو جديد في قوانين المرور، نظام أبشر المرور يوضح القوانين واللوائح الجديدة والحديثة من خلال أبشر المرور أيضا.

أبشر الجوازات

أبشر الجوازات توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين السعوديين والمقيمين والوافدين كلهم كافة داخل المملكة العربية السعودية. كما تتيح مصلحة الجوازات لكل المواطنين الوافدين معرفة حالة انتهاء الإقامة من خلال وزارة الداخلية البوابة الإلكترونية. ومعلومات أضافية عن كيفية تجديد الإقامة وغيرها من الخدمات التي تعمل علي تسهيل البيانات خلال بوابة أبشر الإلكترونية. كما يمكنكم تجديد جواز السفر وغيرها من الخدمات الكثيرة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة للجوازات والتقديم في الوظائف من خلال خدمة أبشر توظيف.

أبشر فرجت

نظام أبشر فرجت هو نظام حديث يمكنكم من خلاله الدخول ومعرفة ديون السجناء كلهم المقيضين علي ذمة قضايا مالية فقط وغرامات مالية وكذلك التعرف علي جنسياتهم المختلفة وطريق سداد جزء من ديونهم أو سداد ديونهم كلها. يمكنكم دفع ريال واحد أو خمسة ريال أو مئة أو مليون كما تشاؤون وفقنا الله وأياكم لفعل الخير. وبعد انقضاء الديون عن المسجون سوف يتم فك كربة وخروجه من السجن أن شاء الله.يمكنكم الدخول التعرف علي الكثير من الأمور المتعلفة بنظام أبشر فرجت.

أبشر الأعمال

خدمة أبشر الأعمال يمكنكم تسجيل الدخول عبر موقع البوابة الإلكترونية لأبشر الأعمال. الآن تم إصدار وتجديد العديد من البيانات منها خدمة إصدار أو تجديد أقامة العامل وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة والخروج نهائي وأيضا إلغاء التأشيرة كما تتيح هذه المنصة تفويض استخدام ابشر لغير صاحب المنشأة ومتابعة المنشأة بشكل افضل عبر مجموعة من الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية السعودية.

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