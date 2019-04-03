موعد وتوقيت مباراه الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد مباراة العودة في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال عبر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع تويتر، ويبحث عشاق الكرة السعودية عن موعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي في البطولة العربية

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موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلي في البطولة العربية

الاتحاد العربي بعد التنسيق مع الفريقين على اختيار الموعد المناسب لكل منهما خاصة بعد تلاحق المباريات للزعيم سواء في الدوري السعودي أو أبطال آسيا، وكن الاتحاد قد قرر أن يقام لقاء العودة بين الفريقين 15 أبريل الجاري في تمام الساعة السابعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت مكه المكرمه علي استاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بالتواصل الإجتماعي “تويتر” عن موعد مباراة العودة في دور النصف النهائي لكأس زايد الأندية العربية الأبطال والذي يجمع كلاسيكو الكرة السعودية بين زعيم الرياض وراقي يجدة وسيكون اللقاء تحت مظلة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية باستاد الجوهرة المشعة.

توقيت مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال بين فريقي #الاهلي و #الهلال التي ستقام يوم الـ 15 من أبريل الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة. – التوقيت المحلي: 25 : 19 (25 : 7 مساءً) بالتوفيق للفريقين.. pic.twitter.com/OSfKHY7HjG — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 3, 2019

وعلي الجانب الآخر تأهل النجم الساحلي التونسي المباراة النهائية على حساب المريخ السوداني ليواجه الفائز من مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي المرتقبة في بطولة زايد للأندية العربية الأبطال.

موعد ومكان مباراة نهائي البطولة العربية

وأعلن كذلك الاتحاد في وقت سابق عن موعد ومكان إقامة نهائي البطولة العربية وذلك يوم 18 من شهر أبريل الجاري في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة

#الاتحاد_العربي يعلن عن مواعيد المباريات المتبقية في دور نصف النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ، بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي وناديي #الهلال و #الأهلي، ويحدد موعد المباراة الختامية في الـ 18 من شهر أبريل القادم في مدينة #العين بدولة #الإمارات. بالتوفيق لجميع الأندية.. pic.twitter.com/D9k00M2Zrb — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 6, 2019

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح الهلال بنتيجة هدف نظيف سجله اللاعب سوريانو، ويحتاج الأهلي لتسجيل هدفين للعبور إلى المباراة النهائية ومن المنتظر أن تكون مباراة غاية في الندية والحماس لكونها مباراة تحديد مصير بالإضافة إلي أنها تقرب الفائز فيها إلى تحقيق لقب البطولة.

وينتظر أن يكون نهائي كبير وعلي تنظيم عالي بالإضافة إلي المكاسب المادية والتاريخية لصاحب الفوز باللقب، وفي ختام التقرير من تتوقع أن يحقق لقب البطولة هذا العام.