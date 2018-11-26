موعد نزول رواتب شهر نوفمبر برج القوس في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي وجدول صرف رواتب 2018 و 6 نصائح مهمة لتوفير الراتب

موعد نزول رواتب شهر نوفمبر برج القوس في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي ومتى يتم صرف رواتب شهر هذا الشهر بالسعودية، يبحث الكثير من الموظفين العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية وكذلك أصحاب المعاشات عن الجدول الزمني المعد الخاص بمواعيد نزول المرتبات بالمملكة ومواعيد صرف الرواتب السعودية لشهر نوفمبر بالتقويم الهجري نزول رواتب برج الميزان، حيث يترقب السعوديين موعد نزول رواتب نوفمبر للعاملين في قطاع الحكومي، كما نقدم لكم من خلال هذا المحتوى نصائح مهمة لتوفير الراتب، حيث يعاني الكثير من الناس من عدم قدرته عن تنظيم قنوات الصرف وعدم كفاية راتبه حتى نهاية الشهر، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال أعزائنا متابعي موقع نجوم مصرية كل الأخبار الجديدة المتعلقة بموعد صرف الرواتب السعودية 2018.
موعد نزول رواتب شهر نوفمبر2018
موعد نزول رواتب شهر نوفمبر يوافق يوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440بالتاريخ الهجري، أما تاريخ صرف رواتب بالميلادي يوافق 27 نوفمبر 2018 حسب الجدول المعلن مسبقًا تنفيذًا للأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد نزول الرواتب لموظفي الدولي مع مواعيد دفع فواتير الكهرباء والمياه، حيث يترقب الموظفين موعد صرف رواتب هذا الشهر ، وباقي على نزول رواتب شهر نوفمبر 2018 عدد خمسة أيام فقط، كما يمكنكم الاستعلام عن الفواتير من خلال مايلي:
ينتظر الموظفين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية تاريخ صرف رواتب شهر أكتوبر 2018، فنجد البحث عن أسئلة مثل متى ينزل الراتب، أو تساؤلات حول تاريخ نزول الرواتب في كل شهر، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوى جدول صرف رواتب السعوديين لعام 2018، ومن خلال هذا الجدول نجد أن موعد نزول رواتب شهر أكتوبر سيكون يوم السبت 27 أكتوبر 2018 ميلاديًا الموافق 18 صفر 1440 هجرية، ولكن من المتوقع أن ينزل رواتب شهر أكتوبر يوم الأحد 28 أكتوبر لأن يوم السبت يوم عطلة رسمية بالسعودية.
يبحث الكثير من السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي عن موعد نزول رواتب شهر سبتمبر 2018، وهي رواتب شهر ذي الحجة التي صرفها محرم عام 1440، وكلنا نعلم أن موعد صرف الرواتب بالسعودية قد تم عنها من خلال جدول مسبق لرواتب كل الشهور بالتعاون بين وزارة المالية بالمملكة مع مؤسسة النقد السعودي، ولكن في حالة وجود تغييرات في نزول الرواتب يتم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية بشكل رسمي كما يحدث خلال الأعياد، أما موعد نزول رواتب شهر سبتمبر بالسعودية سيكون يوم 27 سبتمبر 2018 الموافق الخميس 17 محرم 1440 هجرية، كما أمر خادم الحرمين الشريفين أمرً ملكيًا ينص على إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بالإجراءات السابقة.
موعد صرف الرواتب السعودية 2018
موعد صرف الرواتب السعودية 2018 نقدمها لكم في جدول مدون به كل مواعيد صرف الرواتب السعودية لكل شهور السنة، ومن خلال متابعة جدول صرف الرواتب السعودية يمكنكم معرفة الصرف لشهر سبتمبرو وكل الشهور، حيث يتم صرف الرواتب بالتوقيت الميلادي للعاملين بالمؤسسات السعودية وأصحاب المعاشات يوم 27 سبتمبر 2018 الموافق يوم الخميس 17 محرم 1440 بالتوقيت الهجري، المملكة العربية السعودية كانت تقوم بصرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام الأبراج، ولكن أصدر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين مرسومًا ملكيًا بإلغاء نظام صرف الرواتب بالأبراج، ويتم حاليًا صرف الشهرية السعودية يوم السابع من كل شهر ميلادي.
اليوم والبرج
التاريخ الهجري
التاريخ الميلادي
السبت – الدلو
10 جمادى الأولى 1439 هجريا
27 يناير لعام 2018
الثلاثاء- الحوت
11 جمادى الآخر 1439 هجريا
27 فبراير لعام 2018
الثلاثاء- الحمل
10 رجب 1439 هجريا
27 مارس لعام 2018
الجمعة- الثور
11 شعبان 1439 هجريا
24 أبريل لعام 2018
الأحد- الجوزاء
12 رمضان 1439 هجريا
27 مايو لعام 2018
الأربعاء- السرطان
13 شوال 1439 هجريا
27 يونيو لعام 2018
الجمعة- الأسد
14 ذو القعدة 1439 هجريا
27 يوليو لعام 2018
الاثنين- السنبلة
16 ذو الحجة 1439 هجريا
27 أغسطس لعام 2018
الخميس – الميزان
17 محرم 1440 هجريا
27 سبتمبر لعام 2018
السبت – العقرب
18 صفر1440 هجريا
27 أكتوبر لعام 2018
الثلاثاء – القوس
19 ربيع الأول 1440هجريا
27 نوفمبر لعام 2018
الخميس – الجدي
20 ربيع الثاني 1440 هجريا
27 ديسمبر لعام 2018
نصائح ذكية لتوفير الراتب:
نقدم لكم نصائح ذكية تنفعكم في توفير الراتب في النقاط التالية:
الحد من تناول الوجبات خارج المنزل بقدر الإمكان.
شراء المنتجات مثل الملابس والأجهزة في مواسم التخفيضات.
يجب عليك تجنب شراء ما لا تحتاجه خاصة في الهواتف لغلاء أسعارها.
يجب أن تضع قائمة بالمشتريات قبل الدخول في الأسواق أو المحلات والالتزام بها.
الذهاب إلى العمل بالمواصلات العامة خاصة إذا كان مكان عملك بالقرب من المنزل.
استخدم سيارتك في المشاوير العائلية فقط.
موعد صرف رواتب شهر بالسعودية
موعد صرف رواتب شهر بالسعودية، يترقب الجميع بالمملكة العربية السعودية موعد صرف رواتب شهر أغسطس 2018، حيث يأمل السعوديين في تقديم موعد نزول رواتب شهر أغسطس عن موعده الأصلي المحدد في يوم 27 أغسطس لأنه يوافق أول يوم بعد إجازة عيد الأضحى2018، حيث قررت وزارة الخدمة المدنية عطلة عيد الأضحى للمؤسسات الرسمية بالمملكة ، ويبدأ عيد الأضحى من يوم 4 ذي الحجة وحتى يوم 15 ذي الحجة 2018 أي أن تبدأ عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي من يوم 15 أغسطس حتى 26 أغسطس الجاري، ويتمنى الموظفين بالسعودية أن تصدر الجهات المعنية قرار بتقديم موعد صرف رواتب شهر أغسطس ، بحيث تكون موعد نزول رواتب أغسطس قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ولكن لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي حكومي من وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر أغسطس ليكون عيد الأضحى.
حقيقة تقديم موعد نزول الرواتب شهر أغسطس
حقيقة تقديم موعد نزول الرواتب هذا الشهر وموعد نزول رواتب شهر أغسطس يشغل أذهان قطاع كبير من الموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث تردد أخبار وشائعات حول تقديم موعد نزول رواتب شهر أغسطس الجاري، ولكن لا توجد حتى الآن تصريحات رسمية تؤكد هذه الأخبار، ولم تقم وزارة المالية السعودية بتأكيد خبر تقديم موعد نزول الرواتب لهذا الشهر، ولكن توجد تغريدات كثيرة على تويتر تطالب بتقديم موعد نزول الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك على هاشتاج #تقديم_الرواتب_قبل_العيد حتى يتسنى لهم الفرصة في شراء ما يلزمهم لعيد الأضحى المبارك.
وفي الجانب الآخر أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد موعد نزول رواتب التقاعد، حيث تقرر نزول رواتب التقاعد يوم 5 ذو الحجة 1439 الموافق 16 أغسطس 2018، حيث كان من المقرر صرف رواتب المعاشات التقاعدية في هذا الموعد حسب جدول مواعيد نزول رواتب التقاعد المعلن مسبقًا.
موعد نزول رواتب شهر يوليو بالسعودية
موعد نزل مرتبات شهر يوليو مدون بالجدول الخاص بموعد صرف الرواتب للسعودين 2018، كان من المقرر صرف الرواتب بالتوقيت الميلادي للعاملين بالمؤسسات السعودية وأصحاب المعاشات يوم 27 يوليو 2018 الموافق يوم الجمعة 14 ذو القعدة 1439 بالتوقيت الهجري حسب الجدول الزمني المعلن مسبقًا، ولأن يوم 27 يقع يوم إجازة رسمية سيكون يوم الخميس 26 يوليو 2018 الميلادي أي سيكون موعد نزول مرتبات شهر شوال بالتوقيت الهجري يوم الخميس الموافق 13 ذو القعدة 1439.
جديرا بالذكر المملكة العربية السعودية ألغت نظام الأبراج في صرف رواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص والحكومي وأصحاب المعاشات تم إلغاؤها مع توحيد موعد دفع الخدمات المختلفة بالسعودية، حيث قرر توحيد مواعيد دفع الفواتير مع مواعيد نزول مرتبات الموظفين بالمملكة العربية السعودية مثل فواتير المياه والكهرباء، حيث تم تحديد يوم السابع من عشرين من كل شهر موعد دفع فاتورة المياه الكهرباء، ولمعرفة طريقة دفع فاتورة الكهرباء وطرق الاستعلام عنها ، كذلك استحدثت شركة الكهرباء خدمة الفاتورة الثابتة لدفع قيمة ثابتة لفاتورة الكهرباء طوال العام ولمعرفة المزيد عن هذه الخدمة اضغط هناااا للتعرف أكثر على شروط الاشتراك في الخدمة وطرق التسجيل فيها.
تحديث اليوم
بدأ الموظفين في المملكة العربية السعودية في صرف رواتب شهر يوليو اليوم الخميس 26 بدلا من 27 لأنه يوم عطلة رسمية، حيث بدأت حسابات الموظفين في استقبال الرواتب الخاصة بشهر يوليو منذ صباح اليوم، تم إضافة رواتب شهر يوليو مضافًا إليه بدل الغلاء.
موعد نزول رواتب شهر نوفمبر بالمملكة العربية السعودية تفصلنا حوالي 11 يوم فقط، حيث سيتم صرف رواتب شهر نوفمبر يوم 27 نوفمبر 2018، وفي حال وجود أي تغيير في المواعيد من قبل وزارة المالية، سنقوم بالإعلان عنه من خلال هذا المقال، فتابعونا
تحديث
يتساءل الكثير من قطاع الموظفين في السعودية عن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2018، نذكركم بأن موعد نزول رواتب السعوديين كل شهر يكون يوم 27 بالتاريخ الميلادي، ويبقى على موعد نزول رواتب هذا الشهر 3 أيام، وسيم إصدار فواتير الكهرباء والمياه لشهر نوفمبر بعد صرف الرواتب، تنفيذًا للأوامر الملكية بتوحيد مواعيد صرف الرواتب مع مواعيد إصدار فواتير استهلاك الكهرباء والمياه في السعودية.
صرف الرواتب في السعودية سيكون اليوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018 ميلادية 19 ربيع الأول 1440 هجرية، ولمن يبحث عن موعد صرف الرواتب في السعودية حسب الأبراج فإنه يتم صرف الرواتب برج القوس اليوم، ويمكنكم بعد ذلك الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء وسدادها، كما يمكنكم معرفة قيمة فواتير المياه عبر بوابة حياك الإلكترونية.
التعليقات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير
نرجو من منسوبي وزارة التعليم تعليق الدارسة في الرياض وضواحيها وكذالك نظرا لظروف طلاب وطالبات في الرياض وليش يعني المناطق اللي غير الرياض يعلق الدراسة فيها أجل هل أنتم يامنسوبي وزارة التعليم راضين أن الطلبات والطلاب المدارس اللي يعانون من المطر لا يومكم ذا والوقت ذا ترى مالها داعي نرجو تعليق الدراسة في الرياض ترى فيه ناس يعانون من مرض الظغط والسكر والقلب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير
نرجو من منسوبي وزارة التعليم تعليق الدارسة في الرياض وضواحيها وكذالك نظرا لظروف طلاب وطالبات في الرياض وليش يعني المناطق اللي غير الرياض يعلق الدراسة فيها أجل هل أنتم يامنسوبي وزارة التعليم راضين أن الطلبات والطلاب المدارس اللي يعانون من المطر لا يومكم ذا والوقت ذا ترى مالها داعي نرجو تعليق الدراسة في الرياض ترى فيه ناس يعانون من مرض الظغط والسكر والقلب