موعد نزول دفعة حساب المواطن الجديدة .. رابط تسجيل جديد .. هنا رقم الشكاوى .. شروط الأهلية والاعتراض على الدعم

موعد نزول حساب المواطن وإيداع الدفعة الجيدة من الدعم النقدي عبر برنامج حساب المواطن، ومن المعروف أنه سيتم الإيداع النقدي في حسابات المستفيدين، والذين انتهوا من استكمال جميع الشروط الخاصة بالأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما أن باب التسجيل ما يزال مستمر للدفعة، وسيمتد التسجيل للدفعة الجديدة حتى موعد صرف الدفعة الحالية من دعم برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، هذا وقد أكد حساب المواطن أن يوم الخميس الموافق 10 مارس هو آخر موعد للتسجيل، وذلك ضمن الدورة الجديدة من الدعم النقدي.

موعد نزول حساب المواطن

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال. وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

تعرّف على خطوات تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية في # حساب_المواطن .. من خلال الرابط التالي:

تعرّف على خطوات تقديم طلب الاعتراض على

قرار عدم الأهلية في #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/8fimKoOgCS — حساب المواطن (@citizenaccount) August 30, 2018

اضغط هنا على رابط حساب المواطن على تويتر

بيانات التابعين المطلوبة لرب الأسرة لاستكمال طلب التسجيل من خلال الفيديو التالي:

أهداف برنامج حساب المواطن

الهدف الرئيسي من برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

موعد نزول حساب المواطن وشروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

ويجب لاستيفاء الشروط الخاصة بالأهلية في برنامج حساب المواطن ما يلي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية،

يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

موعد نزول حساب المواطن وكم باقي على نزول حساب المواطن وقيمة الدعم النقدي