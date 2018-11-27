موعد نزول حساب المواطن بالتاريخ الميلادي والهجري دفعة ديسمبر 2018

أجاب برنامج الدعم الحكومي عن استفسارات المواطنين بشأن موعد نزول حساب المواطن 1440 دورات الاستحقاق الشهرية المقبلة كاملةً، حيث تم تحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف حساب المواطن السعودي، وموعداً لنهاية التسجيل للاستفادة من دعم البرنامج للدورة التالية لها، وقد أكد البرنامج علي استمرار الدعم الموجه للمستحقين بعد صدور الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين، حيث يشمل مبلغ الدعم الموجه للمواطنين عن طريق البرنامج ( الكهرباء، البنزين، سلة الأغذية الأساسية، الآثار الغير مباشرة للإصلاح الاقتصادي)، ويوفر لكم موقع نجوم مصرية تاريخ نزول حساب المواطن بالهجري والميلادي، ورابط بوابة البرنامج الرسمية من أجل التسجيل في حساب المواطن واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية وطريقة تقديم الاعتراض وغيرها من الخدمات المقدمة عبر موقع البرنامج الرسمي، وفي نهاية الموضوع ننشر موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة وأخر أخبار حساب المواطن اليوم.

موعد نزول حساب المواطن 1440

ينتظر المواطنين المسجلين في برنامج الدعم الحكومي أصحاب الطلبات المكتملة حتي تاريخ 10 من الشهر الميلادي الماضي بالعام الميلادي الجاري 2018، لموعد إيداع حساب المواطن في البنوك بحسابات المستحقين من دورة الاستحقاق القادمة، حيث سيتم -بمشيئة الله تعالى- إيداع مبالغ برنامج حساب المواطن المستهدفة للمواطنين/المواطنات المستحقين والمستحقات لدعم البرنامج في حساباتهم البنكية الشخصية في الموعد الرسمي المحدد بتاريخ 10 من الشهر الميلادي، ولكي تتم عملية الإيداع في الحساب الشخصي، يرجي التأكد من رقم الآيبان الخاص بك في الحساب البنكي وتنشيطه عن طريق البنك، ومن ثم زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج والدخول إلي الحساب الشخصي لتأكيد رقم الحساب قبل نزول حساب المواطن 2018.

وتم التأكيد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمٍ لها علي عدم خصم أو استقطاع أي مبلغ من المبالغ المستحقة لمستفيدي برنامج حساب المواطن في مقابل أي حجز قضائي يصدر عن قضاة التنفيذ بالمملكة، وتم التشديد من قبل المؤسسة علي ضرورة تطبيق هذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره الموافق 17 ربيع الثاني 1439هـ، إلي جانب رفع أي حجز سابق علي المستحقات بعد صرف حساب المواطن الدفعة الأولي بصورة عاجلة، ويمكنكم الآن التعرف علي شروط حساب المواطن 1440، وفي حال تمت مواجهة أي عوائق مع البنك الذي يتعامل المواطن المستحق لمبالغ دعم حساب المواطن بشأن الاستفادة من الدعم، فيمكنكم التواصل مع مؤسسة النقد من خلال الاتصال بالرقم التالي 8001256666 أو رفع شكوي من خلال رابط sama بعد نزول حساب المواطن بالحسابات البنكية.

وقد تم تحديد يوم صرف حساب المواطن لمبالغ الدعم للدورات الاستحقاقية المقبلة، حيث حدد البرنامج موعد صرف حساب المواطن بيوم 10 من كل شهر ميلادي كـ موعداً ثابتاً للصرف والإيداع، ولكن تم التوضيح من قبل البرنامج أنه في حال كان يوم الإيداع متوافقاً مع يوم الجمعة، فسيتم إيداع مستحقات المواطنين في الحساب البنكي في اليوم السابق له أي في يوم الخميس، وعند توافق تاريخ إيداع حساب المواطن مع يوم السبت، فيتم الإيداع في اليوم التالي له أي في يوم الأحد، ويتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية الإطلاع علي النتائج من خلال حسابهم الخاص علي البوابة الإلكترونية، ثم الذهاب لصفحة قائمة دراسة الأهلية.

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حساب المواطن 1439

تم التأكيد من قبل برنامج حساب المواطن رسمياً عن قيامه بإجراء مراجعة دورية في كل دورة استحقاق، وذلك لبيانات المُسجلين ومدي توافقها مع البيانات الرسمية التي تم تسجيلها لدي الجهات الأخري، حيث يتم تنبيه المسجلين في حال عدم تطابق البيانات المُدخلة حتي لا تتأثر أهلية المستفيد من برنامج حساب المواطن وتابعيه واستحقاقهم لدعم البرنامج عند استعلام حساب المواطن أو عند نزول حساب المواطن 1439، والهدف من ذلك هو تحقيق أهداف البرنامج وتوجيه مبالغ الدعم للمواطنين/المواطنات المستحقين للدعم، ويتم التحقق من قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر موقع البرنامج الرسمي، ومن خلال الفيديو التالي يُمكنكم التعرف علي طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن الإلكترونية.

تحديث: تم تجديد الدعوة من قبل البرنامج لمستفيدي/مستفيدات مبالغ دعم حساب المواطن، بضرورة التأكد من تسجيل المصدر الصحيح للدخل لهم/لهن وأيضاً للتابعين، بالإضافة إلي إدخال كامل بيانات الدخل متطابقاً مع البيانات الرسمية، وذلك حتي لا تتأثر أهلية الحصول علي الدعم عند نزول حساب المواطن الدورة المقبلة، ويمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال قنوات حساب المواطن الرسمية عبر نجوم مصرية، ويتم تحديث بيانات الدخل من خلال 4 خطوات وهم:

دخول الصفحة الرئيسية لبرنامج حساب المواطن. تعبئة واستكمال الطلب. الإفصاح عن الدخل. الضغط علي أيقونة “حفظ”.

تحديث: ماذا يعني بأن الفرد غير مؤهل للحصول علي دعم البرنامج؟ وهنا أجاب برنامج حساب المواطن عن نتيجة غير مؤهل بأن رب الأسرة أو أحد تابعيه لم يتم تجاوزه لشروط الأهلية الثلاث، ولا بد من تحديث البيانات بناءً علي سبب عدم الأهلية، ثم الاعتراض علي حساب المواطن، ليتم التحقق من الأفراد غير المؤهلين بعد تقديم الاعتراض، ولن يتم التحقق سوى بتقديم اعتراض، ويتم الاعتراض من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني من الزر المقابل لحالة الأهلية، وفي حال كان رب الأسرة غير مؤهلاً فلن يتم النظر في أهلية التابعين له عند نزول حساب المواطن السعودي، ومن خلال الملف التالي يمكنكم التعرف علي الأسئلة الأكثر شيوعاً للتعرف علي البرنامج.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر ديسمبر 2018

تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي للبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على قيمة الدعم المُقدم ضمن الدفعة العاشرة (دورة استحقاق شهر نوفمبر 2018)، وللدخول إلي الموقع الرسمي يمكنكم اتباع الرابط المرفق بالمقال عبر نجوم مصرية، أما عن موعد صرف حساب المواطن والإيداع في الحسابات البنكية مباشرةً للمستفيدين، فسوف يتم نزول حساب المواطن بالهجري والميلادي الدورة المقبلة وفقاً للمواعيد التالية:

الاثنين 10 ديسمبر 2018 الموافق لتاريخ 3 ربيع الثاني 1440هـ.



تحديث 27 نوفمبر 2018: وفقاً لمواعيد صرف برنامج حساب المواطن السعودي الرسمية المُعلنة والمرفقة من خلال النقاط السابقة، فمن المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في الموعد المذكور عاليه، وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف مبالغ الدفعة الثالثة عشر الخاصة بشهر ديسمبر 2018 اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 19 ربيع الأول 1440هـ طبقاً لما أعلن برنامج الدعم السعودي عنه رسمياً، وحتى تاريخ نزول حساب المواطن ديسمبر المقبل، فإن عدد الأيام المتبقية على الصرف والإيداع في الحسابات البنكية بعد التأكد والتحقق من أرقام الآيبان هو 13 يوماً وفق موعد نزول حساب المواطن السعودي الرسمي.