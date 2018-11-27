موعد نزول الرواتب السعودية بالهجري والميلادي ومواعيد الصرف كاملة لعام 2018/1440

موعد نزول الرواتب بالميلادي والهجري بالمملكة العربية السعودية بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامره بتوحيد موعد صرف الرواتب السعودية لموظفي قطاع الدولة العام بالمملكة العربية السعودية، حيث كان يتم صرف الرواتب بالتاريخ الهجري وجاء التغيير علي مواعيد نزول الرواتب ليصبح في الخامس من الأبراج الشمسية، ثم جاءت الأوامر الملكية الجديدة لتوحد مواعيد الصرف والإيداع في حسابات موظفي القطاع العام الحكومي البنكية بشكل مباشر في تاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم موعد إيداع رواتب الشهر الجاري في نهاية المقال، ومواعيد الإيداع لمدة عام 2018 كاملةً بالتاريخ الميلادي والهجري.

موعد نزول الرواتب 1440

بعد مطالبات عديدة من المواطنين السعودين بتعديل مواعيد الرواتب 1440 وعودتها لسابق عهدها والاعتماد علي التاريخ الهجري لصرف رواتب موظفي القطاع العام بالمملكة، وذلك بعد تطبيق الصرف وفقاً للتقويم الشمسي معتمداً علي الصرف في الخامس من كل برج شمسي، فقد جاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتعديل وتوحيد مواعيد صرف الرواتب السعودية، لكي يصبح موعد نزول الرواتب الجديد في تاريخ السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

حيث جاء هذا الأمر الملكي الكريم ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي تهدف إلي راحة أبناء وبنات المملكة العربية السعودية والنظر في متطلباتهم وإقرار ما هو في مصلحة المواطن والمملكة سوياً، وقد جاءت الأوامر الملكية الجديدة لتعويض المواطن جراء الإصلاحات الاقتصادية بالاقتصاد الوطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الحكيمة الرشيدة 2030، وقد قام موقع نجوم مصرية بتوفير جدول صرف الرواتب الجديد 2018 كاملاً للسائلين عن متي نزول الرواتب للشهر الجاري، وذلك تلبيةً لرغبة العديد في التعرف علي موعد نزول الرواتب ومتى نزول الرواتب بالهجري والميلادي لمدة عام كامل من خلال الجدول النقاط التالية:

يوم السبت، التاريخ الهجري 10 جمادي الأولي 1439هـ، التاريخ الميلادي 27 يناير 2018م. يوم الثلاثاء، التاريخ الهجري 11 جمادي الآخرة 1439هـ، التاريخ الميلادي 27 فبراير 2018م. يوم الثلاثاء، التاريخ الهجري 10 رجب 1439هـ، التاريخ الميلادي 27 مارس 2018م. يوم الجمعة، التاريخ الهجري 11 شعبان 1439هـ، التاريخ الميلادي 27 أبريل 2018م. يوم الأحد، التاريخ الهجري 12 رمضان 1439هـ، التاريخ الميلادي 27 مايو 2018م. يوم الأربعاء، التاريخ الهجري 13 شوال 1439هـ، التاريخ الميلادي 27 يونيو 2018م. يوم الخميس ، التاريخ الهجري 13 ذو القعدة 1439هـ ، التاريخ الميلادي 26 يوليو 2018م. يوم الاثنين، التاريخ الهجري 16 ذي الحجة 1439هـ، التاريخ الميلادي 27 أغسطس 2018م. يوم الخميس، التاريخ الهجري 17 محرم 1440هـ، التاريخ الميلادي 27 سبتمبر 2018م. يوم السبت، التاريخ الهجري 18 صفر 1440هـ، التاريخ الميلادي 27 أكتوبر 2018م. يوم الثلاثاء، التاريخ الهجري 19 ربيع الأول 1440هـ، التاريخ الميلادي 27 نوفمبر 2018م. يوم الخميس، التاريخ الهجري 20 ربيع الثاني 1440هـ، التاريخ الميلادي 27 ديسمبر 2018م.

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موعد صرف رواتب نوفمبر 2018 بالميلادي والهجري

في ظل تساؤلات العديد من المواطنين/المواطنات العاملون بقطاع الدولة الحكومي بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول رواتب شهر صفر 1439 هـ الذي من المقرر أن يتم صرفه خلال شهر ربيع الأول 1440هـ، وهنا يجب العلم بأن مواعيد إيداع رواتب موظفي الدولة ستكون وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ما لم يتم التصريح رسمياً بتقديم أو تأخير مواعيد الإيداع والصرف للرواتب الحكومية، ومن خلال النقطة التالية، يمكنكم التعرف على موعد نزول الرواتب السعودية للشهر الجاري.

رواتب موظفي القطاع العام: الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م الموافق لتاريخ 19 ربيع الأول 1440هـ ( يتم الصرف والإيداع اليوم ).

تحديث 27 نوفمبر 2018: طبقاً للمواعيد الرسمية المحددة للصرف، فسوف يكون موعد الإيداع في حسابات الموظفين البنكية بتاريخ 27 من الشهر الميلادي الجاري، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتوحيد موعد إيداع الرواتب من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، ومن خلال التالي يمكنكم التعرف علي المدة المتبقية على صرف (رواتب حافز، رواتب التقاعد الحكومي، رواتب التقاعد الخاص ساند، راتب التأهيل)، كما نوفر المدة الزمنية المتبقية على موعد نزول الرواتب بالتاريخ الهجري والميلادي.

رواتب حافز: يتبقى على الصرف 15 يوماً.

رواتب التقاعد الحكومي: يتبقى 28 يوماً على الصرف.

رواتب التقاعد الخاص “ساند”: يتبقى 3 أيام على الصرف.

التأهيل: يتبقى يوم واحد.

وفي ظل ترقب موظفي القطاع العام الحكومي نزول الرواتب وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، فإن الوقت المتبقي علي إيداع الرواتب في الحسابات البنكية مباشرةً للموظفين بالقطاع العام الحكومي اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 19 ربيع الأول 1440هـ، وحتي تاريخ صرف الرواتب في السابع والعشرون من الشهر الميلادي الجاري تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بصرف وإيداع الرواتب في هذا التاريخ، محدداً بذلك موعد الصرف وفقاً للتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري أو الأبراج الشمسية، فإن عدد الأيام المتبقية علي نزول الرواتب هو (يُصرف اليوم)، وسط متابعة مستمرة منا لأخر تصريحات وزارة المالية ومؤسسة النقد، كي نوفر لحضراتكم موعد نزول الرواتب بالميلادي والهجري للشهر الجاري والأشهر المقبلة -بمشيئة الله تعالي- عبر موقع نجوم مصرية.