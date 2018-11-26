موعد صرف حساب المواطن الميلادي والهجري 1440 ورابط تسجيل الدخول للحصول على الدفعة الثالثة عشر من الدعم

موعد صرف حساب المواطن، يتابع الآلاف من الأسر في المملكة العربية السعودية آخر المستجدات عن برنامج حساب المواطن، والأسماء التي تم الإعلان الرسمي عن استحقاقها للمساعدة وذلك على حسب ما تقدمت به الأسر من أوراق وبيانات صحيحة، قام رب الأسرة بالتقدم بها إلى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للبدء في المراجعة، والإعلان عن كشوف الأسماء المستحقة لهذا البرنامج وتصديق الجهات الرسمية للبدء في صرف المستحقات.

برنامج حساب المواطن

أوضحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن الإنتهاء من رصد آليات الصرف ورفعها إلى المقام السامي للتوقيع عليها، والبدء في تحويل المستحقات المالية للمستفيدين إلى الحسابات البنكية، كما تم الإعلان الرسمي عن ربط حساب المواطن بالعديد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك للتأكد من البيانات التي تقدم بها إلى البرنامج والتي سبق ونوهت الوزارة على التأكد من صحتها وكذلك الإعلان عن تاريخ صرف حساب المواطن.

أشارت الوزارة بإعتبار البوابة الإلكترونية حساب مواطن منصة موحدة للدعم والمساعدات الحكومية، وذلك ضمن الضمان الإجتماعي وأيضاً التأهيل الشامل، ولذلك يجب التسجيل في حساب المواطن لصرف المبالغ المالية للبرنامج، كما يجب على كافة المسجلين في البرنامج بوجود حساب بنكي كي يتم إيداع المبالغ المالية المستحقة في الحساب البنكي للمستحق.

كما أشارت أحد المصادر أن الاسماء المقبولة بالنسبة للدفعة الأولى هم الذين قد اكتملت الأوراق الخاصة بهم حتى التاسع من شهر نوفمبر 2017، ويمكنكم الآن التسجيل في حساب مواطن من هنا.

موعد صرف حساب المواطن حيث أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن إيداع مبلغ 2 مليار ريال سعودي في حساب المواطن، وذلك للقيام بتحويل هذه الأموال إلى المستفيدين من البرنامج عقب توحيد البرنامج للمساعدات الحكومية التي تقدمها للأسر المستحقة.

جاء ذلك عقب فترة كبيرة من الانتظار للمستفيدين حتى تم الإعلان الرسمي عن إيداع المبالغ المالية مع التأكيد على توافر حساب بنكي للمستفيد حتى يتم تحويل المبلغ المستحق للمستفيد والتي يترتب بناءً على عدد أفراد الأسرة والراتب .

موقع حساب المواطن

يبلغ الحد الأدنى للمستفيد 300 ريال سعودي للفرد الواحد، كما يمكن للأسرة حساب العائد من خلال حساب المواطن وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية، كما أوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى هي التي قامت بالتسجيل حتى التاسع من نوفمبر.

بينما الدفعة الثانية هي بين التاسع من نوفمبر وحتى السادس عشر من الشهر الجاري، وأما الدفعة الثالثة من البرنامج فهي التي بدأت التسجيل بعد السادس عشر والمستحق لها في شهر فبراير 2018.

من المقرر أن يتم صرف المستفيدين الدفعة الثانية خلال شهر يناير 2018، وعلى حسب ما أعلن العاملين في موقع برنامج حساب المواطن سيتم صرف المستحقات المالية كل يوم 10 من الشهر الميلادي، وعلى أن يبدأ ذلك بداية من الدفعة الثانية، وعلى أن يتم إيداع مبالغ الدفعة الأولى في 21 ديسمبر 2017، ويمكنكم الدخول إلى حساب المواطن من هنا للبدء في معرفة قيمة المبلغ المستحق والصرف.

للدخول الي حساب مواطن من هنا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر

حدد برنامج حساب المواطن السعودي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وبداية كل شهر هجري موعد صرف الدفعات المستحقة من حساب المواطن، وجاء ذلك تخفيفاً للعبء عن كاهل الأسر والأفراد محدودة الدخل والتي تنطبق عليها شروط الاستفادة من حساب المواطن السعودي، كما يشمل حساب المواطن الأفراد المستحقين والذين لم يتلقوا الدعم في الدفعات السابقة.

تم الإعلان رسمياً عن موعد صرف الدفعة الثالثة عشر من دعم حساب مواطن 1440، جاء ذلك بعد أن تم إيداع المبالغ المستحقة للدفعة في حسابات المستفيدين في الثالث من ربيع الأول 1440، حيث يصبح بإمكان المستفيدين الذين قاموا بالتسجيل في حساب مواطن ابتداءً من 10 أكتوبر الحصول على الدفعة الثالثة عشر، وللاستعلام عن حساب مواطن يتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن السعودي برقم الهوية.