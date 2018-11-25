برنامج حساب المواطن: موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي دفعة ديسمبر وتفاصيل حول إضافة بدل الغلاء والتأمينات والتقاعد ضمن المبلغ الإجمالي

موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي دفعة ديسمبر وموعد صرف حساب المواطن ومتى ينزل حساب المواطن، كل هذه الأسئلة تهم المواطنين المستفيدين من الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن يقدم خدمة متميزة للمواطنين السعوديين في الرد على كل استفساراتهم عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن في تويتر، حيث تتولى العاملين في خدمة العملاء حساب المواطن مهمة الرد على كل صغيرة وكبيرة يسأل فيها المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم، وتتنوع هذه الأسئلة التي تتعلق بالأهلية، ومن ضمن هذه الأسئلة حول إضافة بدل الغلاء من عدمه عند تسجيل الراتب الإجمالي الذي يحصل عليه، ونقوم من خلال هذا المقال عرض استفسارات المواطنين حول إضافة بدل الغلاء والتأمينات في دعم حساب المواطن، كما نقدم لكم من خلال هذا المحتوى موعد صرف حساب المواطن وكيفية التسجيل في حساب المواطن لكل من لم يسجل في الدفعات السابقة من حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن دفعة ديسمبر

موعد صرف حساب المواطن دفعة ديسمبر سيكون يوم 10 ديسمبر 2018 ميلادية الموافق يوم 3 ربيع الثاني 1440 هجرية، ويمكنكم متابعة أخبار حساب المواطن عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن على تويتر، حيث يقوم فريق خدمة العملاء للبرنامج بالرد على كافة الاستفسارات التي يسجلها المغردين على حساب المواطن تويتر، وينتظر المسجلون في حساب المواطن نتائج الأهلية دفعة ديسمبر 2018.

تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي

تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي، أعلن برنامج حساب المواطن من خلال تغريدة على الصفحة الرسمية على تويتر عن موعد نزول حساب المواطن دورة نوفمبر، حيث سيتم إيداع الدفعة الثانية عشر من حساب المواطن في حسابات المستفيدين من الدعم في يوم الأحد الموافق 3 ربيع الأول 1440 هجرية، أما تاريخ صرف حساب المواطن بالميلادي سيكون 11 نوفمبر 2018، حيث تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي كموعد رسمي لنزول حساب المواطن السعودي إن لم يصادف يوم عطلة أو إجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية، لذلك تم تأجيل موعد الصرف من يوم السبت 10 نوفمبر 2018 إلى يوم الأحد، وأعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن ظهور نتائج الأهلية والاستحقاق للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، كما يمكنكم الاستعلام عن قيمة الدعم من حساب المواطن عن طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية .

برنامج حساب المواطن تويتر

جاء استفسار من أحد المغردين على الحساب الرسمي لطاقم خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن حول هذا الموضوع، حيث قال المغرد عبد العزيز الهمشري “يا ليت توضح أكثر مثل شخص راتبه مع بدل غلاء ٧٥٠٠ قبل خصم أي شيء وبعد خصم التأمينات ٦٩٠٠ هل يسجل ٧٥٠٠ ولا ٦٩٠٠”، نجد الهمشري في هذا السؤال ويريد معرفة إمكانية إضافة بدل الغلاء كباقي البدلات عند تسجيل مبلغ الراتب الإجمالي. وجاء رد خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن واضحًا في هذا الأمر، حيث ذكر الحساب أن لا يوجد في الوقت الحالي مرسوما بهذا الأمر ، وأن بدل غلاء المعيشة غير مندرج حتى الآن ضمن قائمة البدلات الواجب إضافتها الراتب الإجمالي، وذكر الحساب أيضًا أن رسوم الخصم التابع للتأمينات والمعاشات لا تتضمن ضمن المبلغ المستقطع من الراتب الذي يتم إدخاله.

الدفعة التاسعة من برنامج حساب المواطن

الدفعة الثانية عشر من برنامج حساب المواطن من يوم الأحد 11 نوفمبر 2018 لكل من سجل في الدفعات السابقة من البرنامج ولم يحدث لهم أي تغيير في حالتهم، ويكون توخي الدقة عند تسجيل حساب المواطن وعند ادخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال ورقم الهوية والاسم. أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر عن تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي، حيث أن البرنامج سيقوم المبالغ المقررة لمستحقيمن يوم الأحد 11 نوفمبر 2018 لكل من سجل في الدفعات السابقة من البرنامج ولم يحدث لهم أي تغيير في حالتهم، ويكون التسجيل في حساب المواطن في الدفعة الجديدة مفتوحًا حتى اليوم الأحد من خلال حساب المواطن البوابة الالكترونية، ويجبالدقة عند تسجيل حساب المواطن وعند ادخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال ورقم الهوية والاسم.

موعد صرف حساب المواطن “تحديث”