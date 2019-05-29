موعد صرف المقطوعة مايو 2019 معونة رمضان للفئات المستحقة دعم  الضمان الاجتماعي

موعد صرف المقطوعة مايو 2019 معونة رمضان للفئات المستحقة دعم الضمان الاجتماعى أكثر الأشياء بحثًا في المملكة العربية السعودية حيث أن المساعدات المقطعوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي يمثل أهمية كبيرة لدي شريحة كبيرة من المواطنين بالمملكة لاسيما في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030 لتطوير المملكة في كافة المجال ومعاونة المحتاجين لرفعم ستوى المعيشة بالتزامن مع الارتفاعات الكثيرة التى طرأت في الأونة الأخيرة على أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية، وانعكست على حياة المواطن، والآن يتابع الملايين موعد صرف المقطوعة مايو 2019 معونة رمضان عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويتسائل الكثير من مواطنى المملكة عن موعد صرف المقطوعة مايو 2019 معونة رمضان، حيث أن دعم وزارة العمل المساعدات المقطوعة من أبرز أنوع الدعم النقدية الذي يقدم للأسر المستحقة وفق شروط محددة بما يكفل الحياة الكريمة ومواكبة الظروف الاقتصادية، ونعرض لكم موعد موعد صرف المقطوعة مايو 2019 وأيضًا شروط المساعدات المقطوعة في هذا المقال.

موعد صرف المقطوعة مايو 2019 معونة رمضان

أعلنت وزارة العمل والتنمية عن موعد موعد صرف المقطوعة مايو 2019 معونة رمضان أنها مستمرة حتى يوم 6 مايو 2019 ، ويمكنكم الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 لمعرفة كافة التفاصيل حول دعم وزارة العمل السعودية وإجراءات الحصول على الاستحقاق النقدي.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

حُددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين فيما يلي:

لابد أن يكون المواطني غير مشمول بمعاشات الضمان الاجتماعي

لابد ألا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.

يجب أن لا يمتلك من رغب في التسجيل أي سجلات تجارية.

لابد من عدم وجود عمالة مهنية.

يصرف الاستحقاق النقدس للأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

يكون صرف المساعدات المقطوعة فترات محددة.

طرحت وزارة العمل والتنمية بالسعودية أكثر من وسيلة من أجل الاستعلام عن دعم المساعدات المقطوعة بجانب الموقع الإلكتروني، منها الاتصال على الرقم الخاص 8001222777، وإدخال رقم الهوية، وبعدها اختيار الخدمة المطلوبة.

← إقرأ أيضاً: